Рукопись хита британского музыканта Дэвида Боуи продали за 68 тысяч долларов

Фото: AP Photo/Brian Horton

Рукопись хита британского рок-музыканта Дэвида Боуи The Jean Genie продали за 68,7 тысячи долларов. Об этом сообщает BBC.

Покупатель получил рукопись, которая представляет собой текст на линованной бумаге, состоящий из 18 строк, озаглавленный и подписанный самим Дэвидом Боуи. В 1974 году этот лист рок-музыкант подарил основателю своего фан-клуба в Нью-Йорке Нилу Питерсу.

Питерс решил продать рукопись после того, как в прошлом году текст песни Starman он смог продать за 218 тысяч долларов.

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