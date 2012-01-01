Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA-500 в Истбурне и Бад-Хомбурге

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Диана Шнайдер 29 июня одержали победы на турнирах категории WTA-500 в английском Истбурне и немецком Бад-Хомбурге. В своих поединках они обыграли канадку Лейлу Фернандес и хорватку Донну Векич соответственно. Об одном из самых удачных дней в истории российского тенниса расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Дарья Касаткина – Лейла Фернандес

Первая ракетка России и 14-я в рейтинге WTA Дарья Касаткина давно ничего не выигрывала: последняя победа была добыта на турнире в канадском Гранби в августе 2022 года. После этого 27-летняя теннисистка уступила в пяти финалах подряд, три из которых пришлись на 2024-й. Шестую попытку она заработала на травяных кортах Истбурна, где играла в решающем матче и в прошлом году.

Причислить 21-летнюю канадку Лейлу Фернандес (30 место в рейтинге WTA) к элитным теннисисткам язык не поворачивается. Но то, что она спортсмен хорошего уровня – совершенно точно. В ее карьере есть проигранный финал Открытого чемпионата США (US Open) в 2021 году и три титула, последний из которых был завоеван в Гонконге в октябре 2023-го. Однако все эти победы были на турнирах категории WTA-250, в то время как у Касаткиной в активе уже были четыре победы на "пятисотниках". Говорил за россиянку не только общий бэкграунд, но и статистика личных встреч – 2:0 в ее пользу.

В третьем очном поединке Дарья сразу организовала себе задел, взяв подачу соперницы в первом же гейме и тут же забрав свою. Мощнейшая схватка случилась при счете 3:2 на подаче Касаткиной: гейм и без того затянулся по игровым причинам, так еще и судья дважды останавливала поединок из-за проблем со здоровьем у зрителей – в Истбурне хоть и было +20, но палящее солнце и отсутствие крыши на арене сделали свое дело.



Касаткина показывала блистательную игру в обороне, неплохо атаковала и заставила соперницу ошибаться. У Фернандес же, по сути, кроме форхенда ничего и не работало. На кураже россиянка забрала первый сет 6:3 и выиграла три гейма подряд во втором. Но ровно в этот момент Дарья начала отпускать нити игры и допускать огрехи, чем канадка с удовольствием воспользовалась – недаром же она добралась до финала. На кураже Фернандес взяла две свои подачи и две чужие, доведя счет до 4:3 в свою пользу. Касаткина явно занервничала, казалось, психологически она вот-вот отпустит очередной титул.

Но в итоге этот отрезок так и остался для ее соперницы самым ярким в этом финале. При счете 4:3 не в свою пользу Касаткина взяла чужую подачу под ноль, а затем забрала еще два гейма. Итого 6:3, 6:4, и Касаткина взяла свой седьмой титул в карьере и первый в 2024-м году. Попутно став пятой теннисисткой в текущем топ-20 рейтинга WTA, у кого в активе есть трофеи сразу на трех покрытиях. До этого россиянка завоевывала пять титулов на харде и один на грунте. Теперь Касаткина поднимется на 12-е место в рейтинге.

Диана Шнайдер – Донна Векич

Россиянка Диана Шнайдер (47 место в рейтинге WTA) в свои 20 лет третий раз попала в финал и впервые на турнире WTA-500. До этого она заработала титул на WTA-250 в Таиланде зимой 2024-го и проиграла в решающей встрече на WTA-250 в Китае осенью 2023-го.

У 28-летней хорватки Донны Векич (49 позиция в рейтинге WTA) игрового опыта побольше, но сколотить звездную карьеру она не смогла. В ее карьере четыре трофея, последний из которых заработан на WTA-250 в Мексике весной 2023-го, и "пятисотники" она никогда не брала. В то же время у Векич восемь проигранных финалов в карьере – наверняка это большая рана на ее сердце.

В немецком городке Бад-Хомбург, где Николай Гоголь сжег первый вариант второго тома "Мертвых душ", 29 июня установилась по-настоящему пламенная жара под 30 градусов. Но на счастье, в отличие от поединка Касаткиной, здесь здоровье никого не подвело. Соперницам пришлось изучать друг друга с нуля – на кортах они никогда не встречались. Шнайдер вкатилась в поединок быстрее, выглядела очень уверенно и старалась играть агрессивно, совершенно не боясь более опытную соперницу.

Да и чего ей опасаться: на этом чемпионате она не раз выходила из тяжелейших ситуаций. Вот и здесь в первом сете россиянка ценой колоссальных усилий отыграла целых девять брейк-поинтов из девяти, четко отработала на своей подаче и практически не ошибалась в атаке. Плюс проявила характер при счете 5:3, забрав шестой гейм в перестрелке, которая длилась больше 10 минут.



Но Векич за свое тоже грызлась не на шутку и забрала три гейма подряд на старте второго сета. Это не то чтобы приговор – в теннисе отыгрывалось и не такое, но сказать об этом гораздо сложнее, чем сделать. Шнайдер чуда не сотворила, взяв лишь два гейма против шести у хорватки. Векич нашла свою игру, стараясь действовать крайне напористо и остро, что и принесло свои плоды.

И тут Диана вновь показала всему миру, какой она боец. Шнайдер проигрывала по сетам 2:3, но врубила настолько мощный турбо-режим, с которым Векич совладать уже не смогла. Россиянка выиграла решающий отрезок со счетом 6:3, затратив на весь матч чуть больше двух часов. Теперь в ее коллекции есть титул "пятисотника" в виде симпатичного темного слона. Который позволит ей впервые в карьере заскочить в топ-30 рейтинга WTA.

И Шнайдер, и Касаткина совсем скоро выступят на легендарном Уимблдоне. А уже после него Диана должна отправиться в Париж, где в нейтральном статусе поборется за золото Олимпиады. Касаткина же от участия в Играх отказалась.

