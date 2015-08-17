Фотографии, слова, интуиция: правила знакомства в интернете

Фото: ТАСС/YAY

Искать пару в интернете – один из трендов нашего времени. Даже в общественном транспорте предлагают знакомиться при помощи смартфона. Для этого у московского метро есть сервис Privet. Похожие приложения планируются и для неземного транспорта.

Психолог и генеральный директор одного из крупных сайтов знакомств рассказали m24.ru о том, зачем моделировать образ будущего избранника, как селфи снижает популярность анкеты, почему мужчинам не стоит быть скрытными, а девушкам – пассивными.

Знакомства в сети заслужили свою популярность благодаря развитию мобильного интернета, который сделал этот формат общения максимально удобным.

"Сейчас в интернете знакомятся люди практически всех возрастов. Верхнего порога нет, а нижний начинается примерно с 23 – 24 лет, когда заканчивается студенчество и резко сужается круг общения", – рассказал генеральный директор сайта знакомств Андрей Бурин.

Найти партнера в интернете может практически любой человек. Сейчас свое счастье в сети ищут люди самых разных профессий, вероисповеданий и с различным уровнем доходов.

Как себя показать

Правильно составленная анкета – залог успешных знакомств. Вы можете быть очаровательным собеседником, но об этом никто не узнает, если ваш профиль на сайте знакомств оформлен неудачно.

Выбирайте фотографии, на которых вы улыбаетесь. "На всех снимках должен быть виден ваш позитивный настрой, тогда анкета будет выглядеть более привлекательной", – пояснил Андрей Бурин. А серьезность можно приберечь для личного общения.

"Городской репортаж": Как найти вторую половинку

Главное, чтобы костюмчик сидел. Если целью знакомства в интернете являются долгосрочные отношения, то и фотографии должны быть соответствующими. В качестве главного фото подойдет удачный и правдоподобный портрет. Его стоит дополнить снимками в полный рост в приличной одежде.

Не нужно выкладывать фотографии в неопрятном или полуобнаженном виде. Это правило касается и мужчин, и женщин.

Снимок в купальнике или плавках может присутствовать в альбоме, если он сделан на пляже, а девушка в бикини на фоне настенного ковра смотрится не очень соблазнительно.

Селфи – это расписка в собственном одиночестве. За рубежом проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что когда человек фотографирует себя сам, то в лице окружающих он выглядит слишком одиноким, нуждающимся в знакомстве и общении. А это снижает привлекательность его профиля. "Раньше эта зависимость проявлялась ярче, сейчас селфи стало культурным явлением, к нему стали проще относиться. Однако для анкеты мы все же рекомендуем взять те фото, где вас снимали ваши друзья", – подсказал Андрей Бурин.

Не так важно, что она о себе пишет. Хороший фотоальбом – главное оружие для девушек в поиске спутника жизни. Конечно, интересы и достижения тоже важны, но именно красивые снимки побуждают мужчин собирать информацию о незнакомке.

"Начало дня на Доверии": О плюсах и минусах знакомств в интернете

Его анкета должна быть подробно заполнена. Брутальная немногословность не производит впечатления в сети. Напротив женщины обращают больше внимания на кандидатов, которые заполнили свой профиль достаточно подробно. "Чем больше информации в анкете, тем больше у мужчины шансов на знакомство, – пояснил генеральный директор сайта знакомств. – Желательно, чтобы среди фактов о кандидате оказались диплом о втором высшем образовании, сведения о стабильном доходе и так далее".

Указывайте в анкете те склонности и увлечения, которым не планируете изменять во имя любви. Домашние животные, религия, вегетарианство или страстное увлечение спортом – если для вас важно что-то из этого, лучше предупредить потенциальных партнеров заранее, рассказав об этом в своей анкете. Это может сузить круг потенциальных знакомств, но, скорее всего, собеседники, которых вы потеряете, окажутся теми, с кем вам по жизни не по пути.

Старайтесь выделиться, но будьте нормальными. Оригинальные хобби, интересные путешествия, необычные сферы интересов – все это поощряется, но перегибать с экзотикой не стоит. "Если у вас дома, к примеру, есть необычайная коллекция кокосов, об этом лучше рассказать уже на свидании, и, скорее всего, не на первом", – подчеркнул Андрей Бурин.

