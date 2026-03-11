"Бавария" и "Атлетико" одержали разгромные победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский "Атлетико" и мюнхенская "Бавария" одержали разгромные победы, "Ливерпуль" оступился в Турции, а "Барселона" довольствовалась лишь ничьей в игре против "Ньюкасла". О самых ярких моментах расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Галатасарай" (Турция) – "Ливерпуль" (Англия) – 1:0

Фото: Getty Images/Ahmad Mora

Новый раунд плей-офф Лиги чемпионов начался с противостояния на одном из самых громких стадионов в мире. На Общем этапе турнира "Ливерпуль" уже "сгорел" в битве с турецким суперклубом на его родной арене "Али Сами Ен" 0:1, пропустив с пенальти от Виктора Осимхена.

Перед стартовым свистком новой битвы фанаты "Галатасарая" устроили роскошное шоу, посвятив отдельный баннер тяжелому жизненному пути Осимхена в футболе, растрогав нигерийца до слез. Плюс болельщики подготовили перфоманс в адрес мерсисайдцев, развернув полотно со строками: "Добро пожаловать в ад! Вы одни на "Али Сами Ен". Хозяева явно получили мощнейший заряд, и сумели отличиться уже на 7-й минуте: после розыгрыша углового все тот же Осимхен сделал скидку на Марио Лемину, который головой воткнул мяч в сетку ворот Георгия Мамардашвили.

В течении последующих минут зрители увидели еще по голу в исполнении каждой из команд, но судьи ни один из них не засчитали. Легитимных взятий ворот здесь больше не было, но и подвига связки Осимхен-Лемина хватило для очередной сенсации в исполнении турецкого клуба. Напомню, что в предыдущем раунде здесь же от "Галатасарая" со счетом 2:5 отлетел "Ювентус", который так и не смог перевести серию в свою пользу в ответной встрече в Турине.

"Ливерпуль" же продолжает собирать траблы по ходу нынешнего сезона, раз за разом пополняя незавидную коллекцию. Понятно, что на "Энфилде" туркам придется очень тяжело, но наставнику англичан Арне Слоту точно есть над чем призадуматься.

"Атлетико" (Испания) – "Тоттенхэм" (Англия) – 5:2

Фото: Getty Images/Angel Martinez

Всем причастным к "Тоттенхэму" сейчас не позавидуешь: "шпоры" пребывают в глубокой коме, встав на грани вылета из Английской Премьер-лиги (АПЛ). Смена Томаса Франка на Игора Тудора на тренерском мостике не то, что не помогла, – сделала даже хуже. Хорватский специалист до битвы с "Атлетико" успел провести в новом качестве три матча, и все их проиграл с общим счетом 3:9.

Шанс проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов достался Тудору по наследству от предыдущего тренерского штаба: при Франке лондонцы были в этом турнире лучшей версией себя, взлетев аж на четвертое место в таблице Общего этапа. При этом проявить себя Игор решил с нестандартной перестановки, выпустив против "Атлетико" не игравшего с октября 2025 года резервного голкипера Антонина Кински вместо Гульельмо Викарио.

В итоге сын легендарного вратаря раменского "Сатурна" Антонина Кински-старшего стал едва ли не главным антигероем стартового отрезка встречи в Мадриде: дважды за первые 15 минут чех ошибся при выносе мяча, отдав передачи чужому, что привело к голам Маркоса Льоренте и Хулиана Альвареса. А между этими событиями гол "привезла" еще и защита "Тоттенхэма": Мики ван де Вен поскользнулся при приеме мяча, подарив его Антуану Гризманну, и француз спокойно дорисовал момент точным выстрелом в сетку.

3:0 в первые 15 минут! После такого Тудор убрал Кински от греха подальше, выпустив Викарио, а чешский голкипер сразу ушел в подтрибунное помещение в окружении группы поддержки из резервных футболистов "шпор". Момент, который может серьезно отразиться на психике 22-летнего вратаря: он стал первым игроком на своей позиции в Лиге чемпионов, кого поменяли в дебютные 20 минут встречи не из-за травмы.

