"И здесь победил": в Сети восхитились первым выходом Костомарова на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой пневмонии и ампутации ног. Публика встретила фигуриста оглушительными аплодисментами. Как на возвращение Костомарова отреагировали представители шоу-бизнеса и пользователи соцсетей – в материале Москвы 24.
"Я все чувствовал и благодарен вам за это"
Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Олимпийский чемпион вышел из-за кулис на протезах в конце номера своей жены Оксаны Домниной. Супруги обнялись, а зал устроил спортсмену овацию.
Костомаров был очень признателен зрителям за такой прием. Также спортсмен поблагодарил публику, которая переживала за него в непростой ситуации.
В свою очередь, Оксана Домнина рассказала журналистам, что выход Костомарова был их совместным решением.
"Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда", – сказала она.
Илья Авербух в беседе с журналистами признался, что Роман тут же принял его приглашение поучаствовать в шоу.
"Работали над этим изначально. Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках", – отметил Авербух.
"Он еще и Паралимпиаду выиграет!"
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Metaratings.ru восхитилась силой воли Костомарова.
Продюсер Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что очень ждет выхода Костомарова на коньках.
"Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману. Ждем его на льду уже скоро в коньках. Более чем уверена, что он сможет!" – сказала она.
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с "Матч ТВ" заявил, что Костомаров – "несгибаемый человек с невероятной волей".
В соцсетях комментаторы тоже восхищены возвращением Романа на лед. Многие признаются, что посмотрев видео номера, не могут сдержать слез.
"Молодец, выжил и пытается вернуться к обычной жизни. Считаю, правильно, что его везде показывают – пусть будет примером", – написала пользователь Лариса Беседина.
Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед
"Когда видишь такую силу духа, все свои сложности кажутся просто полной ерундой!" – поделилась Виктория Владимировна.
Также в Сети восхищены окружением Костомарова. Пользователи убеждены, что стремительного восстановления спортсмена не случилось бы без его близких, в частности – супруги.
"Вот что значит жена от Бога! Она в него столько силы, мужества и желания вложила, что у него не оставалось вариантов, кроме одного – бороться! Что он и сделал. Глубокое чувство уважения и восхищения этой семье", – написала Ольга Коломенская.
"До слез! Сильно, мощно! Смотрела и плакала, вот она сила воли, вот она сила любви. Побольше бы таких пар, которые вместе преодолевают трудности", – считает Валентина Кривчун.
Также пользователи восхищены работой врачей, которые лечили Костомарова и занимаются его реабилитацией. Благодаря докторам фигурист точно скоро появится на льду на коньках, убеждены в соцсетях.
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