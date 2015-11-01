СК изъял образцы топлива и документацию рухнувшего Airbus А321

СК проведет экспертизу топлива разбившегося Airbus А321

В рамках расследования крушения Airbus А321 "Когалымавиа" следователи изъяли документы по техническому обслуживанию судна. В Самаре с места последней заправки самолета изъяты образцы топлива, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

"Изъята документация по техническому обслуживанию Airbus А321с момента начала его эксплуатации, задания на полет, сертификаты на воздушное судно, распечатки маршрута полета по маршруту следования Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, пассажирский манифест, копии сообщений кипрского диспетчера управления воздушного движения об исчезновении воздушного судна с радара, – пояснил Маркин. – В Самаре с места последней заправки потерпевшего крушение самолета изъяты образцы топлива и иная документация, касающаяся предполетного обследования технического состояния судна. По полученным образцам топлива назначена экспертиза".

Колонна МЧС России планирует прибыть к месту крушения A321 к 17.00

Сейчас продолжается сбор и изъятие медицинских документов по предполетному освидетельствованию членов экипажа авиакомпании, а также документов о приобретении и использовании деталей и агрегатов, устанавливаемых на воздушное судно. С их помощью следствие установит полноту и правильность подготовки воздушного судна и летного экипажа к оказанию услуг по перевозке пассажиров.

Следователи допросили сотрудников подразделений аэронавигационного обеспечения, технического обслуживания воздушных судов ООО "Авиакомпания "Когалымавиа", экипаж, осуществлявший 30 октября рейс на потерпевшем крушение воздушном судне по маршруту Самара – Шарм-эль-Шейх.

"СК России проверит все возможные версии, которые могли привести к трагедии, в том числе о технической неисправности воздушного судна", – заявил Маркин.

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы на Синайском полуострове

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.