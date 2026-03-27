Блогер Погребняк рассказала, что "сбитый" пешеход решил заработать на ней

Блогер Мария Погребняк была задержана из-за якобы наезда на пешехода. При этом знаменитость отметила в своих соцсетях, что пострадавшей стороной является именно она. Подробности – в материале Москвы 24.

"Действовала по правилам"

26 марта блогер Мария Погребняк рассказала в своих соцсетях о "странной и неприятной истории", которая с ней произошла. Многодетную мать остановили сотрудники полиции и сопроводили в отделение, потому что ее машина находилась "на особом контроле". Впоследствии Мария поняла, что причиной ее задержания стал инцидент, который произошел 4 марта.

"Тогда я столкнулась с мужчиной, который пытался представить ситуацию так, будто я его сбила. К счастью, все происходило при камерах и свидетелях", – написала Погребняк.

Блогер также уточнила, что один из очевидцев подсказал ей сразу вызвать скорую и полицию, Мария последовала его совету. При этом, по словам Погребняк, прибывшие на место медики не обнаружили у "пострадавшего" каких-либо травм.





Мария Погребняк блогер Он сам это подтвердил и сказал, что не имеет ко мне никаких претензий. Более того, при полиции он вообще изменил свою версию и признал, что сам ударил по моей машине и переживал, что это я подам на него заявление. В итоге мы официально зафиксировали, что не имеем друг к другу претензий, и разъехались.

Однако инцидент получил неожиданное продолжение. 7 марта мужчина написал на блогера заявление в полицию, предоставив справку об ушибе грудной клетки. С Марией не смогли связаться и объявили ее машину в розыск.

"Сегодня в отделении я предоставила все доказательства: видеозаписи, на которых четко видно, что никакого наезда не было, показания свидетеля, а также распечатки звонков – я сразу звонила в 112 и действовала по правилам. Правда на моей стороне, и это очевидно", – отметила знаменитость.

Мария назвала ситуацию "показательной" и предположила, что мужчина узнал о том, что она публичный человек, и "решил, что можно попытаться заработать на этом". Погребняк также выложила в блоге видео с "пострадавшим", чтобы понять, были ли еще подобные случаи.

"Я никогда не плачу негодяям!"

Погребняк не впервые столкнулась с мошенниками. В сентябре 2025-го блогер рассказала в своем телеграм-канале, что злоумышленники украли ее аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Мария отметила, что была владелицей номера на протяжении 15 лет, используя его в том числе для рабочих контактов.

"Вся жизнь была там", – сокрушалась звезда соцсетей.

Вскоре на связь с Марией вышли аферисты и предложили вернуть аккаунт "за сумму с шестью нулями".





Мария Погребняк блогер Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер. Благо, мой основной телефонный номер остался прежним – кому действительно нужно, всегда сможет дозвониться по обычной связи.

Знаменитость также призвала к бдительности подписчиков, напомнив, что не стоит никому называть коды, приходящие на телефон.