Минус один российский чемпион. Поражение Петра Яна и другие итоги UFC 259

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В ночь на 7 марта в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 259. Он оказался богат на важные события – в рамках основного карда состоялось сразу три боя за чемпионский титул. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о ключевых поединках турнира.



Победы Ислама Махачева и Аскара Аскарова



Помимо трех титульных боев, для российского фаната UFC представляли интерес еще как минимум две встречи основного карда. Первая – это бой двух представителей наилегчайшего веса – Аскара Аскарова и Джозефа Бенавидеса. На счету дагестанского бойца до этого было 12 побед и ни одного поражения. Еще однажды случилась ничья – в дебютном поединке Аскарова в UFC в 2019-м против Брэндона Морено, который на данный момент занимает первую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Бенавидес в этом же списке до сегодняшнего боя шел вторым, а сам Аскаров – третьим. Противостояние этих двух спортсменов вышло без гигантского преимущества Аскара, однако он выиграл по очкам единогласным решением, и теперь вполне может рассчитывать на титульный бой.

В другом поединке – Ислам Махачев против Дрю Добера – все оказалось гораздо очевиднее. Российский легковес, которого готовил ко встрече его давний друг и тренер Хабиб Нурмагомедов, в силу разных причин не выступал в UFC с сентября 2019 года. Но это нисколько не помешало отечественному спортсмену в бою с Добером. Махачев сумел разобраться со своим соперником за три раунда, доминируя в каждом из них. Ислам то и дело переводил Добера в партер, в конце концов поймав американца на удушающий.

На счету Махачева семь побед подряд. Всего он одержал 19 побед в 20 поединках. Так что не исключено, что уже совсем скоро 29-летний боец из Дагестана получит в соперники по-настоящему именитого соперника из легкого дивизиона. Во всяком случае на пресс-конференции после турнира президент UFC Дэйна Уайт поддержал идею проведения боя между Исламом Махачевым и Тони Фергюсоном.

Очередная защита титула Амандой Нуньес



32-летняя бразильянка Аманда Нуньес уже много лет держит чемпионский титул сразу в двух женских дивизионах – легчайшем и полулегком весе. Оба пояса пытались отобрать самые топовые соперницы, в том числе Валентина Шевченко, Холли Холм, Ронда Раузи и Жермейн де Рандами. Однако ни у одной из них это не получилось. Так что австралийка Меган Андерсон изначально была андердогом в поединке с Нуньес, для которой это была уже вторая защита титула в полулегком весе.

Единственное, чем могла взять свое Андерсон, так это габаритами: Меган на десять сантиметров выше Нуньес, да и размах рук и ног у нее гораздо больше. Тем не менее все это нисколько не помогло. С первых секунд Аманда врубила режим берсерка и стала атаковать Андерсон так яростно, что та даже опешила. В результате бой закончился уже в первом раунде – Нуньес взяла соперницу на болевой, и Меган сдалась.

Несмотря на спортивную злость в октагоне, сразу после боя Аманда мгновенно переключилась, проявив максимум уважения к Меган Андерсон. А затем случилась, пожалуй, одна из самых милых сцен в истории UFC: отдав свои пояса члену команды, Нуньес вместо этого взяла на руки полугодовалую дочку и пошла показать ее Андерсон. Только что метелившие друг друга спортсменки обнялись, а Меган с радостной улыбкой даже потискала ребенка.

Досадная дисквалификация Петра Яна



А вот следующий бой оказался серьезным разочарованием как для победившей, так и для проигравшей стороны. Россиянин Петр Ян, который выиграл титул в легчайшем весе в июле прошлого года, проводил первую защиту пояса в поединке с первым номером рейтинга своего дивизиона Алджамейном Стерлингом. Бой складывался удачно для Яна. В первых двух раундах американец был активнее, но Петр грамотно защищался и хорошо проявлял себя в ключевой дисциплине Стерлинга – борьбе. В третьем раунде россиянин стал добирать и в четвертом уже уверенно лидировал и по ощущениям, и по очкам. Все закончилось неожиданно, и совсем не в пользу Яна. В какой-то момент Алджамейн оказался на канвасе, а Петр решил нанести удар с колена в голову, нокаутировав своего соперника.

Но американский боец в этот момент стоял на одном колене, а значит, Ян нарушил правила. И все бы ничего, если бы Стерлинг смог подняться и продолжить – тогда с Петра просто сняли бы очки. Однако у Алджамейна не получилось прийти в себя еще несколько минут, что автоматически означало дисквалификацию россиянина и победу Стерлинга. После боя выяснилось, что нанести запрещенный удар посоветовал кто-то из секундантов Яна.

Возможно, в этот момент член команды не видел положение американца или же Петр не так понял задачу – ударь Ян в корпус, и все было бы абсолютно в рамках правил. Так или иначе, из-за этой ошибки российский спортсмен потерял пояс. А победитель поединка сказал, что расстроен подобным исходом, ведь он намеревался забрать титул "не таким способом". Впрочем, Дэйна Уайт уже сказал, что организует реванш этих двух бойцов, и постарается сделать это как можно раньше.

Фото: ТАСС/Diego Ribas/Zuma



Первое поражение Адесаньи и доминирование Блаховича



Главный же бой – встреча чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи и чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича – вышел, возможно, не таким ярким, как многие ждали, но все же подарил сенсацию. Еще несколько лет назад 38-летнего Блаховича почти списали со счетов. Благодаря невероятной силе воли и стараниям своей жены, которая не только мотивировала бойца, но и смогла договориться с промоушеном после четырех поражений поляка в UFC, Ян сначала стал одним из топов в полутяжелом дивизионе, а в сентябре прошлого года умудрился завоевать чемпионский пояс. И это почти невероятное достижение, учитывая возраст спортсмена и дикую конкуренцию в его дивизионе.

Для Адесаньи, наоборот, все достойные соперники в среднем весе уже (во всяком случае, по его мнению) закончились. Исраэль провел 20 боев в MMA и одержал победу во всех из них. При этом в UFC новозеландский боец с нигерийскими корнями завоевал чемпионский пояс еще в октябре 2019 года, и с тех пор успел дважды защитить титул. В итоге Адесанья решил подняться в полутяжелый вес, чтобы попробовать свои силы там – и с ходу в поединке с Яном Блаховичем. Таким образом, если бы Исраэль победил, он был стал обладателем сразу двух поясов – так же, как когда-то Конор Макгрегор. Однако идея не сработала. На взвешивании Адесанья бахвалился тем, что в этот раз ему не пришлось устраивать весогонку и что он ел, что хотел, но в конечном счете разница в габаритах дала о себе знать.

Первые два раунда остались за Исраэлем. Он доминировал по ударам и выглядел гораздо увереннее своего соперника. А затем Блахович стал медленно перехватывать инициативу. Поляк стал чаще и удачнее задействовать грэпплинг, набирая очки и забрав другие два раунда. В решающей пятиминутке сильнее снова оказался Блахович. Половину раунда он доминировал над Адесаньей в партере, а в заключительные секунды и вовсе мог финишировать Исраэля, если бы не гонг. В итоге единогласным решением судей победу одержал Ян Блахович, защитив титул в полутяжелом весе. А Адесанья проиграл впервые в своей карьере и теперь наверняка вернется в свой дивизион – ждать подходящего противника и заново нарабатывать победную серию.