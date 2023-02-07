Linkin Park выпустят неизданный трек

Фото: AP/Owen Sweeney

Музыкальная рок-группа Linkin Park в своих социальных сетях сообщила о выпуске новой композиции Lost.

Песня должна была выйти в альбоме Meteora, релиз которого состоялся в 2003 году. В него вошли такие хиты группы, как Numb, Somewhere I Belong, Faint и Breaking The Habit, а композиция Session была номинирована на "Грэмми" как "Лучшее инструментальное рок-исполнение".

Участники коллектива поделились с поклонниками небольшим отрывком трека, на котором звучит голос покойного вокалиста Честера Беннингтона, скончавшегося в 2017 году.

Новая песня выйдет уже 10 февраля.

Ранее сообщалось, что новый трек американской певицы Майли Сайрус Flowers за неделю установил рекорд по числу прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. До хита Сайрус по количеству прослушиваний за семь дней с момента релиза лидировал трек Butter кей-поп-группы BTS.

Видео: YouTube/Linkin Park

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