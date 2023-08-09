"Не верьте идиотам": в Сети "похоронили" Дмитрия Гоблина Пучкова

В Сети случайно "похоронили" переводчика фильмов Дмитрия Пучкова. Все началось с некролога блогера Надежды Стрелец: Гоблином она назвала другого мастера озвучки Леонида Володарского, который скончался 8 августа. Расскажем, как на сообщения о своей "смерти" отреагировал сам Пучков и что о скандале говорят в Сети.

Серия ошибок

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/goblin_opera

Дмитрия Пучкова начали "хоронить" после того, как блогер Надежда Стрелец опубликовала в своем телеграм-канале некролог о Леониде Володарском. В тексте она назвала переводчика фильмов, скончавшегося 8 августа, "легендарным Гоблином, озвучившим сотни западных фильмов в 1990-е". При этом широкой публике под таким псевдонимом знаком именно Пучков.

После того как на некролог обратили внимание пользователи, Стрелец изменила формулировку на "легендарный первый Гоблин". При этом она написала новый пост, в котором попыталась оправдать упоминание этого прозвища.





Надежда Стрелец блогер Ребята, обожаю вашу бдительность и то, что для вас единственный Гоблин – Пучков. Но первым, кто начал делать перевод фильмов, который в народе называли "гоблинским", стал именно Володарский. Пучков, которого принято называть Гоблином, слава богу, жив-здоров.

Кроме того, Стрелец опубликовала в своем телеграм-канале фрагмент из фильма "Терминатор", написав, что его озвучил Володарский. Однако на видео звучит голос не его, а другого переводчика – Андрея Гаврилова. Позднее Стрелец обновила пост, написав, что взяла отрывок из YouTube, где автором закадрового текста назван именно Володарский.

"Я жив и здоров!"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/goblin_opera

Дмитрий Пучков на фоне сообщений о "смерти" опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. Переводчик жестко раскритиковал тех, кто допустил подобную ошибку.





Дмитрий Гоблин Пучков переводчик Дорогие друзья, я жив и здоров! Не верьте идиотам от журналистики.

На неудачный некролог обратил внимание журналист и писатель Сергей Минаев.

"А самым первым, кто начал делать перевод, который в народе называли "гоблинским", стал именно Самуил Яковлевич Маршак. А в честь сумки Celine назвали писателя Луи Фердинанда Селина", – написал Минаев в своем телеграм-канале.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин тоже пошутил по поводу скандального некролога.





Александр Цыпкин сценарист, писатель Маэстро Володарский так умер, что пол Рунета с собой похоронил. Великий человек. Без сарказма.

Кроме того, на путаницу с фрагментом из фильма "Терминатор" отреагировала и Ксения Собчак. Она указала, что этот кусок озвучил не Володарский, и следом опубликовала видео с примером его озвучки.

Многие пользователи Сети тоже осудили Надежду Стрелец за путаницу с прозвищем Гоблин, при этом нашлись и те, кто высказался в ее поддержку.

"Самое главное, что Дмитрий Юрич жив-здоров. Буллинг Надежды в Сети не поддерживаю. Человек признал свою ошибку, и это выглядит очень достойно, нежели соревнования, кто круче осудит, унизит и обзовет", – написала в комментариях одна из пользовательниц.

"Как стервятники все телеграм-каналы теперь высмеивают ее. Недостойно это, да и повод такого количества неуместных шуток тоже какой-то не тот", – согласился другой комментатор.

"В моей подростковости мы этот перевод так и называли – "гоблинский". И переводчика так и называли тогда – "перевод Гоблина". С "прищепкой" и смешными ругательствами. Я поняла вас без всяких пояснений", – поддержала еще одна пользовательница.



Сама Надежда Стрелец признала, что ее сообщение было не совсем корректным, особенно в контексте того, что Пучкову пришлось опровергать свою смерть. Однако блогер продолжила настаивать, что сознательно назвала Володарского Гоблином.





Надежда Стрелец блогер "Википедия" подтверждает, что "гоблинский перевод" стал нарицательным и многие, как и я, считали каждую подобную одноголосую озвучку "гоблинской". Дело не в том, насколько это верное мнение, а в том, что это мнение большого количества людей. Оно существует – корректное или нет. Этому понятию посвящена статья в "Википедии" – и не одна.

По словам Стрелец, для нее хуже всего нежелание почтить память Володарского достойно, а не "сумбур в понятиях", которой сложился очень давно. В итоге вместо некрологов получился день "отборного хейта", заключила блогер.