Викарио было немногим лучше – итальянец пропустил два мяча в исполнении Робина Ле Нормана и Хулиана Альвареса, который оформил дубль. "Шпоры" же, отойдя от шока, нашли в себе силы на то, чтобы ответный матч в Лондоне не превращался в совсем уж пустую формальность. В первом тайме один гол отыграл Педро Порро, во втором – Доминик Соланке. Говорят, Тудора и так уже хотели уволить, а уж после 2:5 вообще не факт, что именно хорват выведет "Тоттенхэм" на вторую встречу в этом противостоянии.

"Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 1:1

Фото: AP/Jon Super

"Сороки" – единственный представитель АПЛ, которому было суждено не проиграть в первый день 1/8 финала Лиги чемпионов. При том, что у "Ньюкасла" была мощная оппозиция в лице куражной атакующей "Барселоны".

Соперники уже виделись друг с другом на Общей стадии турнира, и тогда на стадионе "Сент-Джеймс Парк" сильнее были каталонцы 2:1. Однако в плей-офф пошел совсем другой разговор: именно "Ньюкасл", несмотря на фаворитский статус сине-гранатовых, выглядел в атаке острее. Но извлечь из этого пользу команда Эдди Хау сумела только на 86-й минуте: хозяева разыграли мяч на правом фланге с навесом на дальнюю штангу, и Харви Барнс вообще без сопротивления расстреливал голкипера гостей Жоана Гарсию.

Но удержать победный счет черно-белым все же не удалось – подопечные Ханси Флика выискали для себя пенальти уже в добавленное время. Суперзвездный тинейджер Ламин Ямаль, которого толком не было видно почти весь матч, с точки не промазал – 1:1.

В целом, можно сказать, что "Барселона" отделалась "малой кровью", так как именно дома "Ньюкасл" выглядит гораздо опаснее. На "Камп Ноу" же через неделю каталонцы при своих фанатах наверняка покажут совершенно другой уровень футбола.

"Аталанта" (Италия) – "Бавария" (Германия) – 1:6

Фото: AP/Luca Bruno

Единственная пара первого дня 1/8 финала без представителей АПЛ. При этом "Аталанта" в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов осталась последней итальянской командой, не слетевшей с пути за "ушастым" кубком.

Правда, шансов превзойти монструозную практически несокрушимую "Баварию" у бергамасков было очень мало. Команда Рафаэле Палладино проводит неровный сезон, в то время, как Венсан Компани на второй год работы в Мюнхене довел командную прессинг-машину практически до идеала.

Абсолютное неравенство сил проявилось сполна: немцы перекрыли "Аталанте" кислород, лишив ее мяча и оказывая мощнейшее давление на оборонительные ряды. И те трещали по швам – уже в первом тайме хозяева пропустили три гола на любой вкус в исполнении Йосипа Станишича, Майкла Олисе и Сержа Гнабри.

Защитники "Аталанты" просто не успевали перекрывать свободные зоны, так как мяч у "Баварии" двигался с молниеносной скоростью. Причем темп не упал и после перерыва: гол бильярдным выстрелом в дальний угол оформил Николас Джексон, шикарный дальний выстрел удался Олисе, оформившему дубль, плюс прострел точно замкнул Джамал Мусиала. И это еще на скамейке остался главный голеадор мюнхенцев Харри Кейн!

Итальянцы нашли свой главный шанс забить лишь в добавленное время, когда Марио Пашалич сумел добить мяч в сетку – 6:1 в пользу команды Компани! Смело можно предположить, что за ответный матч фанаты "Баварии" могут вообще не беспокоиться и начинать крутить расклады на четвертьфинал.

Вторые встречи в этих четырех парах намечены на 18 марта, но перед этим нам предстоит увидеть в деле еще восемь участников плей-офф. И здесь – сразу две топовые вывески: жребий вновь свел в матчах навылет мадридский "Реал" и "Манчестер Сити", плюс ПСЖ, за который стабильно начал выходить в основе российский голкипер Матвей Сафонов, попытается сломить волю лондонского "Челси".

Еще один представитель АПЛ и по совместительству один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" поедет в гости к "Байеру" из Леверкузена, а сказка норвежского "Буде-Глимта" с Никитой Хайкиным в воротах обретет новую главу в битвах с лиссабонским "Спортингом". Первые встречи в этих четырех парах состоятся 11 марта, ответные – 17-го.

