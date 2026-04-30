Плющенко ответил старшему сыну Егору Ермаку в соцсетях на фоне семейного скандала

Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 17:31

"При личной встрече": Плющенко ответил на публичные обвинения старшего сына Егора Ермака

Фигурист Евгений Плющенко публично отреагировал на откровения старшего сына от первого брака Егора Ермака. Ранее юноша рассказал, что почти не общается с отцом и обвинил его в том, что тот мало участвовал в его воспитании. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я тебя люблю и жду всегда"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/plushenkoofficial

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал семейный конфликт, который разгорелся в конце апреля. Старший наследник фигуриста от первого брака с Марией Ермак, 19-летний Егор, дал откровенное интервью на YouTube-канале "Как есть", где рассказал об обидах на Евгения.

В свою очередь спортсмен написал в своих соцсетях, что готов к разговору с сыном, но не публично.

Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда.
Евгений Плющенко
фигурист

Егор родился в 2006-м в браке Плющенко с Марией Ермак, однако уже в 2008-м супруги развелись спустя около 3 лет после свадьбы. Наследник остался с матерью и носит ее фамилию. Плющенко в 2009-м женился на продюсере Яне Рудковской, с которой воспитывает двоих общих сыновей – Александра и Арсения. В свою очередь, у Рудковской есть старшие дети от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Николай и Андрей (сын Батурина от предыдущих отношений).

Одним из самых громких заявлений Егора в интервью стало то, что он не готов называть Плющенко отцом. Кроме того, молодой человек рассказал, что в 11-летнем возрасте Евгений взял его отдыхать вместе с новой семьей на Мальдивы.

Егор отметил, что чувствовал себя некомфортно, потому что отец уделял ему недостаточно времени. Парень также намекнул, что поездка обернулась для него серьезными последствиями: он якобы долго приходил в себя под присмотром медиков. Ермак пригрозил, что раскроет правду в случае какого-либо негатива от Плющенко в адрес его семьи.

Между скандальным интервью старшего сына и ответом отца прошло 9 дней. Пока Плющенко не комментировал ситуацию, подписчики в соцсетях призывали его нарушить молчание, а когда обратился к Егору, некоторые сочли, что спортсмен испугался "компромата". Однако нашлись и те, кто поддержал знаменитость и заподозрил старшего наследника в лукавстве и корысти.

"Разочарована. Не найти времени в жизни для родного сына", "как ужасно слышать интервью от старшего сына по поводу такого отношения при огромных возможностях и ресурсах", "по ходу, у Егора есть жирненький компромат. Плющенко бы не стал извиняться", "Плющенко ответил нормально, причем здесь компромат?", "натравил младшего ребенка на брата, а теперь якобы на камеры не готов разбираться", "любовь и уважение людей действительно не купишь. Гном Гномыч подмочил репутацию знатно, а Егор Ермак вырос прекрасным парнем", "Егор Ермак вырос лживым парнем", – написали комментаторы.

Брат против брата

Фото: instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/gnomgnomych; youtube.com/"Как есть. Денис Пархоменко"

В комментариях не случайно упомянули общего сына Плющенко и Рудковской, 13-летнего Александра, более известного как Гном Гномыч. Он первым ответил на интервью Ермака, опубликовав в своих соцсетях 6-минутное видеообращение к брату. В нем школьник резко высказался в сторону Егора, обвинив того в том, что он сам не стремится общаться с родственниками – ни с отцом, ни с дедом.

Кроме того, Гном Гномыч заявил, что старший брат лишь "клянчит" деньги, а он и его младший брат Арсений зарабатывают с 4 лет. Подросток также указал, что старший родственник не стал успешным в спорте.

Ты кем в спорте стал? Я-то уже небольших вершин добился. Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". <...> А ты то хоккей бросишь, то "Зенит" бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?
Александр Плющенко
сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской

В заключение Александр заявил, что больше не может назвать Егора братом, а также, что тот "не заслуживает фамилию Плющенко".

В соцсетях неоднозначно отреагировали на выступление Плющенко-младшего. С одной стороны, нашлись те, кто поддержал школьника за то, что тот якобы встал на защиту семьи. С другой, некоторые фолловеры отметили, что ребенку не стоило вмешиваться в конфликт отца и сына и тем более так резко высказываться в адрес брата.

