Новые радиусы столичной подземки. Откуда начнется метро в Троицк и Бирюлево?

В 2021 году планируют запустить движение по самому продолжительному маршруту московского метро: от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии до станции "Некрасовка" Некрасовской линии. Протяженность маршрута составит около 60 километров. Об этом в конце сентября сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. О том, какие еще радиусы могут появиться у столичной подземки, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

По словам Марата Хуснуллина, маршрут от "Рассказовки" до "Некрасовки" станет не только самым длинным в Московском метрополитене, но также самым продолжительным в Европе.

"Он объединит несколько участков Большой кольцевой линии метро, а также строящуюся Некрасовскую ветку и недавно открытый участок Калининско-Солнцевской линии. С помощью этого маршрута будет организован транзит из ТиНАО через центр и север города на юго-восток", – рассказал глава столичного стройкомплекса.

Поезда из "Рассказовки" в "Некрасовку" поедут по Солнцевскому радиусу Калининско-Солнцевской линии до станции "Деловой центр", затем продолжат путь в тоннеле Большой кольцевой линии, проезжая станции "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк", "Савеловская", "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Авиамоторная", "Нижегородская".

"Нижегородская" станет общей для двух веток метро: БКЛ и Некрасовской. Внутри тоннеля построят две платформы островного типа, между ними пройдут пути розовой ветки, а по бокам – Большого кольца метро.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Готовность розового радиуса



Ожидается, что поезда на первом участке Некрасовской линии метро повезут пассажиров уже до конца этого года. Об этом сообщил Марат Хуснуллин в конце сентября. По его словам, линия метро от "Некрасовки" до "Косино" уже построена, а 31 августа Сергей Собянин провел технический пуск. Сейчас идет монтаж инженерных систем и наладка оборудования.

На первом участке розовой ветки длиной 6,9 километра расположены четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". На станциях возведены островные платформы и построены по два вестибюля, ведущие к жилым кварталам и остановкам общественного транспорта.

К началу октября на станции "Косино" завершились основные работы, строители заканчивают отделку, монтируют инженерные системы и ведут их наладку.

Станцию построили между Лермонтовским проспектом и Казанским направлением Московской железной дороги (МЖД). С "Косино" пассажиры смогут пересаживаться на станцию Таганско-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект", а также на платформу Косино Казанского направления МЖД.

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Конечной станцией новой линии станет "Некрасовка". Она расположена вдоль улицы Покровская между проспектом Защитников Москвы и улицей Рождественская. Каждый час станцией будут пользоваться до 19 тысяч человек.

За "Некрасовской" поезд остановится на станции "Лухмановская", которую построили на пересечении одноименной улицы и будущей магистрали "Москва – Нижний Новгород – Казань". Из вестибюлей пассажиры смогут выйти к микрорайону Кожухово и к будущему транспортно-пересадочному узлу. Пользоваться "Лухмановской" будут ежечасно около 16 тысяч человек.

Следующая станция Некрасовской линии – "Улица Дмитриевского" – возводится между улицами Салтыковская и Татьяны Макаровой. Выход будет осуществляться через два подземных вестибюля к жилой застройке 1-го микрорайона Кожухово и на улицу Дмитриевского, а также к будущему общественно-деловому центру ТПУ "Улица Дмитриевского".

Второй участок Некрасовской линии от "Косино" до "Нижегородской" с четырьмя станциями ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская") планируется открыть в декабре 2019 года. Общая длина новой розовой ветки превысит 15 километров.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Конечная желтого радиуса



К 2022 году ветку метро планируется протянуть до аэропорта Внуково. По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, проект трассировки участка длиной 5,2 километра утвердят уже в следующем году.

Планируется продлить Солнцевский радиус еще на две станции: "Пыхтино" и "Внуково" с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы. Предполагается, что станция "Внуково" станет наземной, чтобы интегрировать ее с инфраструктурой воздушной гавани. После строительства станции, жители Некрасовки смогут доехать до аэропорта, не пересаживаясь на другой общественный транспорт.

Семь станций западного радиуса Калининско-Солнцевской линии запустили 30 августа этого года. Желтая ветка приросла станциями: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка".







Троицкий радиус



К 2023 году на карте Москвы может появиться новая линия метро от "Улицы Новаторов" БКЛ до станции "Столбово" – поселка Коммунарка в ТиНАО. Строительство линии, по словам главы стройкомплекса Марата Хуснуллина, начнется в 2018 году, а завершить работы планируется ориентировочно в 2023 году.

На этом отрезке Коммунарской линии появятся семь станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Новую ветку продлят на север до станции "Севастопольский проспект", с которой пассажиры смогут пересаживаться на станцию МЦК Крымская.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Затем радиус начнут прокладывать в Троицк. По словам Марата Хуснуллина, строительство участка метро от поселка Коммунарка до Троицка могут начать после 2023 года, когда закончат участок от "Севастопольского проспекта" до "Столбово".

А в южном направлении радиальная линия будет продлена примерно на 14,3 километра. Предположительно, там появятся еще шесть станций:

"Сосенки";

"Воскресенское" (южнее деревни Ракитки);

"Десна" (в одноименной деревне);

"Десеновское" (северо-восточнее деревни Ватутинки);

"Ватутинки" (в городском округе Троицк, на 38-м километре Калужского шоссе);

"Троицк" (в городском округе Троицк).

Бирюлевская ветка

После 2023 года начнется строительство ветки метрополитена в Бирюлево. Тянуть линию планируется от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии. Ожидается, что радиус будет состоять из шести станций: "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Сабурово", "Царицыно" "Бирюлево-Восточное" и "Бирюлево-Западное". Метро придет в районы: Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Бирюлево, где в общей сложности проживает полмиллиона человек.

Скорее всего, в Бирюлево линия не закончится. Трассировка пока разрабатывается и, вероятно, новая ветка выйдет за МКАД, после чего дойдет до Щербинки, расположенной в ТиНАО.

"Протянуть Бирюлевскую линию могут от станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии через Бирюлево Западное и Восточное на новые территории, параллельно Курскому направлению железной дороги, и до Щербинки", – заявил ранее Марат Хуснуллин.

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На схеме Генплана Москвы до 2025 года Бирюлевская линия берет начало от станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии. Затем идет через центр города – Арбат, Хамовники, Шаболовку и "Тульскую" до ЗИЛа. Отсюда спускается к "Технопарку" Замоскворецкой линии и уходит к станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии, а после, через южные районы столицы – в ТиНАО.

Рублево-Архангельская линия



Станция "Деловой центр" может стать отправной точкой еще одной радиальной линии – в Рублево-Архангельское. На ветке предполагается строительство семи станций: "Шелепиха", "Улица Народного Ополчения", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская". Это рабочие названия станций, впоследствии их могут изменить в соответствии с пожеланиями москвичей.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Протяженность линии составит ориентировочно 18,7 километра. Планируется прокладывать ее в два этапа, причем начнется строительство не из центра, а от станции "Строгино" на запад, в Рублево-Архангельское. На первом этапе построят четыре станции: "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Во вторую очередь построят участок от "Строгино" до станции "Шелепиха" с промежуточными станциями "Живописная" и "Улица Народного Ополчения".

Две станции на линии станут пересадочными. На станции "Строгино" можно будет перейти на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, а со станции "Шелепиха" пересадка будет работать на станцию "Шелепиха" Большой кольцевой линии.