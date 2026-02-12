Актера из фильма "Бумер" Максима Коновалова обвинили в нападении на пенсионера

Звезду фильма "Бумер" Максима Коновалова обвинили в нанесении побоев. Пострадавшим стал 69-летний пенсионер, сообщили СМИ. Подробности инцидента – в материале Москвы 24.

Устанавливают свои порядки

Фото: телеграм-канал Baza

69-летний пенсионер обвинил актера Максима Коновалова в нападении. По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в одном из московских фитнес-клубов. По информации журналистов, Коновалов вместе с друзьями отдыхал в сауне после тренировки, поливая камни настоем с чесноком. Пожилой мужчина по имени Григорий попросил его прекратить, сославшись на аллергию. Однако актер в ответ проявил агрессию: толкнул пенсионера и бросил ему в голову кружку, заявили родные пострадавшего. В результате у мужчины образовалась шишка на голове.

По данным СМИ, пенсионер обратился на ресепшен и попросил вызвать полицию, однако сотрудники отказались это делать. Тогда родственники вызвали экстренные службы самостоятельно: они приехали на место, когда актер уже успел покинуть клуб. В результате у пенсионера зафиксировали травмы, и он написал два заявления в полицию: одно на Коновалова, второе – на руководство клуба из-за отказа отреагировать на ситуацию.

Пострадавший также заявил, что актер с друзьями являются завсегдатаями сауны и "устанавливают там свои порядки". Пенсионер отметил, что ранее Коновалов уже вел себя агрессивно, в том числе в бассейне.

В свою очередь сам актер в беседе с журналистами не стал отрицать, что стал участником конфликта, однако, по его словам, именно пожилой мужчина был инициатором: хамил и оскорблял. Коновалов планирует подать на него встречное заявление.

Актер с брутальной внешностью

Фото: кадр из фильма "Бумер"; режиссер – Петр Буслов; производство – Кинокомпания CTB

Максим Коновалов родился в Москве и в 7-летнем возрасте остался без матери: воспитанием его и брата занимался отец. Будущий актер говорил в интервью, что много времени проводил на родине матери – городе Фролово Волгоградской области. Он также признавался, что в детстве был хулиганом.

В 1999 году Коновалов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, поступив на курс с третьей попытки.

В кино Максим дебютировал еще в 1994-м, но настоящую популярность ему принесла роль Лехи "Килла" в криминальной драме "Бумер", которая вышла на экраны в 2003-м. Благодаря брутальной внешности ему стали предлагать соответствующие роли в детективах, боевиках. В его фильмографии почти 150 проектов.

Сейчас 50-летний Коновалов продолжает сниматься: в 2025-м вышло три сериала и один фильм с его участием. Актер в 2009 году женился во второй раз на учительнице Светлане Трубанчук, после свадьбы она стала помощником и пиарщиком супруга. У пары трое детей – общая дочь и двое старших наследников от первого брака Светланы, которых Коновалов, по данным СМИ, воспитал как своих.