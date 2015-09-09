На Манежной площади пройдет "Бублик-батл"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

11 сентября в столице пройдет "Бублик-батл" – соревнование среди девушек-моделей в декорировании кондитерских изделий на скорость. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Московская осень" на Манежной площади.

В рамках "Бублик-батл" пройдет соревнование среди моделей plus-size. Перед началом соревнования каждая модель пройдет процедуру взвешивания. Затем девушек разделят на две команды в зависимости от их пропорций. Они сразятся в декорировании кондитерских изделий на скорость. Перед началом состязания каждой участнице выдадут бублики, крем и глазурь.

Фестиваль "Московская осень" открылся 4 сентября. Он проходит на 36 площадках, 11 из которых расположены в центре города. Каждая центральная площадка посвящена одной из традиционных форм приема пищи. "Московская осень" продлится до 11 октября.