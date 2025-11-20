В Сети появились фото Зендеи и Роберта Паттинсона из фильма Нолана "Одиссея"

В Сети появились новые кадры со съемок фильма "Одиссея" Кристофера Нолана. На этот раз создатели показали, как будут выглядеть в своих образах Зендея и Роберт Паттинсон. Что известно о съемках нового фильма оскароносного постановщика, читайте в материале Москвы 24.

Звездный состав

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

В 2026 году на экраны кинотеатров выйдет фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея". Картина станет киноадаптацией поэмы Гомера, в ней пойдет речь о пути Одиссея домой после Троянской войны. Съемки завершились в августе 2025 года.

19 ноября журнал Empire Magazine’s опубликовал свежие фото со съемочной площадки. Зрителям показали, как будут выглядеть в своих образах Зендея и Роберт Паттинсон. Актриса предстала в роли богини Афины, а ее коллега – в образе Антиноя, одного из женихов Пенелопы. Также авторы показали главного героя – Мэтта Дэймона в роли Одиссея.

По данным СМИ, 5–6-минутный трейлер фильма будут показывать перед сеансами фильма "Аватар: Пламя и пепел", мировая премьера которого запланирована на 19 декабря 2025 года. Однако официального подтверждения этой информации нет.



В "Одиссее" также появятся Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Миа Гот и другие звезды.

Первые профессиональные кадры Хэтэуэй и Холланда в ролях Пенелопы и юного Телемаха в ноябре уже опубликовал журнал Empire. На фото Энн держала в руках лук, за ней стояла ее служанка Меланфо, роль которой досталась актрисе Мие Гот.

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

В свою очередь, первым кадром со съемок фильма, который показали зрителям до премьеры, стал образ Одиссея в исполнении Мэтта Деймона. На фото он предстал в доспехах, а его голову защищал шлем с красным гребнем. Студия Universal Pictures поделилась этим изображением еще в феврале 2025 года.

К слову, еще в ночь на 17 июля студия Universal открыла продажу билетов на IMAX-премьеру "Одиссеи", которые полностью раскупили за час, а большинство сеансов распродали за считаные минуты, сообщили в СМИ.

Самый дорогой фильм в карьере Нолана

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

Премьера "Одиссеи" запланировала на 17 июля 2026 года. Нолан, как и в предыдущем своем фильме "Оппенгеймер", выступил режиссером, автором сценария и одним из исполнительных продюсеров.

Согласно официальному анонсу, создатели проекта обещают "мифический, насыщенный экшеном эпик, снятый по всему миру с помощью новейших технологий IMAX".

Нолан опирался на постоянную команду: продюсером выступила его жена Эмма Томас, оператором – Хойте ван Хойтема ("Оппенгеймер"), а музыку написал Людвиг Горанссон ("Довод", "Оппенгеймер"). Бюджет картины, по данным СМИ, составляет примерно 250 миллионов долларов, что делает "Одиссею" самым дорогим проектом режиссера.

Студия Universal еще до окончания съемочного процесса показала минутный тизер перед сеансами новой части "Мира Юрского периода". Трейлер, планировавшийся к показу только в кинотеатрах, вскоре оказался в Сети.

На первых кадрах – океан и голос, который произносит короткую речь.

"Тьма. Законы Зевса раздроблены на части. Я лишился короля, с тех пор как умер мой хозяин. Он знал, что эту войну невозможно выиграть. А затем каким-то образом он ее выиграл", – говорилось в тизере.

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

Затем показана сцена в таверне с Телемахом, сыном Одиссея. Далее камера показывает бесчувственного Одиссея, плывущего на обломке после крушения последнего корабля, когда все спутники погибли.

Съемки начались в феврале 2025 года, заняли 164 рабочих дня и завершились 8 августа. Натурные проходили в Италии, Шотландии, Греции, Исландии, Марокко и Западной Сахаре. "Одиссея" станет первым фильмом, полностью снятым на 70‑миллиметровую пленочную камеру IMAX, сделанную специально для Нолана.