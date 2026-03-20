Певца Джеймса Бланта попытались "отменить" в Сети из-за фото в ушанке с гербом РФ

Британский певец Джеймс Блант оказался в центре скандала после того, как выложил в соцсетях снимок в шапке-ушанке с российским гербом. Пользователи из РФ поддержали исполнителя, однако часть подписчиков из других стран призвали "отменить" знаменитость. Подробности – в материале Москвы 24.

Британский певец, автор хита You’re Beautiful Джеймс Блант опубликовал в своих соцсетях фотографию, которая вызвала ожесточенные споры среди его подписчиков. Исполнитель сделал селфи на природе в меховой жилетке и шапке-ушанке с гербом России. Блант сопроводил пост мелодией композитора Джона Барри From Russia with Love, которая была главной темой в одноименном фильме про Джеймса Бонда 1963 года.

"Что ж, думаю, вы оцените, что я своровал эту шапку", – подписал снимок Блант.

Публикация вызвала большой общественный резонанс. Несмотря на относительно сдержанное количество лайков – более 11 тысяч, пост собрал более 5 тысяч комментариев, хотя в среднем записи на странице Бланта набирают менее тысячи отзывов фолловеров. Под фотографией отметились многие русскоязычные пользователи, пригласив исполнителя с концертами в РФ.

"Спасибо за детство, легенда!", "Пошла переслушивать песни", "Джеймс, спасибо вам за вашу музыку! В России вас очень любят", "Молодец, мужик!", "Наш слоняра", "Выглядишь четко, бро", "Правильная ушанка", "Отличный наряд", "Красавчик, Джеймс! Из России с любовью!" – поддержали Бланта русскоязычные фанаты.

Однако в других странах, в том числе на Украине, нашлись хейтеры, которые осудили пост исполнителя: посоветовали "помыть голову изнутри" и заявили о намерениях бойкотировать его творчество.

"Одним фото отвернул от себя всех адекватных фанатов. Так держать, Джеймс", "Ты дрянной певец, но теперь я знаю, что также ты дрянной человек!", "Позорище", – отреагировали на пост хейтеры.

При этом, несмотря на некоторые негативные комментарии, Блант не стал удалять снимок. Это тоже многие посчитали провокацией.

Самый надоедливый хит

Джеймс Блант известен в Сети провокационными и ироничными высказываниями. Например, в 2016-м певец отреагировал на жалобы пользователей на тяжелый год и обыграл отношение хейтеров к своему творчеству.

"Если вы думали, что 2016 год плохой – в 2017 я выпускаю свой новый альбом", – написал он в соцсетях.

СМИ также приписывают Бланту авторство фразы: "Я почти уверен, что Адель и Джеймса Бланта бросил один и тот же человек". Этими словами он якобы намекнул на обилие в своем творчестве лирических, а порой и меланхолических баллад о любви и расставании.

Сам Блант получил широкую известность в 2004-м после выпуска дебютного альбома Back to Bedlam. В него вошли хиты Goodbye My Lover и You're Beautiful. Последний стал популярен по всему миру, возглавив чарты США и Великобритании, а также попав в топ-40 популярного американского хит-парада Billboard Hot 100. Трек также получил три номинации на "Грэмми". При этом композиция была настолько популярна, что звучала отовсюду и вскоре стала, напротив, напрягать публику, попав во всевозможные списки "самых раздражающих песен".

В 2014-м Блант даже извинился в одном из интервью за то, что написал такой "навязчивый" хит. Он также заявил, что успех навредил ему, потому что Джеймса стали ассоциировать только с этой композицией, хотя, по словам исполнителя, он способен не только на это.

При этом до начала музыкальной карьеры Блант был офицером-разведчиком полка лейб-гвардии Великобритании и проходил службу в армии НАТО в Косово в 1999-м. В 2021-м в интервью Daily Express он даже рассказал, как предотвратил боевые действия с Россией. Джеймс получил приказ захватить приштинский аэродром "Слатина", но российские войска прибыли на место первыми.

"По радиосвязи прозвучали такие призывы, как "уничтожить", – вспомнил Блант.

Однако Джеймс взял пузу и дождался ответа командования, которое отменило ранее отданный приказ. Певец добавил, что, даже если бы этого не случилось, он все равно отказался бы его выполнить.

