Тренерский провал: 3 реальных случая

С Нового года – в новую жизнь. Знакомо? Особенно это касается тех, кто каждое 1 января садится на диету и начинает ходить в тренажерный зал. Для новичков одним из самых острых становится вопрос компетентности тренеров. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил заранее рассказать о реальных примерах из практики.



Я уже неоднократно рассказывал в своих статьях, что из-за быстро развития фитнес-индустрии количество квалифицированного персонала за последние годы резко сократилось. А так как к профессии персонального тренера никогда не предъявлялось так называемых профстандартов, то и требовать от него наличия профильного образования было необязательно (ведь никто не придет проверить, кто на самом деле человек, работающий с клиентами). Владельцам небольших клубов это было удобно и выгодно – главное, чтобы так называемый тренер приносил прибыль заведению.

И несмотря на то, что в августе этого года вступил в силу новый закон о деятельности фитнес-центров, на практике пока ничего не поменялось. Уверен, что вы сами неоднократно сталкивались в зале с тренерами, которые либо некорректно дают упражнение, либо постоянно сидят в телефоне, или вся их тренировка сводится к постоянным разговорам с клиентом и другими посетителями.

Я решил вспомнить самые яркие истории из практики, когда мои, так сказать, коллеги, поражали своими теоретическими или практическими знаниями.

Начнем с коллеги, который любил говорить – много, самозабвенно, активно жестикулируя. Возможно, болтливость – это не так уж и плохо, но только когда тренер выдает нужную, корректную информацию. В своих длительных монологах он часто любил использовать неуместные термины, один из них мне особенно запомнился. Как-то я сам тренировался, выполняя движение "разгибание ног" на тренажере (это такой станок, который прорабатывает переднюю поверхность бедра), а на соседний как раз пришли позаниматься мой коллега и его очаровательная клиентка. Их тренажер назывался "сгибание ног лежа": ложитесь лицом вниз, прижимаете грудную клетку, голенью упираетесь в валик и делаете сгибание ног. Так вот, описывая, как нужно выполнять упражнение, тренер говорил клиентке, что нужно прижимать к скамье "паховые складки".

А как это должна была понять клиентка, явно не знакомая с анатомией? Да, у грудных детей действительно есть паховые складки, которые исчезают в процессе роста – ну так это у детей (которых, к слову, у тренера нет, так что сослаться на использование данной терминологии ввиду активного ухаживания за ребенком у него не получилось бы).

Другая моя коллега смогла сделать беспозвоночное животное позвоночным. Просто в мгновение ока ускорила эволюцию – и вот вам улитка с позвоночным столбом! Как так получилось? Действительно, в нашей профессии иногда, чтобы помочь клиенту понять, как выполнить то или иное упражнение, нужно говорить метафорами или эвфемизмами.

Например, говоришь, что при выполнении планки не нужно провисать спиной, как канатная дорога, – и, оп, клиент сразу делает идеально прямую линию корпуса с ногами. В случае же с моей коллегой, которая показывала упражнение под названием "скручивание" (для прямой мышцы живота), она попросила "скрутить позвоночник", как это делает улитка! Что самое интересное, клиентка поняла, что от нее требуется (жаль только, что и ее знания элементарной биологии оказались столь незначительными).

Но все рекорды побил – и это не шутка – коллега с высшим спортивным образованием и большим стажем работы тренером.

Он так убедительно это сказал, что я чуть сам в это не поверил. Правда, я быстро опомнился и не постеснялся сделать замечание коллеге за явный прокол, на что получил отпор. Да, представьте себе, но мне так и сказали: "Знаешь, что, Эдуард? У меня высшее спортивное образование, да я тренером работаю, да я тренировал сам знаешь кого!" И так далее.

И вот на этом примере я хочу заострить особое внимание, ведь получается парадокс. Перед вами вроде грамотный специалист. Он вроде с профильным образованием. У него хороший стаж, а по факту, если он себе позволяет говорить такое, перед нами – шарлатан? Сразу вспоминаются слова Л. Филатова: "Да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей! Вот и стой за честь мундира, вот за службу и радей!" Другими словами, даже наличие профильного образования не гарантирует, что обладатель такового – действительно специалист. Значит, остается уповать на новый закон, которые должен не только уже действовать, но и давать результаты.

От себя хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать, чтобы вам попадалось как можно меньше некомпетентных людей.