Фанаты раскритиковали Егора Крида за инцидент с 11-летней девочкой на концерте

11-летняя девочка пострадала во время давки на концерте Егора Крида в Краснодаре. Новость вызвала резонанс в Сети: пользователи стали массово делиться неприятным опытом, полученным на выступлениях исполнителя. Об этом и других скандалах во время перформансов Крида расскажет Москва 24.

"Он любит вообще своих поклонников?"

О неприятном инциденте, произошедшем 22 марта во время выступления певца Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин) в Краснодаре, сообщили СМИ. Из-за большого скопления людей на входе образовалась давка, в результате юную поклонницу, пришедшую на концерт с матерью, зажало у металлического ограждения. Ребенок почувствовал себя плохо и стал жаловаться на тошноту и боли в животе. Мать обратилась к медикам – те вызвали скорую, и девочку доставили в больницу, где диагностировали ушиб мягких тканей. После осмотра фанатка и ее мама вернулись на концерт, но успели лишь на последний трек.

История девочки спровоцировала волну негативных комментариев в соцсетях. Другие зрители пожаловались на плохую организацию мероприятий, отметив недостаточное количество охраны, частые случаи столпотворения и проблемы с размещением публики. "Досталось" и самому исполнителю: комментаторы призвали Егора лучше заботиться о своих поклонниках, тем более что его концерты нередко посещают юные фанаты.

"Какой артист, такая и организация. Он любит вообще своих поклонников? Это ужас", "в Ярославле тоже сестра жаловалась, что давка была... Не понимаю, как можно так халатно относиться к безопасности своих гостей, с учетом того, что многие из них – подростки", "была с дочкой в Балашихе на концерте, и тоже думала – нас раздавят. Не пойму, что за беспредел. <...> Ребенка при нас тоже зажали, крики – это ужас", "после такого должен пригласить на свой концерт в вип-зал", – высказались комментаторы.

Другие вступились за Егора, отметив, что артист не может нести ответственность за поведение зрителей, а также стали отмечать его страницу, чтобы привлечь внимание.

Музыкант увидел призывы пользователей и отметился в комментариях к посту, выложенному на личной странице мамы девочки.





Егор Крид певец Вчера из-за сильной давки вытаскивал девочку из фан-зоны на этом же концерте... Каждый раз просишь и напоминаешь о том, что нужно уважать ближнего своего и особенно в рамках концерта, но то, как будут вести себя люди в итоге, – к сожалению, я бессилен.

Крид также пригласил преданную фанатку на "любой следующий концерт", пообещав оплатить билеты, проживание и перелет.

"Обида" на зрителей и ссора с Мизулиной

Это не первый скандал на концерте исполнителя. Например, в апреле 2025-го неприятная ситуация произошла на выступлении Егора в Астрахани. Крид заметил, что одной из зрительниц стало дурно и приостановил концерт, чтобы оказать ей помощь. При этом позднее СМИ сообщили, что таким образом девушка просто привлекала внимание, однако трюк сработал, и другие посетители тоже стали симулировать недомогания.

Егор быстро "раскусил" подвох, вновь остановил выступление и отвернулся от зрителей. Так певец стоял, пока толпа не начала хором извиняться. Поступок Крида вызвал дискуссию в соцсетях: многие осудили "обидчивость" Егора. Кроме того, некоторые зрители отметили, что начало выступления задержалось на 40 минут.

В сентябре разразился еще один скандал. Причиной стал концерт Крида в "Лужниках" 30 августа. Во время одного из номеров танцовщица в провокационном костюме исполнила откровенный танец, а затем поцеловала исполнителя.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не оценила выступление и призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних". Общественница заявила в соцсетях, что получила тысячи писем от возмущенных родителей, которые посетили концерт с детьми.

В свою очередь исполнитель ответил Мизулиной в своих соцсетях, заявив, что его номер не развращает малолетних, потому что поцелуи – это "неотъемлемая часть нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой". При этом Егор обвинил в разврате общественницу.

"Я считаю, что разрушать семью в год семьи и потом бегать по школам, пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у 8-летних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей – у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины", – ответил Крид.

При этом Егор все же слегка переделал скандальный номер, сообщили СМИ в начале марта 2026-го. Костюмы танцовщицы стали менее откровенными, движения – менее раскованными, а момент поцелуя Крид и вовсе закрыл табличкой с надписью "12+".