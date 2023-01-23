Трек Майли Сайрус о расставании побил рекорд по прослушиваниям на Spotify

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Новый сингл американской исполнительницы Майли Сайрус Flowers за неделю установил рекорд по числу прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает издание Variety.

Трек был выпущен 12 января на лейбле Columbia Records. К настоящему времени он набрал уже более 100 миллионов прослушиваний. Руководитель отдела Spotify по связям с артистами и лейблами Яна Коффи отметила, что сам старт Flowers был успешным, стримов с каждым днем становилось существенно больше.

До хита Сайрус по количеству прослушиваний за семь дней с момента релиза лидировал трек Butter кей-поп-группы BTS. За аналогичный период он набрал примерно 100 миллионов прослушиваний.

Отмечается, что сейчас у песни Flowers есть все шансы оказаться на вершине Billboard Hot 100. Она может стать следующим треком певицы, который возглавит данный рейтинг, после Wrecking Ball.

Flowers быстро попал в тренды TikTok, пользователи платформы назвали его "гимном сильных и независимых".

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