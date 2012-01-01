Шарапова назвала заслуженной победу Андреевой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

16 марта россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, переиграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Таким образом, 17-летняя спортсменка стала одной из самых молодых, кому удавалось взять этот трофей. Как в мире спорта отреагировали на сенсационную победу Андреевой, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Бегала по корту как кролик"
Российская теннисистка Мирра Андреева набрала сумасшедший ход. В конце февраля 2025-го 17-летняя спортсменка стала самой молодой победительницей турниров серии WTA 1000, взяв титул в Дубае. В то, что в американском Индиан-Уэллсе ей покорится второй "тысячник" подряд, мало кто верил.
А Андреева просто шла вперед, раскидывая самых именитых соперниц, – в том числе, вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши в полуфинале, чем даже вызвала гнев премьер-министра Дональда Туска. В главном же матче турнира Мирре предстояло еще более сложное испытание – возглавляющая рейтинг WTA Арина Соболенко.
До финала в Индиан-Уэллсе Андреева выиграла у представительницы Белоруссии всего лишь раз и четырежды ей уступала. Здесь поначалу тоже все шло в пользу Соболенко, которая взяла первый сет 6:2. Однако Андреева уже умеет методично перемалывать практически любых соперниц, и Арина постепенно начала сыпаться. Как итог – 6:4, 6:3: Андреевой покорился второй "тысячник" подряд. И это – в 17 лет и 309 дней!
На церемонии вручения титула Мирра поблагодарила свою команду и извинилась перед тренером Кончитой Мартинес за то, что на нервах вела себя как "капризная девчонка" утром в день игры. Также Андреева отметила и собственную заслугу в этой большой победе.
Андреева – четвертая теннисистка из России, кто выиграл в Индиан-Уэллсе. При этом она – обладательница абсолютно уникального достижения: Мирра стала третьей за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетку мира на одном турнире WTA до достижения 18 лет. Кроме того, россиянка – самая молодая чемпионка Индиан-Уэллса в 21 веке и третья в истории после Мартины Хингис в 1998-м и Серены Уильямс в 1999-м.
Арина Соболенко на послематчевой церемонии отметила талант своей оппонентки.
"Мирра, поздравляю тебя с победой. Отличный турнир, отличный теннис. <...> Видеть твой успех – невероятно. Мы еще встретимся на корте, и, наверное, все кончится не в твою пользу", – рассмеявшись, сказала первая ракетка мира.
Обыграв Соболенко, Мирра одержала 12-ю победу подряд и идет на серии из пяти викторий с соперницами из топ-10 рейтинга WTA. В табеле о рангах она поднялась на 6-е место и закрепила за собой звание лучшей теннисистки России. Плюс за победу 17-летняя россиянка заработала более 1,2 миллиона долларов.
При этом Мирра рассказала на пресс-конференции, что праздновать успех совершенно некогда – нужно готовиться к следующему "тысячнику" в Майами, первые матчи которого будут сыграны уже 18 марта. Андреева же начнет со второго круга, где встретится с победительницей противостояния Вероники Кудерметовой из России и Ван Синьюй из Китая.
"Троллит своей игрой"
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что секрет успеха Мирры Андреевой – в умении продолжать борьбу, даже когда все идет не по ее сценарию.
Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе Мария Шарапова в соцсетях также отметила большой триумф Мирры Андреевой.
"Мои поздравления! Такая собранная. Такая заслуженная победа", – написала Шарапова.
Бывшая российская теннисистка Светлана Кузнецова написала в своем телеграм-канале, что Мирра Андреева выдала шикарный матч против Арины Соболенко, заставив ее ошибаться и чувствовать себя не в своей тарелке.
"Серьезная заявка на соперничество с лучшими теннисистками мира и лидирующие позиции! Просто восторг!" – высказалась Кузнецова.
Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов в своем телеграм-канале назвал Мирру Андрееву "WTA-версией Даниила Медведева" за то, что та "троллит своей игрой, разваливает и обороняется".
"Интересно посмотреть, как будут адаптироваться звезды под новую реальность и как долго Мирра будет доминировать своей стабильностью. Ну а пока – поздравления! Мирра – заслуженная чемпионка!" – написал Турсунов.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что игра Андреевой – серьезная заявка на победу в турнирах "Большого шлема".
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", олимпийская чемпионка 2012 года в миксте и экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко в соцсетях назвала победу Мирры "невероятной". А олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с ТАСС выразила мнение, что Андреевой приходится биться не только с соперницами, но и с внешними факторами.
"Это наша подрастающая звездочка. Несмотря на то что она, как и другие российские теннисисты, выступает в нейтральном статусе, она наша, мы всех их поддерживаем и болеем за них. Мирре приходится бороться не только с соперницами, но и с политиками и политическими проявлениями. То украинка руку не пожмет (Элина Свитолина отказалась поприветствовать Андрееву после поражения в четвертьфинале. – Прим. ред.), то премьер Польши допустит некорректные высказывания. Но она справляется, молодец", – подчеркнула Журова.
Также победа Андреевой взорвала теннисную публику за рубежом. В соцсетях поклонники не скрывают восторга от игры Мирры и считают ее одной из главных звезд прямо сейчас.
"Своей игрой в этом году Мирра поражает абсолютно всех", "эта девушка – настоящее чудо современного тенниса, чистой воды алмаз", "глядя на ее игру, впервые за долгое время могу наслаждаться женским теннисом", "в следующем году Мирра точно будет первой ракеткой мира", – написали фанаты тенниса в комментариях.
Кроме того, пресс-служба WTA после победы Андреевой назвала ее "королевой пустыни" – Индиан-Уэллс там географически расположен. А пресс-служба самого турнира в соцсетях отметила успех Мирры фразой: "Звезда зарождается".
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