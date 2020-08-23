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Спорт

23 августа, 09:43

Слуцкий одолел свой бывший клуб. ЦСКА драматично уступил "Рубину"

спорт

22 августа московский ЦСКА на своем поле принимал казанский "Рубин". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы совсем нелогично и неожиданно проиграли у себя дома.

ЦСКА ударно начал этот сезон. Победа над "Химками", затем над "Тамбовом". И даже в матче с действующим чемпионом России "Зенитом" армейцы достойно проявили себя, немного провалившись во втором тайме. Казалось, что красно-синие всерьез включились в чемпионскую гонку. "Рубин", напротив, провалил начало сезона и выглядел вполне посильным для ЦСКА соперником. Но очная встреча продемонстрировала, что думать о титуле армейцам пока явно рано.

В первом тайме игра вышла не слишком яркой, но, несмотря на это обе команды сумели забить. Хозяева были чуть поактивнее и немного больше владели мячом, хотя и редко доводили моменты до акцентированных ударов. Пожалуй, лишь на 31-й минуте Никола Влашич в первый раз серьезно пробил по воротам "Рубина" – снаряд прошел рядом со штангой.

Однако редкие вылазки казанцев в контратаку оказались в разы эффективнее. Во многом этому поспособствовал сам ЦСКА. На 37-й минуте гости красиво вышли из обороны, разыграв комбинацию в шесть точных передач выйдя один на один с Игорем Акинфеевым. Началось все с Солтмурада Бакаева, им же и закончилось. 87-й номер отобрал мяч у игрока ЦСКА, в несколько касаний снаряд оказался у Олега Шатова, затем – у Ивана Игнатьева, и вот уже Бакаев выходит переигрывает вратаря хозяев. Конечно, вряд ли бы такой чудесный гол получился без фантасмагорического самоустранения Виктора Васина. В самый важный момент защитник армейцев по какой-то причине развернулся в противоположную от Бакаева сторону, тем самым освободив гигантское пространство для маневра своему сопернику.

Но ЦСКА быстро вернулся в игру, спустя всего две минуты сравняв счет. Армейцы заработали угловой, гости выбили мяч за пределы штрафной, но там уже поджидал Влашич, который мощным ударом положил мяч в ближний угол – без шансов для Юрия Дюпина. Под конец тайма армейцы могли и выйти вперед: неплохой момент был у Арнора Сигурдссона, но исландец издалека пробил достаточно неточно. Второй тайм получился куда интереснее. На 55-й минуте Георгий Щенников с левого фланга навешивал и снова Сигурдссон мог забивать – нападающий в красивом прыжке переправлял снаряд в ближний угол. Но еще более красивый прыжок совершил Дюпин, тем самым спас свою команду.


"Рубин" после перерыва стал более уверенно чувствовать себя на чужой половине поля и несколько раз был довольно близок к тому, чтобы выйти вперед. На 68-й минуте плотный удар по центру с дальней дистанции нанес Оливер Абильгор. А спустя десять минут после навеса Дениса Макарова с правого фланга в ближний угол едва не забил мяч Хвича Кварацхелия.

На 88-й минуте ЦСКА мог решить все. Кристиян Бистрович отлично пробил издалека, Юрий Дюпин не слишком удачно парировал мяч, и на добивании тут же оказался Адольфо Гайч, который в падении ткнул снаряд головой в сторону ворот. Однако Дюпин молниеносно среагировал и вытащил мяч с ленточки, после чего Филип Уремович полностью разрядил ситуацию.

И тут в очередной раз сработала футбольная мудрость: "Не забиваешь ты – забивают тебе". "Рубин" воодушевился чудо-спасением Дюпина и побежал реализовывать свой шанс.

В дополнительное время казанцы неожиданно организовали перспективную атаку, которая закончилась прекрасным дальним ударом Дениса Макарова. Мяч по обводящей траектории пролетел мимо Игоря Акинфеева и нырнул в ворота. А гости за минуту до окончания матча удивительным образом вырвали три очка, одержав первую победу в новом сезоне.

ЦСКА наверняка сделает какие-то выводы из субботнего поражения (особенно из поведения Васина в моменте с первым голом), ведь впереди у армейцев игра с еще одним претендентом на золотые медали – "Краснодаром". И такие детские ошибки "быки" вряд ли простят. Впрочем, южане стартовали и сами не слишком успешно, в последнем матче уступив "Уралу". Поэтому, возможно, что в противостоянии "Краснодара" и ЦСКА нас ждет еще более непредсказуемый футбол.

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Фехретдинов Тимур

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