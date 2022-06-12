Главные итоги UFC 275 в Сингапуре

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном бою чемпион в полутяжелом весе Гловер Тейшейра уступил свой пояс Иржи Прохазке. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других ключевых событиях турнира.

Чжан Вэйли – Йоанна Енджейчик

Фото: youtube.com/UFC Russia

Тройку сильнейших боев турнира в Сингапуре открывал поединок двух бывших чемпионок в женском минимальном весе – польской спортсменки Йоанны Енджейчик и китаянки Чжан Вэйли. Последний раз они встречались друг против друга в битве за титул в марте 2020 года. Тот поединок выиграла Чжан, а сама встреча стала одной из самых запоминающихся не только среди женских боев, но и среди всех противостояний в смешанных единоборствах. Даже те, кто не знаком с MMA, наверняка видели последствия того поединка – из-за мощнейших ударов Вэйли голова Енджейчик так жутко распухла, что после турнира польской спортсменке даже потребовалась пластическая операция.

Больше двух лет об Енджейчик ничего не было слышно. Казалось, что она уже завязала со смешанными единоборствами (все-таки в августе Йоанне исполнится 35), но в апреле 2022-го внезапно был анонсирован ее реванш с Вэйли. Китаянка же за эти два года успела утратить пояс чемпионки в противостоянии с Роуз Намаюнас и не смогла добыть его в ответной встрече. Однако, в отличие от Енджейчик, все это время выходила в октагон и по-прежнему была одним из самых топовых бойцов своего дивизиона. В поединке с Йоанной Чжан это лишний раз доказала.

Первый раунд остался полностью за Вэйли. Спортсменки с первых секунд пошли в активный размен, Енджейчик неплохо попала прямым в голову, но китайская спортсменка сумела уронить полячку. После успешного тейкдауна Вэйли доминировала на протяжении всей оставшейся пятиминутки, нанеся за это время почти полсотни акцентированных ударов. Во втором раунде, казалось, ситуация чуть выровнялась. Бойцы примерно одинаково отрабатывали в стойке, Енджейчик стала меньше уступать, но на третьей минуте все неожиданно закончилось. Йоанна пошла вперед и поймала в ответ бэкфист от Вэйли, который отправил Енджейчик в глубокий нокаут.

После проигрыша польская спортсменка вполне ожидаемо объявила о завершении карьеры, а Чжан теперь предстоит бой против Карлы Эспарзы, в котором она попытается вернуть себе титул.

Валентина Шевченко – Тайла Сантос

Фото: youtube.com/UFC Russia

В соглавном поединке сошлись лучшая спортсменка UFC прямо сейчас (номер один в рейтинге женщин-бойцов вне зависимости от весовой категории) Валентина Шевченко и занимающая четвертую строчку в наилегчайшем весе Тайла Сантос. Уроженка Киргизской ССР завоевала титул в декабре 2018 года в бою с Йоанной Енджейчик (представительница Польши решила перейти в наилегчайший дивизион ради поединка за пояс) и с тех пор защитила его шесть раз, четыре из них завершив досрочно нокаутом. Так что Сантос в этом противостоянии была очевидным аутсайдером. Но на деле бразильянка оказалась куда неуступчивее, чем это можно было предположить до боя.

Первые две минуты дебютного раунда Шевченко и Сантос присматривались друг к другу, с резкими обоюдными выпадами. Затем поединок перешел в плотный клинч, Валентина решила бросить соперницу, но неудачно. Эта попытка едва не стоила Шевченко титула – бразильянка резко прошла за спину Валентины и почти взяла чемпионку на удушающий. Больше полутора минут пришлось Шевченко провести в чрезвычайно опасной позиции, но она выстояла. Второй раунд прошел по похожему сценарию: сначала работа в стойке, потом клинч и перевод поединка в партер в исполнении Сантос. К счастью, для Валентины, защищаться ей пришлось в гарде, где чемпионка продолжила наносить акцентированные удары и даже чуть не задушила Тайлу редчайшим для MMA приемом – гогоплатой. Суть приема заключается в удушении противника голенью путем давления на переднюю поверхность шеи оппонента.



