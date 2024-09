Майк Шинода раскрыл детали нового альбома группы Linkin Park

Американская рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену после семилетнего перерыва, связанного со смертью вокалиста Честера Беннингтона. Коллектив представил новых участников и сообщил о скором выходе альбома. Расскажем все подробности возрождения культовой группы и как на это отреагировали соцсети.

С нуля

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену во время трансляции на YouTube 5 сентября. Также музыканты представили песню The Emptiness Machine в исполнении новой вокалистки, 38-летней Эмили Армстронг. Бессменный солист Честер Беннингтон покончил с собой в 2017 году.

Кроме того, Армстронг спела такие хиты, как Numb, What I’ve Done и In The End.



Группа Linkin Park была основана в 1996 году. Коллектив дважды получал музыкальную премию "Грэмми", а их альбомы, по данным СМИ, разошлись тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. После смерти Честера Беннингтона группа временно прекратила деятельность. В феврале 2023-го Linkin Park выпустили новый клип на ранее неизданную песню Lost ("Пропавший"), записанную еще при жизни вокалиста. А примерно год спустя музыканты анонсировали выход еще одного подобного трека – Friendly Fire. О планах группы найти новую вокалистку СМИ сообщали в мае 2024 года.

Эмили Армстронг родом из Лос-Анджелеса, начала заниматься музыкой с 11 лет. В 2002 году она стала одной из основательниц хард-рок-группы Dead Sara, чья песня вошла в саундтрек гоночного симулятора Need for Speed: Most Wanted.

"Мы репетировали до поздней ночи, я паниковала, в хорошем смысле, и думала: это реальность? Я будто парила над землей, а потом поняла, что моя жизнь будет другой. Я попала в сказку", – сказала Армстронг в первом интервью группы в новом составе для Billboard.

В коллективе появился новый барабанщик: Колин Бриттен займет место покинувшего группу Роба Бурдона. Таким образом, из первого состава в Linkin Park остались второй вокалист, клавишник, гитарист и автор текстов Майк Шинода, гитарист Брэд Делсон, бас-гитарист Дэйв Фаррелл и диджей Джо Хан.





Майк Шинода участник группы Linkin Park Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали.

Уже 15 ноября выйдет новый альбом коллектива под названием From Zero ("С нуля"), в который попадет 11 новых треков.

"Название относится как к этому скромному началу, так и к путешествию, которое мы сейчас начинаем. С точки зрения звучания и эмоций он о прошлом, настоящем и будущем", – сказал Шинода.

Коллектив также сообщил, что готовится к небольшому туру в поддержку альбома. Концерты запланированы в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

"Это крутой продукт"

Фото: John Shearer/Invision/AP

Решение заменить некоторых участников оценили не все фанаты Linkin Park. По мнению некоторых пользователей соцсетей, коллектив мог выбрать новое название, поскольку сейчас их музыка отличается от той, что была ранее.





Сергей пользователь соцсетей Может, ассоциаций с Linkin Park не было бы, зашло бы по-другому, по-новому. Сейчас пока сложно принять.

"Это уже не Linkin Park, но рада, что они продолжают заниматься любимым делом", – добавила Полина.

Тем не менее в целом фанаты сошлись во мнении, что коллектив сделал осознанный выбор в сторону Армстронг, чтобы было меньше сравнений с Беннингтоном.

"Вариант один – делать песни именно под нее. Linkin Park – это крутой продукт, и я рад, что группа жива", – написал Антон





Анастасия пользовательница соцсетей Разумеется, Честера не заменить, но Эмили и не делает это. Не зря новый альбом называется From Zero. Эмили классная, я думаю, с последующими концертами ее выступления станут только лучше. Я счастлива возвращению группы, Linkin Park навсегда.

Некоторые зарубежные коллеги артистов также поддержали возрождение коллектива. Один из них – вокалист группы Holding Absence Лукас Вудленд.

"Встать на место Честера Беннингтона – это, так или иначе, самый смелый поступок, который я видел на сцене за долгое время, и она (Армстронг. – Прим. ред.) полностью справилась. Linkin Park навсегда", – процитировали Вудленда американские СМИ.

Слова поддержки также выразил Брент Смит из группы Shinedown. По словам музыканта, когда он услышал Армстронг в треках Dead Sara, он понял, что с Linkin Park все будет в порядке.