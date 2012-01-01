Россияне завоевали 64 медали по итогам Паралимпиады в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали по итогам Паралимпиады, которая завершилась в Париже 8 сентября. Из них 20 – золотые, 21 – серебряные и 23 – бронзовые. Однако, как и на прошедшей в столице Франции Олимпиаде, эти Игры тоже не обошлись без скандалов. О главных событиях прошедшей Паралимпиады расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Мы – чемпионы!

На Паралимпийских играх в Париже, которые проходили с 28 августа по 8 сентября, выступили 88 россиян. Для сравнения, до участия в Олимпиаде во французской столице организаторы допустили всего 15 спортсменов от РФ.

Однако нас снова лишили флага и гимна, разрешив лишь нейтральный статус. Плюс ко всему, допустили россиян до участия только в 5 видах спорта из 22 – плавании, легкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Да и то не всех: чемпион Игр–2020 пловец Андрей Граничка и серебряный призер той Паралимпиады в настольном теннисе Виктория Сафонова не смогли получить визы, потому что родились в Севастополе и Симферополе соответственно, рассказал сам Граничка РИА Новости Крым.

Но все эти обстоятельства не помешали россиянам прекрасно выступить: сразу 39 атлетов взяли 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В общем зачете эти награды из-за нейтрального статуса спортсменов не учитываются, однако если бы мы официально находились в этой гонке, то заняли бы в ней 8-е место среди 182 стран.

Многие россияне, завоевавшие золотые медали, уже получили поздравительные телеграммы от Владимира Путина. Личной встречи со сборной в графике российского лидера пока нет, но этот момент еще будет уточняться, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил агентству, что спортсмены превзошли все ожидания.

"Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей, несмотря на отсутствие полноценной международной соревновательной практики на протяжении последних лет и на то, что выступали в усеченном составе", – сказал Рожков.





Павел Рожков глава Паралимпийского комитета России Восхищаемся невероятной силой духа российских паралимпийцев, их упорству и воле к победе. Гордимся каждым из них и желаем им дальнейших достижений на спортивном поприще.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Больше всего наград среди россиян завоевала 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко, которая выступает среди атлетов с нарушением зрения – три золота и две бронзы. Причем попутно она сумела обновить два мировых рекорда – в соревнованиях на 100 метров вольным стилем и на 200 комплексным плаванием.

Есть и еще одна россиянка, сумевшая преодолеть лучшее достижение планеты: Мария Павлова в категории спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата забрала медаль высшей пробы на 100-метровке брассом. Но есть у нас мировой рекорд не только в воде: Владимир Свиридов, который выступает в толкании ядра среди лиц с нарушением координации, кинул снаряд на 17,18 метра. К слову, предыдущий лучший результата планеты – 16,86.

При этом статус главного триумфатора французской Паралимпиады завоевала сборная Китая, которая выиграла медальный зачет с 220-ю наградами, из которых 94 – золотые. А вторыми и третьими с огромным отставанием стали команды Великобритании (124 награды) и США (104 медали).

Без ложки дегтя не обошлось

Паралимпиаду в Париже, как и Олимпиаду, тоже окружали скандалы – хоть и в меньшем количестве. Многие инциденты были связаны непосредственно с российскими спортсменами. В частности, Международный паралимпийский комитет разрешил им присутствовать на церемонии открытия только в качестве зрителей – ни о каком участии в параде атлетов речи не шло. В итоге Павел Рожков заявил, что они решили туда не идти, так как у многих на следующий день уже были соревнования. К слову, на церемонию закрытия россиян пустили безо всяких ограничений, рассказал глава Паралимпийского комитета.

Однако атлетов из РФ ждал другой неприятный сюрприз от организаторов: источник "Матч ТВ" отметил, что им впервые не подарили смартфоны от спонсора Игр, которые традиционно вручаются всем участникам соревнований. Та же история коснулась и белорусов, которые тоже приехали в Париж в нейтральном статусе, подчеркнул собеседник телеканала.

В олимпийской деревне у россиян тоже возникли определенные проблемы. В частности, легкоатлет Иван Ревенко жаловался на очень жесткий матрас, из-за которого болели бока.

"Хоть на пол ложись, на свои вещи", – сказал спортсмен, который в итоге взял золото в метании копья с личным рекордом 30,77 метра.

Не обошлось и без прессинга на политической почве со стороны делегации из Украины. В частности, бронзовый призер в прыжках в длину Александр Литвиненко после того, как уступил золото россиянину Евгению Торсунову, демонстративно отказался фотографироваться с ним на пьедестале и оскорбил своего соперника.



Фото: Graham Denholm/Getty Images

"Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО", – заявил Литвиненко украинским СМИ.

После этого Торсунов сказал "Матч ТВ", что его не задели обидные слова оппонента.



(Литвиненко. – Прим. ред.) просто приходится так говорить, а сам он так не думает. По крайней мере, я надеюсь на это.

Евгений Торсунов победитель Паралимпийских игр в Париже Думаю, емупросто приходится так говорить, а сам он так не думает. По крайней мере, я надеюсь на это.

Безусловно, были скандалы, связанные и с зарубежными спортсменами. Например, многих шокировало участие первого в истории Паралимпиад трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), 50-летней итальянской бегуньи Валентины Петрилло. Но разжиться наградами в Париже она не смогла, да и вообще сходила с дистанции уже на стадии полуфиналов.

Кроме того, как и на Олимпиаде, спортсмены страдали из-за плохого состояния Сены. Однако еще один представитель Италии – гребец Джакомо Перини – лишился бронзы не по причине плохого качества воды, а потому что в его лодке нашли смартфон. Средства связи на этих соревнованиях запрещены, поэтому последовала автоматическая дисквалификация.

Оказалось, Перини случайно забыл телефон в сумке, и пытался доказать, что не использовал его для связи – даже показал, что в последний раз общался по нему вечером накануне соревнований. Организаторов это не убедило, и те отклонили апелляцию итальянской стороны.