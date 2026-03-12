12 марта, 07:42

Клубы Сафонова и Хайкина одержали победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Вальверде и победы россиян: чем запомнился второй игровой день 1/8 финала ЛЧ

11 марта были сыграны четыре матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. ПСЖ и "Буде-Глимт", за которые выступают российские вратари Матвей Сафонов и Никита Хайкин, разгромили своих соперников, а "Реал" разнес "Манчестер Сити" благодаря голам Федерико Вальверде. Все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Байер" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 1:1

Фото: AP/Martin Meissner

"Канониры" – один из главных фаворитов всего розыгрыша Лиги чемпионов: на Общем этапе команда Микеля Артеты стала первой в таблице, выиграв восемь встреч из восьми. Причем с разницей мячей 23:4. "Байер", конечно, выступил намного скромнее (только 16-я строчка), из-за чего немцам пришлось играть стыковые матчи против греческого "Олимпиакоса" (2:0 и 0:0). Напомню, что первые восемь команд Общего этапа вышли в 1/8 финала напрямую.

Ожидалось, что лондонцы обязаны забирать свое, однако для них все пошло совсем негладко. Первый тайм выдался скучным, а вот в самом начале второго "Байер" забил, едва разведя мяч в центральном круге. Сейв голкипера "Арсенала" Давида Райи подарил "аспириновым" угловой, и подачу на дальнюю штангу замкнул головой капитан команды Роберт Андрих. Таким образом, подопечные Артеты впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов оказались в роли догоняющих, так как доселе ни разу не пропускали первыми.

После забитого гола хозяева вполне успешно оборонялись против наседающего соперника, но в концовке все же допустили результативную ошибку. Полузащитник "Байера" Малик Тилльман неаккуратно сыграл в своей штрафной, сбив вингера "Арсенала" Нони Мадуэке, и исполнять пенальти отправился Кай Хаверц. Немец начинал свою взрослую карьеру на "Бай-Арене", но родной клуб не пожалел, пробив с точки без промахов, – 1:1.

"Реал Мадрид" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:0

Фото: AP/Jose Breton

Старые знакомые, которые встречаются друг с другом в каждом розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2022 года. Причем в минувшем 2025-м "Реал" и "Сити" бились трижды: в феврале дело было в стыковых матчах, и тогда дальше прошли "сливочные" (3:2 и 3:1), а в декабре уже "горожане" победили испанцев на Общем этапе 2:1. Причем сделали это на "Сантьяго Бернабеу".

Нынешний "Реал" вряд ли можно назвать монолитом: Альваро Арбелоа, который принял команду после резонансного увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера, пока выглядит не слишком убедительно. Одни только поражения в Ла Лиге от "Осасуны" в конце февраля (1:2) и "Хетафе" в начале марта (0:1) чего стоят. "Сити" Пепа Гвардиолы смотрится куда более стройно, не знавши поражений во всех турнирах с конца января 2026 года.

Проблем "Реалу" добавляли и травмы: в частности, команде не мог помочь один из лидеров атаки Килиан Мбаппе. И в таких трудных условиях слово взял капитан. Полузащитник Федерико Вальверде умудрился оформить хет-трик еще до перерыва. Для начала на 20-й минуте уругваец принял длинную передачу вперед от голкипера Тибо Куртуа, удрал от защитника, катнул мяч мимо вратаря "Сити" Джанлуиджи Доннаруммы и забил в опустевший створ. На 27-й Вальверде уложил сферу ударом с левой в дальний нижний угол, а на 42-й получил мяч в штрафной, перекинул соперника и пробил, не давая мячу опуститься на землю.

То, что "Манчестер Сити" будет "гореть" 0:3 к перерыву, спрогнозировать было практически невозможно. Причем во втором тайме счет мог стать и крупнее, реализуй Винисиус пенальти. Англичане же в итоге так ни разу и не сумели отличиться, и, пожалуй, наибольшим разочарованием в этом плане стал норвежский форвард Эрлинг Холланд, который не в первый для себя раз растворился в большой игре.

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:0

Фото: Getty Images/Carl Recine – UEFA

Норвежская сказка продолжается: клуб из маленького городка за полярным кругом с населением всего около 49 тысяч человек в 2026 году расправился с такими зубрами, как "Манчестер Сити" (3:1) и "Атлетико" (2:1) на Общем этапе, после чего сенсационно сбил с пути в стыковых матчах финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов миланский "Интер" (3:1 и 2:1). И все это – при прямом участии российского голкипера Никиты Хайкина.

