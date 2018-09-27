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27 сентября, 16:17

Линию метро до Коммунарки начнут строить в этом году

транспорт метро строительство

Фото: stroi.mos.ru

Строительство участка метро от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии (БКЛ) до поселка Коммунарка начнется до конца текущего года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Новый радиус метро позволит существенно улучшить транспортную доступность присоединенных территорий столицы", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Заммэра отметил, что работы на данном отрезке планируется завершить в 2023 году. В дальнейшем линию продлят до Троицка.

В 2022 году линию продлят в сторону центра города. От станции "Улица Новаторов" ветка протянется до станции "Севастопольский проспект". Таким образом БКЛ соединят с Московским центральным кольцом (МЦК).

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки участка проектируемой линии метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Славянский мир".

Протяженность линии составит 8,7 километра. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улиц Академика Опарина и Генерала Тюленева, пересечет МКАД и протянется вдоль него до Калужского шоссе.

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