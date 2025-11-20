Форма поиска по сайту

20 ноября, 14:18

Шоу-бизнес
Ариану Гранде заподозрили в разрыве с бойфрендом, ушедшим ради певицы от жены

Thank U, next: Ариану Гранде заподозрили в разрыве с бойфрендом, ушедшим ради нее от жены

В Сети появилась информация, что певица и актриса Ариана Гранде рассталась с очередным возлюбленным и коллегой Итаном Слейтером. Кроме того, фанаты предположили, кто может быть новой парой знаменитости. Подробности личной жизни звезды – в материале Москвы 24.

"Стоило остаться в своей спокойной жизни"

Фото: legion-media.com/John Angelillo; legion-media.com/Geisler-Fotopress GmbH

Фанаты Арианы Гранде заподозрили, что 32-летняя певица рассталась с 33-летним бойфрендом, актером Итаном Слейтером. В Сети завирусились кадры с премьеры второй части мюзикла "Злая": на них видно, что актриса не обнимает возлюбленного в ответ и как будто игнорирует его знаки внимания. Появились слухи, что певица могла увлечься другим мужчиной – 35-летним актером Аароном Тейлором-Джонсоном, который, к слову, уже 13 лет женат на 58-летнем режиссере Сэм Тейлор-Джонсон. Однако пока подтверждений этой теории нет.

При этом инсайдеры поспешили опровергнуть в СМИ слухи о расставании Гранде: источники рассказали изданию The Sun, что пара по-прежнему близка, но возлюбленные стараются оградить личную жизнь от публики.

"Ариана и Итан по-прежнему пара, но они видели разговоры в интернете, и это было нелегко", – отметил инсайдер.

В октябре журналисты писали, что Слейтер и Гранде переживают трудности в отношениях. Знакомые из окружения звезд рассказали изданию Daily Mail, что звезда Бродвея оказался не готов к повышенному вниманию, которые уделяют СМИ и фанаты поп-звезде и их отношениям.

"Иногда он думает, что стоило остаться в своей спокойной жизни", – отметил источник издания.

Сама Гранде еще год назад рассказала журналистам, что очень счастлива в отношениях со Слейтером.

"Он всегда такой милый, и он такой потрясающий в этом фильме. <...> Я так рада, что люди узнают его. Мое сердце очень счастливо", – высказалась певица.

Слейтер и Гранде познакомились на съемках первой части мюзикла "Злая" в 2023-м. В июле того же года пара подтвердила отношения, а СМИ сообщили, что Итан подал на развод с супругой Лилли Джей, с которой воспитывал годовалого сына. Сама Ариана тогда переживала расставание с супругом Далтоном Гомесом.

Бурная личная жизнь

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Alamy Live News

Перед тем как закрутить роман со Слейтером, Гранде состояла в браке с риэлтором, специализирующемся на элитной недвижимости, Далтоном Гомесом. Пара познакомилась в начале 2020 года: Гомес помогал Гранде с выбором нового особняка. В мае 2021-го возлюбленные узаконили отношения, а уже в начале 2023-го певица и риэлтор расстались. По данным СМИ, супруги пытались восстановить отношения, однако попытка не увенчалась успехом, и официальный развод был оформлен в марте прошлого года.

До этого, в 2019-м, СМИ сообщили, что суперзвезда недолго встречалась с солистом американского дуэта Social House Майки Фостером. Он был сопродюсером хита Гранде Thank U, Next, который стал ее визитной карточкой.

До этого Гранде связывал роман с актером Питом Дэвидсоном. Они познакомились в 2016 году на съемках телевизионного шоу Saturday Night Live, но тогда оба состояли в отношениях с другими людьми. Однако в 2018-м Пит и Ариана встретились вновь, между ними завязался бурный роман, СМИ даже писали о помолвке, Дэвидсон посвятил возлюбленной четыре татуировки, одна из которых – парная. В итоге пара встречалась около полугода.

С ныне покойным рэпером Маком Миллером звезда встречалась с 2016-го по 2018-й. До начала романа их связывали несколько лет дружбы и сотрудничество: певица и рэпер записали пару совместных треков. Однако в 2018-м знаменитости расстались за несколько месяцев до смерти Миллера от передозировки запрещенными веществами. Ариана подверглась хейту в соцсетях после разрыва с рэпером: ее обвиняли в том, что якобы она бросила человека, который ее сильно любил. Однако Гранде ответила подписчикам, что отношения были "токсичными", кроме того, она написала, что поддерживала возлюбленного, но в конце концов она "не няня и не мать" и не может брать на себя ответственность за мужчину, который "не способен держать себя в руках".

Самой долгосрочной была связь Гранде с ее первой любовью, американским актером и певцом Грэмом Филлипсом. Ребята познакомились в 2008-м и встречались три года, до совершеннолетия Арианы. По данным СМИ, возлюбленные решили остаться друзьями.

