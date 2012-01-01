Шарапова назвала заслуженной победу Андреевой на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

16 марта россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, переиграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Таким образом, 17-летняя спортсменка стала одной из самых молодых, кому удавалось взять этот трофей. Как в мире спорта отреагировали на сенсационную победу Андреевой, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Бегала по корту как кролик"

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Российская теннисистка Мирра Андреева набрала сумасшедший ход. В конце февраля 2025-го 17-летняя спортсменка стала самой молодой победительницей турниров серии WTA 1000, взяв титул в Дубае. В то, что в американском Индиан-Уэллсе ей покорится второй "тысячник" подряд, мало кто верил.

А Андреева просто шла вперед, раскидывая самых именитых соперниц, – в том числе, вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши в полуфинале, чем даже вызвала гнев премьер-министра Дональда Туска. В главном же матче турнира Мирре предстояло еще более сложное испытание – возглавляющая рейтинг WTA Арина Соболенко.

До финала в Индиан-Уэллсе Андреева выиграла у представительницы Белоруссии всего лишь раз и четырежды ей уступала. Здесь поначалу тоже все шло в пользу Соболенко, которая взяла первый сет 6:2. Однако Андреева уже умеет методично перемалывать практически любых соперниц, и Арина постепенно начала сыпаться. Как итог – 6:4, 6:3: Андреевой покорился второй "тысячник" подряд. И это – в 17 лет и 309 дней!

На церемонии вручения титула Мирра поблагодарила свою команду и извинилась перед тренером Кончитой Мартинес за то, что на нервах вела себя как "капризная девчонка" утром в день игры. Также Андреева отметила и собственную заслугу в этой большой победе.





Мирра Андреева победительница турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе Я хотела бы поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя. За то, что никогда не сдавалась. Сегодня бегала по корту как кролик, потому что Арина посылала мне пули.

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Андреева – четвертая теннисистка из России, кто выиграл в Индиан-Уэллсе. При этом она – обладательница абсолютно уникального достижения: Мирра стала третьей за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетку мира на одном турнире WTA до достижения 18 лет. Кроме того, россиянка – самая молодая чемпионка Индиан-Уэллса в 21 веке и третья в истории после Мартины Хингис в 1998-м и Серены Уильямс в 1999-м.

Арина Соболенко на послематчевой церемонии отметила талант своей оппонентки.

"Мирра, поздравляю тебя с победой. Отличный турнир, отличный теннис. <...> Видеть твой успех – невероятно. Мы еще встретимся на корте, и, наверное, все кончится не в твою пользу", – рассмеявшись, сказала первая ракетка мира.

Обыграв Соболенко, Мирра одержала 12-ю победу подряд и идет на серии из пяти викторий с соперницами из топ-10 рейтинга WTA. В табеле о рангах она поднялась на 6-е место и закрепила за собой звание лучшей теннисистки России. Плюс за победу 17-летняя россиянка заработала более 1,2 миллиона долларов.

При этом Мирра рассказала на пресс-конференции, что праздновать успех совершенно некогда – нужно готовиться к следующему "тысячнику" в Майами, первые матчи которого будут сыграны уже 18 марта. Андреева же начнет со второго круга, где встретится с победительницей противостояния Вероники Кудерметовой из России и Ван Синьюй из Китая.

"Троллит своей игрой"

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что секрет успеха Мирры Андреевой – в умении продолжать борьбу, даже когда все идет не по ее сценарию.





Шамиль Тарпищев президент Федерации тенниса России Мирра сейчас на подъеме, бояться ей нечего, она идет вверх. Пока она созидает на корте, а не работает, у нее все получается.

Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турнира в Индиан-Уэллсе Мария Шарапова в соцсетях также отметила большой триумф Мирры Андреевой.

"Мои поздравления! Такая собранная. Такая заслуженная победа", – написала Шарапова.

Бывшая российская теннисистка Светлана Кузнецова написала в своем телеграм-канале, что Мирра Андреева выдала шикарный матч против Арины Соболенко, заставив ее ошибаться и чувствовать себя не в своей тарелке.

"Серьезная заявка на соперничество с лучшими теннисистками мира и лидирующие позиции! Просто восторг!" – высказалась Кузнецова.

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов в своем телеграм-канале назвал Мирру Андрееву "WTA-версией Даниила Медведева" за то, что та "троллит своей игрой, разваливает и обороняется".

"Интересно посмотреть, как будут адаптироваться звезды под новую реальность и как долго Мирра будет доминировать своей стабильностью. Ну а пока – поздравления! Мирра – заслуженная чемпионка!" – написал Турсунов.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в разговоре с "Чемпионатом" отметил, что игра Андреевой – серьезная заявка на победу в турнирах "Большого шлема".





Виктор Янчук заслуженный тренер России Ей только 17 лет, а что будет в 20? Она еще прибавит в мастерстве, атлетизме, скорости полета мяча. На мировой женской сцене нет явного лидера – добро пожаловать! Это суперзвезда, ее ждет блестящее будущее.

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", олимпийская чемпионка 2012 года в миксте и экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко в соцсетях назвала победу Мирры "невероятной". А олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с ТАСС выразила мнение, что Андреевой приходится биться не только с соперницами, но и с внешними факторами.

"Это наша подрастающая звездочка. Несмотря на то что она, как и другие российские теннисисты, выступает в нейтральном статусе, она наша, мы всех их поддерживаем и болеем за них. Мирре приходится бороться не только с соперницами, но и с политиками и политическими проявлениями. То украинка руку не пожмет (Элина Свитолина отказалась поприветствовать Андрееву после поражения в четвертьфинале. – Прим. ред.), то премьер Польши допустит некорректные высказывания. Но она справляется, молодец", – подчеркнула Журова.

Также победа Андреевой взорвала теннисную публику за рубежом. В соцсетях поклонники не скрывают восторга от игры Мирры и считают ее одной из главных звезд прямо сейчас.

"Своей игрой в этом году Мирра поражает абсолютно всех", "эта девушка – настоящее чудо современного тенниса, чистой воды алмаз", "глядя на ее игру, впервые за долгое время могу наслаждаться женским теннисом", "в следующем году Мирра точно будет первой ракеткой мира", – написали фанаты тенниса в комментариях.

Кроме того, пресс-служба WTA после победы Андреевой назвала ее "королевой пустыни" – Индиан-Уэллс там географически расположен. А пресс-служба самого турнира в соцсетях отметила успех Мирры фразой: "Звезда зарождается".