Большая часть третьего раунда прошла в стойке с преимуществом Валентины по ударам. Но меньше чем за две минуты до перерыва Сантос провела очередной тейкдаун, а затем снова вышла за спину Шевченко и попыталась ее задушить. Но Валентина опять сумела защититься и дотерпеть до гонга.



Весь четвертый раунд прошел на ногах, с огромным перевесом в пользу чемпионки. Впрочем, успеху Валентины немало поспособствовала гематома у Сантос, которая сильно усложнила жизнь претендентке на титул. В заключительной пятиминутке Шевченко была немного сильнее и попробовала взять свое в партере, но уже Тайла достойно справилась с прессингом соперницы и не дала ей себя финишировать.

Валентина победила, но неожиданно для многих – раздельным решением судей. Такое случалось в карьере Шевченко до этого лишь однажды – в ее дебютном поединке в UFC против Сары Кауфман. В то же время представительница Кыргызстана установила рекорд, защитив титул в американском промоушене уже в седьмой раз.

Гловер Тейшейра – Иржи Прохазка

Фото: youtube.com/UFC Russia

Поединок чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры и чешского бойца Иржи Прохазки обещал стать одним из самых ярких противостояний 2022-го. В октябре прошлого года 42-летний бразилец завоевал пояс в битве с поляком Яном Блаховичем, проделав для этого пусть длиной почти в десять лет. Попутно Тейшейра стал самым возрастным обладателем первого титула Ultimate Fighting Championship. Но если в 2012 году бразилец дебютировал в самом престижном американском промоушене, имея за плечами уже 20 боев по правилам смешанных единоборств, то Прохазка в это же время только начал карьеру в MMA.

Тем не менее чешский спортсмен за десять лет почти нагнал Тейшейру по статистике: 32 встречи у Прохазки против 40 – у бразильского бойца. Однако для битвы за чемпионский пояс UFC чеху понадобилось всего два поединка. Иржи дебютировал в американском промоушене в 2020-м, с ходу вырубив одного из ключевых бойцов дивизиона Волкана Оздемира. Фантастический нокаут Доминика Рейеса (​​тогда – третий номер полутяжелого веса) ударом локтя с разворота стал едва ли не самым ярким финишем в UFC в 2021 году. Но, как оказалось, сражение с Тейшейрой может затмить даже это. Поединок вышел тяжелым для обоих спортсменов, преимущество переходило то к одному, то к другому бойцу, а исход получился неожиданным для большинства зрителей и фанатов UFC.

Противостояние началось с аккуратных, но активных разменов. Уже на второй минуте первого раунда бразилец поймал ногу Прохазки, успешно провел тейкдаун и стал доминировать в партере. Во второй половине пятиминутки Иржи вырвался, но тут же снова оказался на канвасе, причем в еще более невыгодной позиции. Однако раунд мог закончиться досрочно – в последние десять секунд Прохазка провел серию точных ударов по лежащему Тейшейре, чуть не отправив того в нокаут – бразильца спас гонг. Во втором раунде Гловер начал гораздо чаще пропускать в стойке. В какой-то момент появилось ощущение, что еще немного, и Тейшейра рухнет на настил.



Но упал в итоге Прохазка – чех попробовал нанести удар с колена, поскользнулся и едва сам не оказался в нокауте. Бразилец тут же подскочил, попытался сначала удушить чешского спортсмена, а затем в полном маунте рассек Иржи бровь и едва не вырубил своего соперника, обрушив на него серию мощнейших ударов.



В третьем раунде Прохазка уже на голову превзошел чемпиона, вдобавок разбив ему нос. Четвертый раунд снова остался за Тейшейрой – бразилец почти сразу провел успешный тейкдаун и попытался предпринял попытку удушить Прохазку. Но непостижимым образом Иржи выбрался и в оставшиеся полторы минуты мог финишировать уже чемпиона.

В начале финального раунда Прохазка пропустил сильнейший прямой в челюсть и лишь чудом не отправился в нокаут. Большую часть последней пятиминутки Гловер доминировал – как в борьбе, так и в ударке. Но за 40 секунд до конца боя Иржи неожиданно просочился за спину Тейшейре, взял бразильца на удушающий и заставил того постучать. Таким образом, 42-летний спортсмен утратил свой титул, потерпев первое поражение сабмишном (болевым или удушающим приемом) в карьере. Прохазка же стал новым чемпионом в полутяжелом весе.