Гном Гномыч вступил в публичную перепалку со старшим сыном Плющенко Егором Ермаком

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр вступил в публичную перепалку с единокровным старшим братом Егором Ермаком. Ранее тот дал интервью, в котором рассказал, почему почти не общается с родным отцом. Подробности – в материале Москвы 24.





"Больше не могу тебя называть братом"

13-летний Александр, более известный как Гном Гномыч, встал на защиту отца, фигуриста Евгения Плющенко. Школьник опубликовал 6-минутное видеообращение в своих соцсетях, в котором прошелся по единокровному брату Егору Ермаку.



Александр – сын фигуриста Евгения Плющенко от второй супруги, продюсера Яны Рудковской, на которой олимпийский чемпион женился в 2009-м. У пары есть также младший совместный ребенок Арсений. В свою очередь, у Яны есть старшие сыновья от брака с бизнесменом Виктором Батуриным – Николай и Андрей (сын Батурина от предыдущих отношений). 19-летний Егор – сын Плющенко от первого брака с Марией Ермак. Пара развелась в 2008-м спустя почти 3 года после свадьбы. Наследник остался с матерью и носит ее фамилию. Недавно юноша дал первое большое интервью, в котором рассказал, что почти не общается с фигуристом, и пожаловался на недостаток внимания и любви от отца.



Гном Гномыч заявил, что после просмотра интервью больше не может назвать Егора братом.





Александр Плющенко сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживают фамилию Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак.

Александр также заявил, что их общий с Егором отец никогда не высказывался в негативном ключе о семье Ермака. Кроме того, он добавил, что старший брат сам не изъявляет желания общаться с родственниками, например не звонит деду – Виктору Плющенко.

Мальчик также рассказал о дорогих подарках, которые Егору делала Яна Рудковская: по его словам, та купила Ермаку компьютер и телефон. Александр также обвинил старшего брата в том, что тот "клянчит" деньги, и предложил ему попробовать заработать самому.

Александр Плющенко сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Мы с моим братомзарабатываем с 4 лет. Мы катаемся в шоу постоянно и знаем цену деньгам. А мои старшие братья, Коля и Андрей Батурины, выучились: у одного красный диплом, у другого – синий, они магистры. Сами зарабатывают деньги. Никогда не просят и не клянчат. А ты звонил папе и писал только затем, что тебе деньги надо постоянно. Поэтому папа тебе уже не отвечал.

Далее сын Рудковской и Плющенко упрекнул родственника в том, что тот не добился успехов в спорте.

"Ты кем в спорте стал? Я-то уже небольших вершин добился. Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". <...> А ты то хоккей бросишь, то "Зенит" бросишь, то бокс бросишь. Кем ты стал, скажи, пожалуйста?" – обратился к брату Александр.

Гном Гномыч подчеркнул, что рассказал "всю правду".

Однако не все подписчики Александра оценили то, что подросток вмешался в публичный скандал.

"Ты катаешься и зарабатываешь, потому что тебя поставил папа, который вкладывает в тебя, тренирует, а был бы ты простым мальчиком, где бы ты был", "зачем Саша сюда вмешался?", "Саша, ты растешь в семье, и это круто, не сравнивай ваши истории, унижать старшего брата нельзя", "к чему родители втягивают ребенка в разборки?", "понимаю желание Саши защитить свою семью и фамилию, но все-таки отвечать Егору должен Евгений, это их конфликт", – написали комментаторы.

"Этот парень не такой простой"

Интервью Егора Ермака на YouTube-канале "Как есть" всколыхнуло медийное пространство. Юноша заявил, что не хочет называть Плющенко отцом, потому что тот якобы мало участвовал в его воспитании.

"Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя – человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня", – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что между ним и отцом нет доверия и взаимопонимания, поэтому и общение не складывается. Парень также обвинил спортсмена в том, что тот лишь пытается создать образ идеальной семьи, а однажды Плющенко якобы хотел подкупить его ради "игры на камеру".

Ермак также поделился, что отец скупился на дорогие подарки для него, но отправлял ношеные вещи старших сыновей Рудковской со словами "носи, что дают".

Один из друзей Плющенко предположил, что Егор просто "захотел легких денег", сообщает сайт "Комсомольской правды".





источник, знакомый с ситуацией Парень быстро понял, как можно получить легкие деньги на свои мечты: квадроциклы, машины и айфоны.

Однако в комментариях к интервью мнения разделились. Без критики не обошлось, но многие также встали на сторону Егора.

"Хороший, порядочный парень", "я считаю, правильно, что такие дети не молчат и говорят правду", "Егор, ты прекрасный молодой человек. Тебе очень повезло с твоей настоящей семьей", "Егор, невозможно выпросить любовь. Отпусти, живи, развивайся", "у него только про подарки разговоры", "этот парень не такой простой, как себя показал", "ребенок на публику шантажирует отца, чтобы срубить бабла?" – выразили мнения комментаторы.

Сам Плющенко пока публично не комментировал откровения старшего сына.