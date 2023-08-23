"И здесь победил": в Сети восхитились первым выходом Костомарова на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые вышел на лед после тяжелой пневмонии и ампутации ног. Публика встретила фигуриста оглушительными аплодисментами. Как на возвращение Костомарова отреагировали представители шоу-бизнеса и пользователи соцсетей – в материале Москвы 24.

"Я все чувствовал и благодарен вам за это"

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Олимпийский чемпион вышел из-за кулис на протезах в конце номера своей жены Оксаны Домниной. Супруги обнялись, а зал устроил спортсмену овацию.



Роман Костомаров оказался в реанимации больницы в Коммунарке с пневмонией в начале января 2023 года. Болезнь дала осложнения, и из-за некроза спортсмену пришлось пережить ампутацию ног и кистей рук. Всего Костомаров провел в больнице 175 дней, после чего начал восстанавливаться и привыкать к протезам. Видео с тренировок олимпийский чемпион публикует в своих соцсетях.

Костомаров был очень признателен зрителям за такой прием. Также спортсмен поблагодарил публику, которая переживала за него в непростой ситуации.





Роман Костомаров фигурист, олимпийский чемпион Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам.

В свою очередь, Оксана Домнина рассказала журналистам, что выход Костомарова был их совместным решением.

"Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда", – сказала она.

Илья Авербух в беседе с журналистами признался, что Роман тут же принял его приглашение поучаствовать в шоу.

"Работали над этим изначально. Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках", – отметил Авербух.

"Он еще и Паралимпиаду выиграет!"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Metaratings.ru восхитилась силой воли Костомарова.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Роман – уникальный парень. Мы не знали, что он вышел на лед. Даже не думали, что он будет ходить, а он ходит. Это уникум, такая сила воли, желание жить. Всем примерам пример. Весь зал плачет, я тоже плачу.

Продюсер Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что очень ждет выхода Костомарова на коньках.

"Это ли не чудо! Здоровья и сил Роману. Ждем его на льду уже скоро в коньках. Более чем уверена, что он сможет!" – сказала она.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с "Матч ТВ" заявил, что Костомаров – "несгибаемый человек с невероятной волей".





Дмитрий Губерниев комментатор, телеведущий Вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно! Когда мы говорим "человек с безграничными возможностями" в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров. Он еще и Паралимпиаду выиграет и, может, даже не одну!

В соцсетях комментаторы тоже восхищены возвращением Романа на лед. Многие признаются, что посмотрев видео номера, не могут сдержать слез.

"Молодец, выжил и пытается вернуться к обычной жизни. Считаю, правильно, что его везде показывают – пусть будет примером", – написала пользователь Лариса Беседина.



Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед

"Когда видишь такую силу духа, все свои сложности кажутся просто полной ерундой!" – поделилась Виктория Владимировна.





пользователь Анна Борисова Урыдалась просто. Жизнь – такая вещь непредсказуемая, мгновение – и все. Чемпион самый настоящий, и здесь одержал победу.

Также в Сети восхищены окружением Костомарова. Пользователи убеждены, что стремительного восстановления спортсмена не случилось бы без его близких, в частности – супруги.

"Вот что значит жена от Бога! Она в него столько силы, мужества и желания вложила, что у него не оставалось вариантов, кроме одного – бороться! Что он и сделал. Глубокое чувство уважения и восхищения этой семье", – написала Ольга Коломенская.

"До слез! Сильно, мощно! Смотрела и плакала, вот она сила воли, вот она сила любви. Побольше бы таких пар, которые вместе преодолевают трудности", – считает Валентина Кривчун.

Также пользователи восхищены работой врачей, которые лечили Костомарова и занимаются его реабилитацией. Благодаря докторам фигурист точно скоро появится на льду на коньках, убеждены в соцсетях.