Актер Прилучный заявил, что желание Муцениеце работать привело к конфликтам в семье

Актер Павел Прилучный дал большое интервью, в котором откровенно рассказал о первом браке с Агатой Муцениеце, скандальном разводе и обвинениях экс-супруги в абьюзе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Если бы я ее избил, точно было бы видно"

Звезда "Мажора" Павел Прилучный дал интервью журналисту Лауре Джугелии, которое было опубликовано на ее YouTube-канале 9 марта. Актер рассказал про первый брак с коллегой Агатой Муцениеце (после второго замужества – Агата Дранга).



Актеры Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" в 2010-м и вскоре поженились. У пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако в 2020-м последовал громкий развод: актриса публично обвинила экс-супруга в домашнем насилии. После официального расторжения брака бывшие еще долго судились из-за размера алиментов и места проживания общего сына.

В свежем интервью Павел опроверг обвинения в абьюзе: актер заявил, что, если бы он ударил бывшую супругу, последствия было бы невозможно скрыть и Агата не смогла бы появиться на публике.





Павел Прилучный актер Давайте по факту. Я занимался же боксом, у меня КМС, рука тяжелая... Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление. А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал? Не помню, чтобы поднимал на нее руку. Меня совсем не так воспитывали.

При этом актер добавил, что он импульсивный, поэтому ссоры у них с Агатой были бурные.

"Да, мог наорать. Я импульсивный, в юности так вообще был... Во время ссоры мог громко и матом объяснить, что она не права, но ударить – не моя история. <...> Драк у нас не было, зато мы могли орать друг на друга как резаные. В порыве гнева мог сказать ей: "Я сейчас тебе..." Но это были только угрозы", – отметил Павел.

Помимо этого, Прилучный рассказал, что во время бракоразводного процесса Муцениеце настояла, чтобы остаться в загородном доме вместе с детьми и Павлом, а не разъехаться сразу. При этом, по словам актера, Агата постоянно провоцировала его.

"Я приезжал с адского проекта, для которого худел на 12 килограммов. Это был сложный проект как физически, так и морально. Ко мне, спящему, могли в 7 утра прийти и сказать: "Иди помой посуду". Но я же сильно устал и хочу отдохнуть. Можно оставить меня в покое? Говорил ей, если сложно мыть за мной, найми человека. На что она говорила, мол, в ковид нельзя. И такие заковырки были постоянно", – посетовал актер.

Прилучный также выразил мнение, что Муцениеце публично выставила его домашним тираном ради пиара. Актер заявил, что тогда от него отвернулись даже многие знакомые, с которыми он общался немало лет. Павел искал утешение в алкоголе, и в итоге у него сорвалось несколько проектов.





Павел Прилучный актер Мне было настолько больно и неприятно, что я хотел вычеркнуть этого человека из своей жизни. Понимал, что не смогу этого сделать из-за детей. Но она поступила жестко. Такой психологической травмы мне никто и никогда не наносил! Это определенный опыт, наверное. На меня свалился страшнейший буллинг со всех сторон. <...> Мои друзья детства даже написали песню про то, какой я плохой. Хотя тоже могли позвонить и узнать, а как было на самом деле.

При этом актер заявил, что конфликты в семье начались еще задолго до развода: у супругов не совпадали мнения по поводу того, кто должен и может работать. Прилучный признался, что Муцениеце желала строить карьеру, но он не поддерживал экс-супругу в этом стремлении, считая, что "приоритет женщины – семья, а у мужчины – работа".

"Забеременев Тимофеем, начались конфликты уже. Она теряла какую-то работу из-за беременности. На второй-третий месяц после рождения ребенка она сразу выбежала работать. Я, конечно, был сильно против", – подчеркнул Павел.

По мнению Прилучного, карьера супруги "могла подождать", ведь на тот момент "логичнее" было работать ему, потому что он был более известным.

"Мне нужна либо армянка, либо казашка"

После развода личная жизнь экс-супругов наладилась. Муцениеце вышла замуж за аккордеониста Петра Дрангу в конце августа 2025-го, а в начале декабря у пары родилась дочь.

До этого, в 2022-м, Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, в апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль. При этом в Сети периодически обсуждают отношение Павла к новой избраннице. Сначала тревогу среди комментаторов вызвало видео со свадьбы пары, на котором Прилучный держал Брутян сзади за шею. Некоторым пользователям жест показался грубым и едва ли не выдающим в актере абьюзера.

В сентябре 2025-го пара приняла участие в одном из телевизионных шоу. Ведущий Азамат Мусагалиев уточнил у Брутян, не снимается ли она в чем-то "суперсекретном", из-за чего об этом нет никакой информации. Тогда за супругу ответил Прилучный.

"На самом деле ей некогда сниматься. Она постоянно со мной, она помогает постоянно. В действительности мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней. Мы постоянно вместе ходим", – заявил он.

В свою очередь Брутян отметила, что после рождения первенца все время и силы посвятила воспитанию сына и взяла паузу в карьере. Актриса отметила, что спустя 2 года перерыва она уже "выходит официально" и в 2026-м начнутся проекты с ее участием, о которых, однако, "пока нельзя говорить".

В феврале пара появилась в программе комика Павла Воли. Тогда Прилучный отметил, что не последним фактором в развитии их отношений со второй супругой стала ее национальность (Брутян – армянка).





Павел Прилучный актер Я видел со стороны, как она общается с людьми, с мужчинами, какие у нее жизненные ценности, правила, как она будет себя вести дома – я все это представлял. Плюс-минус понимал, какая женщина мне нужна и какой я буду нужен. Понимал – мне нужна либо армянка, либо казашка.

Актер также добавил, что жена согласовывает с ним "немножечко откровенные" фотографии и спрашивает разрешения, чтобы выложить их в соцсети.