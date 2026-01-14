Baza: задержанный блогер Маркарян несколько раз менял показания в ходе следствия

Блогер Арсен Маркарян, который является фигурантом уголовного дела об оскорблении памяти защитников Отечества, в ходе следствия несколько раз менял показания, сообщили СМИ. Подробности дела – в материале Москвы 24.

Не узнал себя на видео

Фото: телеграм-канал Baza; телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Арсен Маркарян, задержанный 23 августа 2025 года в Москве по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, несколько раз менял показания в ходе расследования, сообщил телеграм-канал Baza.

Уголовное дело на блогера завели из‑за его слов, сказанных в прямом эфире про Героя СССР Александра Матросова, который в 1943 году закрыл собой пулемет и спас сослуживцев. Маркарян в грубой форме заявил, что не понимает мотивов такого поступка.

По данным источника канала, в ходе допроса Маркарян сначала заявил, что не узнает себя на видео. По словам Арсена, ролик якобы с его участием был смонтирован и опубликован другим блогером Владиславом Поздняковым. Маркарян утверждал, что не согласен ни с одним сказанным словом в видео, так как еще в школе изучал подвиг Матросова и проникся к нему уважением.

Затем Арсен все-таки признал, что на видео он, объяснив изначальную позицию шоком, в котором он находился после задержания. По новой версии блогера, с 2017 года он был в депрессии, а к моменту скандальной трансляции страдал от приступов агрессии из-за неправильно подобранных медикаментов. Также он выразил сожаление, что именно эти кадры получили широкое распространение и стали причиной общественного возмущения.

При этом экспертиза показала, что ролик не подвергался монтажным склейкам, а Маркарян не страдает хроническими психическими расстройствами или другими заболеваниями.

Сейчас Маркарян находится под арестом. 30 декабря 2025 года Таганский районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 22 февраля.

Кроме обвинения в оскорблении памяти защитников Отечества, правоохранители также планировали проверить блогера на причастность к другим преступлениям. Например, в ноябре 2025-го Невский районный суд Санкт-Петербурга выдал Маркаряну предписание о необходимости выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Причиной стало опубликованное видео, в котором он рассказывал о свойствах психотропного вещества, называя его стимулятором физической и умственной активности.

Прятался в багажнике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arsenmarkaryan

Сотрудники полиции заинтересовались деятельностью Арсена Маркаряна еще в январе 2025 года. Тогда он привлек внимание своими призывами к атаке беспилотников по территории России. В марте того же года в отношении него началась доследственная проверка.

Маркарян все это время находился за границей, однако в августе 2025-го вернулся в Россию. В Сети появился ролик с его участием, записанный на Красной площади. В нем блогер приглашал подписчиков на встречу. После этого стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Маркаряна об оскорблении памяти защитников Отечества. По данным СМИ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Блогера задержали 23 августа на Можайском шоссе. По данным полиции, Маркарян прятался в багажнике автомобиля, причем, по информации ряда СМИ, под надувной лодкой.

Позже в телеграм-канале Маркаряна появилась другая версия произошедшего. Он утверждал, что находился в России больше месяца и "занимался своим здоровьем". По словам самого блогера, во время задержания он направлялся к другу и находился при этом не в багажнике, а на заднем сиденье автомобиля.