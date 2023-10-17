Четыре ошибки – четыре гола. Как сборная России вырвала вничью в матче с Кенией

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче, который прошел в Анталии 16 октября. Встреча завершилась со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как российские футболисты подвели черту под октябрьскими сборами.



Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Сборная России 12 октября провела матч с командой Камеруна. Это была первая за долгое время игра с соперником, которого можно было назвать по-настоящему сильным. И та встреча оставила, может быть, не совсем однозначные, но все же положительные впечатления.

Да, отечественные футболисты не были на голову выше соперника, но большую часть игры они показывали вполне себе содержательный и яркий футбол. А по итогу еще и добились победы: голом отметился Федор Чалов, для которого, к слову, этот мяч стал дебютным за национальную команду.

Похожего футбола (возможно, даже с более приятным результатом) хотелось и в матче с Кенией. В конце концов 109-я сборная мира виделась более удобным оппонентом, нежели Камерун. Но, как часто бывает в таких случаях, все оказалось не так просто.

Матч с кенийцами проходил не в Москве или Найроби, а в турецкой Анталье на территории отеля Titanic Mardan Palace. Сам этот факт мог бы прозвучать странно, если бы не контекст и детали: гостиница имеет собственный спортивный центр и стадион на 7,5 тысяч мест. Плюс ко всему на этой арене 15 лет назад проходил финал чемпионата Европы среди команд до 17 лет. Да и товарищеские матчи сборных для этого стадиона не редкость. Так что на жаловаться на условия вряд ли стоило и той, и другой стороне.



Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Поединок начался с гола сборной России уже на восьмой на минуте. Кенийские футболисты допустили грубую ошибку в обороне, Джонстоун Омурва буквально подарил мяч Максиму Мухину, тот вырезал блестящую передачу на Александра Соболева, а седьмой номер российской сборной переиграл голкипера соперника Байрна Омонди.

Однако радовались подопечные Карпина недолго – на 16-й минуте кенийцы сравняли счет. Как и в моменте с первым голом, эпизод возник благодаря непростительной ошибке оборонительной линии. Вратарь Илья Помазун, не увидев подходящих вариантов, решил отдать короткий пас на Дмитрия Баринова. Из-за его спины выскочил Энтони Акуму, который отобрал мяч и тут же выложил передачу на Майкла Олунгу. Тот попытался переиграть российского голкипера, и Помазун почти нейтрализовал угрозу, но на добивании подоспел все тот же Акуму и спокойно послал мяч в пустые ворота.

Ближе к концу первого тайма произошел еще один привоз в исполнении сборной России. На 36-й минуте Георгий Джикия после заброса в штрафную попытался головой выбить мяч, но срезал снаряд точно на ногу Масуду Джуме, который в несколько касаний подстроился и нанес точный удар по воротам, выведя таким образом свою команду вперед.

Под самый перерыв мог последовать и третий гол в ворота Помазуна. На 44-й минуте снова провалилась российская оборона, после дальнего навеса за мяч смог зацепиться Олунга. Он пробил – и к счастью для нашей сборной, снаряд прошел мимо створа.

Во втором тайме кенийская команда продолжила тревожить защиту россиян. На 51-й минуте снова великолепный момент имел Олунга – и опять мяч разминулся со штангой. Несколько раз сборная России предпринимала попытки отыграться. Сначала хороший шанс был у Далера Кузяева, но удар 30-летнего игрока французского "Гавра" пришелся точно во вратаря. А затем плотно с левого фланга пробил Мухин. Голкипер парировал удар, а защитник успел разрядить ситуацию, выбив мяч в поле.



Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Тем не менее подопечные Валерия Карпина все-таки добились своего. На 89-й минуте поплыли в обороне кенийцы: Кузяев на подходе к штрафной выложил передачу направо на Александра Сильянова, тот ускорился к лицевой и выдал пас в центр, а Иван Обляков несильно катнул в дальний угол. У голкипера не было ни единого шанса выручить свою команду.

Сборная России добилась ничейного результата и вместе с тем оставила весьма странные впечатления. Да, после Катара и Египта игра с Кенией смотрелась неплохо, но на фоне поединка против Камеруна это было в разы слабее и уж точно не настолько связно и интересно. Игроки обороны действовали неорганизованно, допускали серьезные ляпы, которые привели к двум пропущенным голам. И больше их не стало лишь благодаря не самому высокому уровню мастерства соперника и чуду. В то же время впереди мы за 90 минут не создали почти ничего – и это настораживает.

Но, может, и не стоит требовать от команды Карпина чего-то вразумительного в товарищеских играх, когда национальная сборная оторвана от всех возможных турниров? Официальные первенства могли бы дать дополнительную мотивацию и обозначить определенные реперные точки. Пока же сборная находится в состоянии вечного дрейфа. И когда же на горизонте появится большая земля, все еще непонятно.

Остается лишь по-прежнему плыть по течению.