"Спортинг" тоже навел шороху по ходу турнира, залетев в топ-8 Общего этапа, обойдя в том числе "Манчестер Сити", "Реал", "Интер" и ПСЖ. Но даже этих прокаченных скиллов не хватило лиссабонцам, чтобы противопоставить "Буде" хоть что-то.

Фундамент для разгрома норвежцы заложили еще в первом тайме, за счет голов Соннре Брустад-Фета (с пенальти) и Оле Бломберга (с игры, прекрасным ударом в левый от голкипера угол). "Спортинг" во втором тайме толком так и не вернулся в игру, зато хозяева забили и в третий раз усилиями Каспера Хега. При этом где надо подтащил Хайкин, ушедший в итоге с поля с первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "сухарем".

ПСЖ (Франция) – "Челси" (Англия) – 5:2

Фото: Getty Images/Justin Setterfield

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов в последнее время прочно завоевал место в стартовом составе действующего победителя Лиги чемпионов, и работы у него немало практически в каждой встрече. ПСЖ кошмарно выглядит в защите, что не добавляет оптимизма главному тренеру команды Луису Энрике. Более того, французы были на волоске от вылета в стыковых матчах, еле-еле пройдя "Монако" Александра Головина (3:2 и 2:2), а позднее еще и проиграли им же в Лиге 1 на родном "Парк де Пренс" (1:3).

"Челси" же потихоньку приспосабливается к требованиям нового главного тренера Лиама Росеньора, который принял "аристократов" в январе 2026 года после внезапного увольнения Энцо Марески. Английский специалист "на багаже" итальянца сохранил команду в топ-8 Общего этапа, но битвы в плей-офф для него в новинку. Все-таки до "Челси" в его активе была лишь самостоятельная работа в "Халл Сити" и "Страсбуре", которые на таком уровне не выступали.

Уровень сопротивления ПСЖ продемонстрировал Росеньору уже на 10-й минуте, когда Брэдли Барколя зарядил в ближний угол под перекладину. Однако на 28-й оборона парижан вновь сотворила чушь, оставив в полном одиночестве в штрафной Мало Гюсто. Французский защитник пальнул на силу с близкого расстояния – Сафонов выставил руку, но мяч прошмыгнул под ней – 1:1.

Зато 40-й сейв Матвея стал началом новой голевой атаки его команды. Отбив мяч после мощного выстрела Коула Палмера, ПСЖ разогнал стремительную контратаку с выводом вперед Усмана Дембеле, который в финальной фазе финтами убрал соперника и пробил мимо голкипера "Челси" Филипа Йоргенсена. Лондонцы сумели отыграться еще раз на 57-й минуте, когда защита ПСЖ вновь сыграла безобразно, дав Энцо Фернандесу расстрелять Сафонова из убойной позиции. Но на этом все – дальше забивали только французы.

На 74-й минуте напортачил Йоргенсен, отдав пас чужому, и в итоге Витинья закинул ему мяч за шиворот. Затем на 86-й вышедший на замену Хвича Кварацхелия шикарно закрутил издали, а уже в добавленное время замкнул точным выстрелом в створ молниеносный контрвыпад – 5:2! Пока атака отрабатывает в таком стиле, проблемы в обороне ПСЖ чуть сглаживаются, но с этим кошмаром Луису Энрике срочно надо что-то делать. При этом в конце встречи случился неприятный нефутбольный эпизод, когда Педру Нету напал на боллбоя, который не хотел отдавать ему мяч в попытке потянуть время. Вспыхнула стычка, но унять страсти все же удалось.

Ответные встречи в этих четырех парах состоятся 17 марта, а 18-го наступит черед тех, кто провел первые игры 10-го числа. Напомню, что "Бавария" разнесла "Аталанту" 6:1, "Атлетико" проехался катком по "Тоттенхэму" 5:2, плюс "Ньюкасл" и "Барселона" расписали ничью 1:1, а "Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" в Стамбуле 0:1.

Таким образом, в 1/8 финала Английской Премьер-лиге был нанесен легкий урон по репутации: в шести из восьми пар были представители Туманного Альбиона, и никому из них не удалось одержать победу. Лучшей лиге мира (как минимум, по мнению самих англичан) срочно нужно исправляться через неделю, чтобы не подорвать статус гегемона.

Камзин Никита

спортистории

