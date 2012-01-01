Эксперт Каневский объяснил, могут ли домашние тренировки заменить фитнес-клуб

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание при самостоятельных тренировках дома и можно ли ими полностью заменить фитнес-клуб.



Время – ресурс, которого постоянно не хватает, что особенно остро ощущают жители крупных городов. Именно по этой причине получили такое развитие различные службы доставки – освобождая в месяц десятки часов, которые можно потратить на более важные дела.

И именно из-за нехватки времени многие предпочитают посещению фитнес-клубов занятия в домашних условиях. Но так ли полезны и эффективны такие тренировки и способны ли они действительно заменить посещение зала? Разберем в этом материале.

Качество работы

Основной проблемой любых самостоятельных тренировок для человека без серьезного спортивного прошлого или опыта работы с тренером является плохо поставленная техника. Причем это касается любого направления, от йоги и пилатеса до функциональных и даже силовых тренировок. Другими словами, не обладая должным опытом и пониманием тренировочного процесса в целом, любые самостоятельные занятия будут не только неэффективными, но и травмоопасными. Более того, если у человека есть определенные противопоказания, как с опорно-двигательным аппаратом, так и сердечно-сосудистой системой, заниматься без присмотра специалиста просто опасно.

Также нужно понимать, что режим работы (количество упражнений, повторений и так далее) всегда определяется индивидуально в зависимости от целей и задач. Человеку без бэкграунда самостоятельно сделать это сложно.

Да, можно воспользоваться различными видеоуроками или мобильными приложениями, но они обладают главным недостатком – нет контроля качества выполнения упражнений. Также они не учитывают индивидуальные особенности и возможные противопоказания конкретного занимающегося.

Мотивация

Главным минусом домашних тренировок можно считать низкую мотивацию. Причем она напрямую связана именно с нахождением дома, когда все вокруг располагает не к тренировкам, а наоборот – к отдыху. Вы же наверняка слышали истории, когда кто-то покупал в квартиру беговую дорожку, мол, чтобы за просмотром сериала делать кардио. Но не проходило и пары недель, как тренажер превращался в вешалку для одежды.

Питание

Занимаясь дома, особенно если основная цель – снижение жировой массы тела, важно четко следить за питанием, так как холодильник находится в шаговой доступности. Можно, конечно, просто не покупать вредные продукты, что обычно и рекомендуют всем, кто пытается похудеть. Но что делать, когда, кроме вас, например, есть другие члены семьи, которые едят что хотят? В такой ситуации сорваться гораздо легче, как и пропустить тренировку в целом по уже упомянутой причине.

Родные

Многие психологи рекомендуют перед началом регулярных тренировок рассказать об этом родственникам, коллегам, подписчикам в социальных сетях. Этот метод, как правило, сильно мотивирует не сдаваться, ведь вы взяли на себя некую ответственность за свои слова. И в такой период очень важна поддержка окружающих, особенно со стороны родни.

Согласитесь, очень сложно худеть, когда вы в одиночестве едите куриную грудку на ужин, а остальные члены семьи заказали пиццу. Или если вы интенсивно занимаетесь в комнате, в то время как остальные смотрят сериал на диване.

Да, ваши цели не означают, что все должны с вами начинать тренироваться или правильно питаться, но и откровенно дразнить вас едой или отвлекать от занятий – неправильно. Поэтому здесь важно поговорить с семьей, чтобы во время тренировок вас не отвлекали, а во время приема пищи не подшучивали и не дразнили.

Результат

Также, выбирая между домашними тренировками и занятиями в фитнес-клубе, важно четко понимать, какого результата вы хотите достичь и какой вид нагрузки для этого подходит. Когда мы говорим о направлениях, где нужно минимум оборудования – йога, пилатес или функциональные тренировки с собственным весом тела – то иногда достаточно одного фитнес-мата.

Совсем другое дело, если вы хотите развивать выносливость, набрать мышечную массу и силу. Здесь без полноценного тренажерного зала просто не обойтись. Более того, так как важным методическим приемом при работе с "железом" являются так называемые форсированные повторения, когда тренер или партнер помогает вам сделать дополнительное повторение – становится очевидным, что дома такой уровень тренировок организовать невозможно.

Другими словами, при должном уровне мотивации и дисциплины, а также при наличии навыка для самостоятельных тренировок заниматься дома вполне себе актуально. Если же вы человек не столь дисциплинированный либо не обладаете необходимыми знаниями, сэкономить время не получится – очевидно, придется посещать фитнес-клуб.