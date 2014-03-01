В этом году на северо-востоке Москвы снесут 26 пятиэтажек

Фото: ИТАР-ТАСС

В Северо-Восточном административном округе осталось снести 66 пятиэтажек, сообщил префект СВАО Валерий Виноградов. Из них 26 домов планируется снести до конца 2014 года. Таким образом, в этом году власти округа собираются завершить программу сноса в Бабушкинском и Алтуфьевском районах.

Больше всего построек сносимых серий осталось в районе Южное Медведково, передает Агентство "Москва". Всего же на данный момент в округе снесено 198 жилых домов.

Напомним, в этом году также должны снести 22 ветхие пятиэтажки в ЮЗАО, а во всем городе до конца года планируют убрать около ста таких домов.