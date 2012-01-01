Мать 13-го ребенка Илона Маска ответила на обвинения в сталкеринге бизнесмена

Американку Эшли Сент-Клэр обвинили в сталкеринге после того, как она сделала сенсационное заявление: якобы пять месяцев назад девушка родила ребенка от миллиардера Илона Маска. Кто такая Сент-Клэр и почему она раскрыла такой секрет спустя почти полгода после родов – в материале Москвы 24.

"Прежде я хранила это в тайне"

Фото: x.com/Ashley St. Clair

15 февраля мир облетела новость о том, что 53-летний Илон Маск стал отцом в 13-й раз. Писательница, блогер и консервативная активистка Эшли Сент-Клэр сообщила в своих соцсетях, что пять месяцев назад родила ребенка от основателя Tesla и SpaceX. По разным данным, матери предполагаемого наследника миллиардера 26 или 31 год.





Эшли Сент-Клэр писательница, блогер Пять месяцев назад появился на свет новый человек. Отец – Илон Маск. Прежде я хранила это в тайне, чтобы защитить личную жизнь и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что бульварная пресса намерена сделать это публичным, независимо от того, какой вред это причинит.

Однако эти слова сразу подвергли сомнению в Сети. Пользователи внимательно изучили аккаунт Сент-Клэр и обнаружили пост пятилетней давности.

"Мне нужно привлечь внимание Илона Маска для предложения руки и сердца, пожалуйста, Грег", – обращалась она к некоему Грегу Прайсу.

Тот ответил, что ее план вряд ли сработает, ведь у Маска уже есть ребенок от другой женщины. Эта информация совсем не смутила девушку.

"Ну, на самом деле у него семь детей, он довольно быстро меняет женщин", – парировала Сент-Клэр.

Пользователи решили, что девушка на протяжении пяти лет вынашивала хитроумный план, как заполучить одного из самых богатых мужчин в мире. Более того: скриншот старого поста завирусился в Сети, и его заметил сам Маск. Правда, отреагировал немногословно: "Ого".

Пока это единственный комментарий бизнесмена насчет истории с возможным наследником.

Многодетный отец

17 февраля подруга Сент-Клэр, Эмма-Джо Моррис рассказала изданию New York Post, что девушка обращалась к Маску и сообщала о повышенном интересе таблоидов к ней и ребенку, однако миллиардер якобы проигнорировал ее. Для Сент-Клэр это стало знаком, что предприниматель самоустранился и теперь все проблемы ей придется решать самостоятельно. Тогда она рассказала свою историю прессе, пока за нее это не сделали таблоиды.

Сама предполагаемая любовница Маска пояснила тому же изданию, что работала в редакции консервативного сатирического сайта и получила задание взять интервью у владельца компании Tesla. После встречи миллиардер первым написал ей в соцсетях и предложил встретиться. В 2023 году между ними закрутился роман, который закончился, как только девушка узнала о беременности.

Тогда Маск снял для нее шикарные апартаменты в престижном районе Нью-Йорка и запретил афишировать свое интересное положение, уверяет Сент-Клэр.



Эшли Сент-Клэр мать предполагаемого 13-го ребенка Илона Маска Я была фактически изолирована на протяжении всей беременности. Я не могла работать и вообще что-либо делать. Мне сказали никому об этом не рассказывать.

В подтверждение блогер предоставила изданию переписку с финансовым менеджером бизнесмена Джаредом Бирчаллом, из которой следует, что девушка согласилась на все условия Маска, в том числе не указывать его имя в свидетельстве о рождении.

Интересно, что за месяц до сенсационной новости Маск впервые вышел в свет с Шивон Зилис, которая в прошлом году родила ему третьего совместного ребенка. Отношения пары начались необычно: Шивон работала в компании, принадлежащей бизнесмену, и искала для себя донора спермы. Босс великодушно согласился помочь, и в 2021 году Зилис родила близнецов, биологическим отцом которых стал Маск. При этом всего через несколько недель официальная подруга предпринимателя, певица Граймс, родила второго совместного ребенка (всего отношения исполнительницы и миллиардера продлились с 2018 по 2021 год, у пары родились трое детей).

Матерью еще шестерых наследников Маска стала его первая супруга, канадская писательница Джастин Уилсон.