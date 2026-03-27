27 марта, 16:57

Блогер Погребняк рассказала, что "сбитый" пешеход решил заработать на ней

"Не имеет претензий": Погребняк объяснилась с полицией за инцидент со "сбитым" мужчиной

Блогер Мария Погребняк была задержана из-за якобы наезда на пешехода. При этом знаменитость отметила в своих соцсетях, что пострадавшей стороной является именно она. Подробности – в материале Москвы 24.

"Действовала по правилам"

Фото: vk.com/"Мария Погребняк"

26 марта блогер Мария Погребняк рассказала в своих соцсетях о "странной и неприятной истории", которая с ней произошла. Многодетную мать остановили сотрудники полиции и сопроводили в отделение, потому что ее машина находилась "на особом контроле". Впоследствии Мария поняла, что причиной ее задержания стал инцидент, который произошел 4 марта.

"Тогда я столкнулась с мужчиной, который пытался представить ситуацию так, будто я его сбила. К счастью, все происходило при камерах и свидетелях", – написала Погребняк.

Блогер также уточнила, что один из очевидцев подсказал ей сразу вызвать скорую и полицию, Мария последовала его совету. При этом, по словам Погребняк, прибывшие на место медики не обнаружили у "пострадавшего" каких-либо травм.

Он сам это подтвердил и сказал, что не имеет ко мне никаких претензий. Более того, при полиции он вообще изменил свою версию и признал, что сам ударил по моей машине и переживал, что это я подам на него заявление. В итоге мы официально зафиксировали, что не имеем друг к другу претензий, и разъехались.
Мария Погребняк
блогер

Однако инцидент получил неожиданное продолжение. 7 марта мужчина написал на блогера заявление в полицию, предоставив справку об ушибе грудной клетки. С Марией не смогли связаться и объявили ее машину в розыск.

"Сегодня в отделении я предоставила все доказательства: видеозаписи, на которых четко видно, что никакого наезда не было, показания свидетеля, а также распечатки звонков – я сразу звонила в 112 и действовала по правилам. Правда на моей стороне, и это очевидно", – отметила знаменитость.

Мария назвала ситуацию "показательной" и предположила, что мужчина узнал о том, что она публичный человек, и "решил, что можно попытаться заработать на этом". Погребняк также выложила в блоге видео с "пострадавшим", чтобы понять, были ли еще подобные случаи.

"Я никогда не плачу негодяям!"

Фото: телеграм-канал mariapoga_

Погребняк не впервые столкнулась с мошенниками. В сентябре 2025-го блогер рассказала в своем телеграм-канале, что злоумышленники украли ее аккаунт в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Мария отметила, что была владелицей номера на протяжении 15 лет, используя его в том числе для рабочих контактов.

"Вся жизнь была там", – сокрушалась звезда соцсетей.

Вскоре на связь с Марией вышли аферисты и предложили вернуть аккаунт "за сумму с шестью нулями".

Я никогда не плачу негодяям! Поэтому просто пошла и оформила новый номер. Благо, мой основной телефонный номер остался прежним – кому действительно нужно, всегда сможет дозвониться по обычной связи.
Мария Погребняк
блогер

Знаменитость также призвала к бдительности подписчиков, напомнив, что не стоит никому называть коды, приходящие на телефон.

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

