Что нужно знать о новом главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале

10 июня московский "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Наставником красно-белых стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, что известно про испанского специалиста и чего ждать от тренера, о существовании которого в России до сегодняшнего дня почти никто не слышал.



Фото: Martin Meienberger/Zuma/ТАСС

Сезон у "Спартака" вышел максимально неоднозначным – с одной стороны, десятое место в таблице Российской Премьер-лиге и рекордные 1:7 от "Зенита", с другой – невероятный успех в Лиге Европы (который, впрочем, закончился, изгнанием из турнира по политическим причинам). Этот футбольный год можно было занести, скорее, в минус (в конце концов результат в прошедшем чемпионате России – худший за 19 лет), если бы финальным аккордом не стала победа в Кубке России. А ее во многом не было бы, если бы не старания теперь уже бывшего главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли.

Итальянский специалист проработал в стане красно-белых всего полсезона и не успел совершить выдающихся стратегических перестановок, привить неповторимый стиль игры или сделать еще что-то в таком духе. Зато вошел в историю благодаря выигранному трофею. И по большому счету мог трудиться в "Спартаке" и дальше. Во всяком случае, за продолжение сотрудничества публично выступало и руководство клуба, и вроде бы сам Ваноли. Но вот бац – и Паоло объявляет об уходе из "Спартака". Почему – понять сложно, ведь очевидных предпосылок для этого было не так уж много (не считая политических). А из официальных формулировок от пресс-службы красно-белых само собой ничего не выудить.

Разве что присутствие в новости на сайте клуба фотографий Ваноли, а не изображения стадиона – знак того, что расстались на положительной ноте.

Но если уход Паоло был еще хоть сколько-нибудь ожидаем, то дальнейшие движения руководства столичного клуба оказались беспрецедентно непредсказуемыми. Футбольный обыватель уже привык, что за очередным уходом тренера красно-белых из морских глубин тут же восстают инсайдеры всех мастей, начиная напропалую сыпать именами бывших спартаковцев и потенциальных сменщиков-иностранцев. Затем несколько недель это активно муссируется в СМИ и соцсетях, обязательно приправляется мнениями всех, кто когда-либо имел какое-либо отношение к "Спартаку", и только после этого объявляется о назначении. На этот раз было совсем не так. О назначении Гильермо Абаскаля стало известно ровно в тот момент, когда сообщение об этом было опубликовано на сайте самого "Спартака". Всего спустя сутки после ухода Ваноли.

Каким образом это получилось – тема отдельной дискуссии, но вернемся к чисто футбольной стороне вопроса. Итак, кто же такой Гильермо Абаскаль? Испанскому специалисту всего 33 года, в юном возрасте он выступал за академии "Севильи" и "Барселоны" (в каталонской школе Гильермо играл вместе с Жорди Альбой и Джовани Дос Сантосом), но так и не стал профессиональным игроком, предпочтя этому карьеру тренера. Уже в 23 года Абаскаль стал тренером-терапевтом в молодежной команде "Севильи", а затем видеоаналитиком. Основу андалузского клуба тогда как раз возглавил Унаи Эмери, который уже прошел свое испытание "Спартаком" и начал путь из тренеришек в тренеры. По словам Абаскаля, именно Эмери в значительной степени помог ему на старте карьеры и дал бесценный для него опыт.



Фото: MANUEL GEISSER/IMAGO/Geisser/ТАСС

Однако самостоятельная работа у Гильермо поначалу не задалась. В 2017 году Абаскаль стал главным тренером клуба "Кьяссо" из второго по силе швейцарского дивизиона. Под руководством испанского специалиста команда сохранила прописку в Челлендж-лиге, но после шести поражений в восьми играх Абаскалю указали на дверь. Всего спустя неделю Гильермо был назначен наставником "Лугано" – другого швейцарского аутсайдера, на этот раз уже из Суперлиги. Новый клуб Абаскаля также сумел остаться в своем дивизионе, но и здесь испанец пробыл всего полсезона. В 2019 году Гильермо ушел в молодежку клуба из итальянской Серии Б "Асколи". Сменив несколько должностей в команде, Абаскаль продержался там в общей сложности год, после чего перешел в греческий "Волос".

В январе 2022 года испанский тренер неожиданно оказался в "Базеле", где стал ассистентом тогдашнего наставника клуба Патрика Рамена. А спустя месяц, когда Рамен был уволен, Абаскаль фактически возглавил швейцарскую команду и даже привел ее к серебряным медалям в чемпионате страны. По окончании сезона Гильермо должен был стать тренером молодежки "Базеля". Но внезапно возник в "Спартаке". Каким будет опыт работы Абаскаля в стане красно-белых невозможно предсказать ровно в той же мере, что еще вчера – появление Гильермо в московском клубе. Это гигантская авантюра, которая может обернуться как каррероподобным чудом, так и полной руевщиной. Но пока не попробуешь, не узнаешь.