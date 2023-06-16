PR-директор Ольги Бузовой прокомментировал критику Маши Малиновской в адрес певицы

Телеведущая Маша Малиновская в очередной раз высказалась о таланте и внешности своей коллеги – певицы Ольги Бузовой. В частности, назвала артистку безвкусной и выразила сожаление, что людям нравится ее творчество. Рассказываем подробности.
"Пошло и чудовищно"
В четверг, 15 июня, на церемонии вручения Национальной премии "Золотой хит" Маша Малиновская в интервью с Москвой 24 в очередной раз нелестно высказалась об Ольге Бузовой. Телеведущая назвала певицу "безвкусной катастрофой". Кроме того, сравнив ее творчество с "Дошираком". "Это пошло, это безвкусно, это чудовищно. Мне очень жаль, что вообще существуют люди, которым это нравится. Это диагноз", – отметила она.
По мнению Малиновской, люди без специального образования не могут соревноваться с теми, кто посвятил свою жизнь музыке.
Также Малиновская прошлась по внешности Бузовой в документальном видео "Муз-ТВ", обвинив ее в злоупотреблении косметологическими процедурами. "Такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут", – сказала она.
В январе 2023 года Малиновская раскритиковала певицу за то, что та якобы работает в состоянии алкогольного опьянения. "Я не хочу вешать ярлыки, но для меня достаточно сложно серьезно воспринимать ведущую, которая неоднократно в кадре появлялась бухой просто в дым... И все сходит с рук, и все считают, что это нормально", – заявила она.
"Тренд – оскорбить Бузову"
После высказываний Малиновской на церемонии вручения Национальной премии "Золотой хит" Москва 24 связалась с PR-директором Ольги Бузовой Антоном Богославскиим. На вопрос, планирует ли певица отвечать на едкие комментарии, он заявил: "А Маша Малиновская – это кто?"
За звезду также вступились поклонники. "Бузова – талантище. Не уметь петь и стать популярной – нужно суметь, а еще выдержать кучу хейта и забить на это, не каждый сможет. Молодец", – написал пользователь.
Другие же предположили, что Малиновская просто завидует. "Какая мерзкая, зависть самое плохое чувство", – высказалась пользовательница.
"Поливать грязью за глаза и судить о вкусах, вот что по-настоящему чудовищно", – поддержал другой комментатор.
Ранее в своих соцсетях Бузова отреагировала на заявление хирурга Александра Вдовина, который предположил, какие пластические операции перенесла артистка и во сколько они ей обошлись. "Оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится – проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня", – подчеркнула артистка.
Она также спросила у подписчиц, обратились ли бы они к врачу, который легко ставит диагнозы не своим пациентам.
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