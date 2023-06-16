PR-директор Ольги Бузовой прокомментировал критику Маши Малиновской в адрес певицы

Телеведущая Маша Малиновская в очередной раз высказалась о таланте и внешности своей коллеги – певицы Ольги Бузовой. В частности, назвала артистку безвкусной и выразила сожаление, что людям нравится ее творчество. Рассказываем подробности.



"Пошло и чудовищно"

Фото: Москва 24

В четверг, 15 июня, на церемонии вручения Национальной премии "Золотой хит" Маша Малиновская в интервью с Москвой 24 в очередной раз нелестно высказалась об Ольге Бузовой. Телеведущая назвала певицу "безвкусной катастрофой". Кроме того, сравнив ее творчество с "Дошираком". "Это пошло, это безвкусно, это чудовищно. Мне очень жаль, что вообще существуют люди, которым это нравится. Это диагноз", – отметила она.

По мнению Малиновской, люди без специального образования не могут соревноваться с теми, кто посвятил свою жизнь музыке.





Маша Малиновская телеведущая Но мы живем в таком мире. Наверное, когда начнет телевидение воспитывать вкус в своем зрителе, что-то изменится. До тех пор нас кормят "Дошираком".

Также Малиновская прошлась по внешности Бузовой в документальном видео "Муз-ТВ", обвинив ее в злоупотреблении косметологическими процедурами. "Такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут", – сказала она.

В январе 2023 года Малиновская раскритиковала певицу за то, что та якобы работает в состоянии алкогольного опьянения. "Я не хочу вешать ярлыки, но для меня достаточно сложно серьезно воспринимать ведущую, которая неоднократно в кадре появлялась бухой просто в дым... И все сходит с рук, и все считают, что это нормально", – заявила она.



"Тренд – оскорбить Бузову"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После высказываний Малиновской на церемонии вручения Национальной премии "Золотой хит" Москва 24 связалась с PR-директором Ольги Бузовой Антоном Богославскиим. На вопрос, планирует ли певица отвечать на едкие комментарии, он заявил: "А Маша Малиновская – это кто?"

За звезду также вступились поклонники. "Бузова – талантище. Не уметь петь и стать популярной – нужно суметь, а еще выдержать кучу хейта и забить на это, не каждый сможет. Молодец", – написал пользователь.





из комментария пользователей в соцсетях Я не фанатка Бузовой, но точно не Малиновской судить. Ну, хоть теперь благодаря "Дошираку" Бузовой кто-то вспомнит Малиновскую! Сейчас прям тренд такой – оскорбить Бузову, заработать лайки.

Другие же предположили, что Малиновская просто завидует. "Какая мерзкая, зависть самое плохое чувство", – высказалась пользовательница.

"Поливать грязью за глаза и судить о вкусах, вот что по-настоящему чудовищно", – поддержал другой комментатор.

Ранее в своих соцсетях Бузова отреагировала на заявление хирурга Александра Вдовина, который предположил, какие пластические операции перенесла артистка и во сколько они ей обошлись. "Оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится – проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня", – подчеркнула артистка.

Она также спросила у подписчиц, обратились ли бы они к врачу, который легко ставит диагнозы не своим пациентам.

