В Госдуме отреагировали на инициативу запретить песню "Сигма-бой"

Активисты предложили запретить трек "Сигма-бой" во время круглого стола в Госдуме из-за пропаганды нацизма. Однако там с инициативой не согласились. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это просто мерзость"

Спортсмен и руководитель спортивно-патриотического движения "Армия трезвости" Павел Болоянгов во время круглого стола по традиционным ценностям в Госдуме выступил с инициативой запретить песню "Сигма-бой". В разговоре с журналистами он назвал трек "деструктивным" и направленным на "растление детей", сообщает телеканал "360".





Павел Болоянгов спортсмен, руководитель спортивно-патриотического движения "Армия трезвости" Ранняя сексуализация. Послушайте, какие интонации, как девочка поет. Полное неуважение, мерзость. Эти слова, текст почитайте: "Прыгай в мою "Бентли", купи мне сумку…" Это просто мерзость, пропаганда вещизма.

Он добавил, что обращался по поводу песни и в Роскомнадзор.

"Мне ответили: "Да там все хорошо". Проблемы Росмолодежь не видит в этой песне никакой. У меня рецензия, анализ профессионала, психиатра, и там написано, что это явно деструктив, который наносит вред психическому и моральному здоровью детей", – отметил Болоянгов.

Вдобавок Павел предложил приравнять песню к пропаганде нацизма.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в разговоре с ТАСС инициативу Болоянгова не поддержала.



(возраст исполнительниц песни "Сигма-бой" на момент выхода трека. – Прим. ред.) , которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России.

Ксения Горячева первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Пока весь мир подпевает песне "Сигма-бой", у нас находятся желающие приравнять детскую песню к нацизму. Это уже не дискуссия о вкусах – это попытка повесить тяжелый политический ярлык на двух девочек 11 и 12 лет, которые сделали вирусный трек и заставили весь мир говорить о России.

Кроме того, парламентарий напомнила, что нацизмом является преступная идеология с миллионами жертв, поэтому "разбрасываться такими сравнениями из-за поп-песни значит обесценивать историческую память".

Запретить или наградить?

Трек "Сигма-бой" вышел в октябре 2024-го. Песню исполнили молодые блогеры Betsy (настоящее имя – Светлана Чертищева) и Мария Янковская, сейчас девочкам по 13 лет. Трек написал отец Светланы, композитор Михаил Чертищев, в соавторстве с рок-музыкантом Муккой (настоящее имя – Серафим Сидорин).

Песня быстро стала вирусной и в январе 2025-го вошла в топ-10 международного чарта Billboard в категории танцевальные/поп-песни. Пользователи Сети по всему миру стали записывать рилсы, сторис и TikTok-ролики под хит. Его популярность за рубежом даже обеспокоила политиков в Европарламенте: депутат от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что "Сигма-бой" транслирует "патриархальные и пророссийские взгляды миру".

А в январе 2026-го вирусный российский трек обеспокоил Великобританию. Авторы статьи в журнале The Economist заявили, что песня может рассматриваться не просто как временная интернет-мода, а возможный инструмент информационного влияния. При этом журналисты сослались на слова педагога из Университета Фессалии в Греции, что некоторые назвали распространение хита "культурным вторжением".



При этом песню ранее уже хотели запретить в России. В январе 2025-го представители общественного движения "Сорок сороков" даже обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить вирусный трек. Общественники тоже выразили мнение, что клип направлен на сексуализацию детей.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что исполнительниц следует наградить, а не наказать.