"Вечер": Как познакомиться с девушкой

Займитесь промышленным шпионажем. Выбрав интересующего вас пользователя на сайте, посмотрите, что ему пишут другие собеседники. Это позволит вам выделиться среди его виртуальных знакомых и произвести впечатление.

"Например зацепить мужчину можно поставив ему неожиданно низкую оценку. Все ставят ему "пятерки" и "четверки", а вы влепите "единицу" – почти наверняка его заинтересует, почему вы так поступили. Вот уже и повод пообщаться", – предложила психолог Лилия Афанасьева.

Относитесь к посещению сайта знакомств, как к походу в фитнесс-клуб. Это значит, что работать с порталом придется регулярно, упорно и без комплексов. "Ошибочно просто размещать анкету и ждать, когда на нее придут отклики. Нужно сразу начинать искать людей самостоятельно и писать всем, кто кажется интересным", – заявил директор сайта знакомств.

Эту тактику нужно применять и мужчинам, и женщинам. И не нужно бояться завести разговор, ведь все, кто размещает анкеты на сайте знакомств, рассчитывают, что им будут писать.

В мире интернет-знакомств не возбраняется общаться параллельно с несколькими кандидатами. До тех пор, пока вы никому ничего не обещаете, можете даже видеться лично с несколькими партнерами.

Как на других посмотреть

Знакомства в сети связаны с определенными рисками. Вы не знаете, кто на самом деле отвечает вам в интернете. Проверить честность своего собеседника можно лишь при личной встрече. Поэтому, общаясь с незнакомцами и незнакомками, следует соблюдать определенную технику безопасности.

Опасайтесь слишком красивых фотографий "Если на фото вы видите почти голливудского актера, это, скорее всего, брачные агенты, маскирующиеся под пользователей. Они не слишком опасны, просто с ними вы зря потеряете время, а если слишком доверитесь, то и деньги", – рассказал гендиректор портала знакомств Андрей Бурин.

Скорее всего, услуги таким образом рекламируют агентства с низким качеством услуг, поэтому не исключено, что знакомство с предпринимателями принесет не любовь а материальные потери.

Не общайтесь с теми, кто сразу просит предоставить личные данные. Здесь все очевидно. Если ваш новый знакомый сразу начинает интересоваться вашим адресом, номером мобильного телефона или другой личной персональной информацией, скорее всего, это мошенник, который надеется извлечь выгоду из полученных данных.

Рассказывать не следует не только о том, что записано в паспорте, но и, например, о девичьей фамилии вашей или вашей матери – их часто используют как проверочный пароль для доступа к электронной почте и финансовой информации.

"Специальный репортаж": Дорогой незнакомец

Не встречайтесь с любителями громких слов. Очень может быть, что автор сообщений о "судьбе", "предназначении" и "воле вселенной" не вкладывает в них особого смысла и пишет то же самое и другим пользователям. Он может даже разводить вас не ради какой-то выгоды, а просто от нечего делать.

Если же новый собеседник всерьез во время первой же переписки начинает говорить о "высших силах", что предопределили вашу встречу, то у него могут быть серьезные психологические проблемы. В таком случае, если вдруг ваше поведение чем-то не понравится "проведению", а точнее, воле этого человека, от громких слов суженый или суженая может перейти к угрозам.

Назначайте первую встречу с новым знакомым в обеденный перерыв Это идеальное время для короткого личного общения, которое с одной стороны совсем ни к чему не обязывает, а с другой – позволит понять, стоит ли идти на свидание с новым знакомым.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Не тратьте время на тех, кто заявляет, что живет в России, но сейчас работает за границей. Согласитесь, странно, когда человек ищет пару, не в той стране, где находится. С большой долей вероятности это люди, которые просто переписываются с другими пользователями без каких-либо серьезных намерений.

Не общайтесь с теми, кто утверждает, что недавно овдовел. Это подозрительно. Почему человек не оплакивает своего спутника, а сидит на сайте знакомств?

Доверяйте своей интуиции. В любой ситуации, когда вам кажется, что собеседник ведет себя странно, скрывает что-то или обманывает вас, прекратите общение. Лучше потерять потенциально интересное знакомство, чем пойти на неоправданный риск.