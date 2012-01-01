Селену Гомес осудили в соцсетях за употребление алкоголя после пересадки почки

В Сети активно обсуждают видео с вечеринки, на котором Селена Гомес в объятиях бойфренда передвигается неровной походкой. Поклонники певицы решили, что она перебрала с алкоголем, и резко осудили звезду. Почему фанаты так отреагировали на инцидент, расскажет Москва 24.

"Потом будет жаловаться на здоровье"

11 марта в интернет попало видео с участием Селены Гомес, которое вызвало недоумение среди пользователей. На кадрах с вечеринки в честь дня рождения жениха звезды, музыкального продюсера Бенни Бланко, 32-летняя исполнительница с трудом держится на ногах.

Фанаты решили, что Гомес пьяна, и поспешили напомнить в соцсетях, что ей противопоказано употребление алкоголя из-за редкого аутоиммунного заболевания – системной красной волчанки, а также перенесенной в 2017 году пересадки почки.



из комментариев в соцсетях А потом она будет жаловаться на здоровье.

Поклонники певицы не первый раз обращают внимание на ее странное поведение на публике. В середине февраля этого года на премии BAFTA Гомес вручала одну из наград. Тогда фанаты решили, что звезда вышла пьяной на сцену, потому что она подозрительно шаталась и гримасничала.

В сентябре 2024-го Селена также подверглась хейту в соцсетях: она выложила в блоге видео с концерта Сабрины Карпентер, где "отрывалась" под хиты поп-дивы. Гомес отчаянно отплясывала, поднимала и так короткую юбку, а также прижималась к партнеру по фильму "Эмилия Перес" Эдгару Рамиресу. При этом певица уже состояла в отношениях с Бланко. Тогда подписчики опять списали странности в поведении кумира на алкоголь.

"Еще чуть-чуть и станет Бритни", "та самая подруга, которая говорила, что не будет сегодня пить", "платье интересное... с бельем напоказ", "Она пьет, причем много и стабильно, лицо всегда заплывшее, фанаты писали, мол, из-за болезни, но нет...", "с ее болезнью разве пить можно?" – критиковали певицу фанаты.

А чуть раньше, в августе 2024 года, пользователи заподозрили Селену в том, что она курит вейп. Поводом стала опубликованная певицей фотография, на которой она закрыла свою руку сердечками.

"Я не могу поверить, что ее подруга рисковала жизнью и отдала ей свою почку, а она курит эту дрянь. Ужасно", "она просто хочет внимания", "она не заслуживает эту почку", – писали интернет-пользователи.

"Они похожи на сестер"

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

История с пересадкой почки тянется с 2017 года: тогда у Гомес обострилась волчанка, состояние певицы ухудшалось, и ей потребовалась операция. Однако, как писали СМИ, найти подходящего донора долго не получалось. Тогда на помощь селебрити пришла ее подруга детства Франсия Райса.

У девушек оказались одинаковые группа крови и резус-фактор, а это значит, что Райса идеально подошла на роль донора. Операция прошла успешно, и Селене пересадили почку подруги. После наркоза девушки запостили в соцсетях трогательную фотографию из больничной палаты, где они лежат на соседних койках и держатся за руки.

"Франсия и Селена похожи на сестер, они даже называют друг друга так. У Гомес не так много по-настоящему близких подруг. Франсия выросла в большой семье, она умеет помогать и сопереживать", – рассказывали тогда инсайдеры журналистам.

Однако со временем Гомес стала реже вспоминать благородный поступок подруги и почти перестала упоминать ее имя в интервью. СМИ рассказывали, что примерно с 2018 года девушки перестали тесно общаться. По данным журналистов, причиной разлада стали нарушенные Гомес обещания. После операции она уверяла, что будет серьезно относиться к здоровью, однако спустя время снова начала пить алкоголь и тусоваться. Это не понравилось Франсии, но Селена якобы заявила подруге, что меняться не собирается.

В 2022 году состоялась премьера документального фильма о Гомес My Mind & Me, в честь которого певица дала интервью журналу Rolling Stone. В нем звезда сказала журналистам, что у нее есть только одна настоящая подруга – Тейлор Свифт.

Из-за этого заявления Селена столкнулась с очередной волной хейта в Сети: подписчики называли ее черствой и неблагодарной из-за того, что она забыла про ту, которая отдала ей почку.

"Простите, что не упомянула каждого, с кем знакома", – жестко ответила критикам Гомес в соцсетях.

"Интересно", – лаконично отреагировала на ситуацию в своем блоге Райса, а затем отписалась от аккаунтов бывшей подруги. Впрочем, в июле 2023 года Селена прервала молчание, поздравив Франсию с 35-летием в соцсетях, однако дальше общение так и не пошло.