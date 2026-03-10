Актер Прилучный заявил, что желание Муцениеце работать привело к конфликтам в семье

Актер Павел Прилучный дал большое интервью, в котором откровенно рассказал о первом браке с Агатой Муцениеце, скандальном разводе и обвинениях экс-супруги в абьюзе. Подробности – в материале Москвы 24.
"Если бы я ее избил, точно было бы видно"
Звезда "Мажора" Павел Прилучный дал интервью журналисту Лауре Джугелии, которое было опубликовано на ее YouTube-канале 9 марта. Актер рассказал про первый брак с коллегой Агатой Муцениеце (после второго замужества – Агата Дранга).
В свежем интервью Павел опроверг обвинения в абьюзе: актер заявил, что, если бы он ударил бывшую супругу, последствия было бы невозможно скрыть и Агата не смогла бы появиться на публике.
При этом актер добавил, что он импульсивный, поэтому ссоры у них с Агатой были бурные.
"Да, мог наорать. Я импульсивный, в юности так вообще был... Во время ссоры мог громко и матом объяснить, что она не права, но ударить – не моя история. <...> Драк у нас не было, зато мы могли орать друг на друга как резаные. В порыве гнева мог сказать ей: "Я сейчас тебе..." Но это были только угрозы", – отметил Павел.
Помимо этого, Прилучный рассказал, что во время бракоразводного процесса Муцениеце настояла, чтобы остаться в загородном доме вместе с детьми и Павлом, а не разъехаться сразу. При этом, по словам актера, Агата постоянно провоцировала его.
"Я приезжал с адского проекта, для которого худел на 12 килограммов. Это был сложный проект как физически, так и морально. Ко мне, спящему, могли в 7 утра прийти и сказать: "Иди помой посуду". Но я же сильно устал и хочу отдохнуть. Можно оставить меня в покое? Говорил ей, если сложно мыть за мной, найми человека. На что она говорила, мол, в ковид нельзя. И такие заковырки были постоянно", – посетовал актер.
Прилучный также выразил мнение, что Муцениеце публично выставила его домашним тираном ради пиара. Актер заявил, что тогда от него отвернулись даже многие знакомые, с которыми он общался немало лет. Павел искал утешение в алкоголе, и в итоге у него сорвалось несколько проектов.
При этом актер заявил, что конфликты в семье начались еще задолго до развода: у супругов не совпадали мнения по поводу того, кто должен и может работать. Прилучный признался, что Муцениеце желала строить карьеру, но он не поддерживал экс-супругу в этом стремлении, считая, что "приоритет женщины – семья, а у мужчины – работа".
"Забеременев Тимофеем, начались конфликты уже. Она теряла какую-то работу из-за беременности. На второй-третий месяц после рождения ребенка она сразу выбежала работать. Я, конечно, был сильно против", – подчеркнул Павел.
По мнению Прилучного, карьера супруги "могла подождать", ведь на тот момент "логичнее" было работать ему, потому что он был более известным.
"Мне нужна либо армянка, либо казашка"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bugevuge
После развода личная жизнь экс-супругов наладилась. Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу в конце августа 2025-го, а в начале декабря у пары родилась дочь.
До этого, в 2022-м, Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, в апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль. При этом в Сети периодически обсуждают отношение Павла к новой избраннице. Сначала тревогу среди комментаторов вызвало видео со свадьбы пары, на котором Прилучный держал Брутян сзади за шею. Некоторым пользователям жест показался грубым и едва ли не выдающим в актере абьюзера.
В сентябре 2025-го пара приняла участие в одном из телевизионных шоу. Ведущий Азамат Мусагалиев уточнил у Брутян, не снимается ли она в чем-то "суперсекретном", из-за чего об этом нет никакой информации. Тогда за супругу ответил Прилучный.
"На самом деле ей некогда сниматься. Она постоянно со мной, она помогает постоянно. В действительности мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней. Мы постоянно вместе ходим", – заявил он.
В свою очередь Брутян отметила, что после рождения первенца все время и силы посвятила воспитанию сына и взяла паузу в карьере. Актриса отметила, что спустя 2 года перерыва она уже "выходит официально" и в 2026-м начнутся проекты с ее участием, о которых, однако, "пока нельзя говорить".
В феврале пара появилась в программе комика Павла Воли. Тогда Прилучный отметил, что не последним фактором в развитии их отношений со второй супругой стала ее национальность (Брутян – армянка).
Актер также добавил, что жена согласовывает с ним "немножечко откровенные" фотографии и спрашивает разрешения, чтобы выложить их в соцсети.