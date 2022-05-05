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Шоу-бизнес

05 мая, 17:35

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Юрист рассказала, накажут ли Киркорова за танцы на кресте

"Пляски на кресте". Накажут ли Киркорова за оскорбление чувств верующих
шоу-бизнес

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров оказался в центре религиозного скандала. Вопросы вызвало юбилейное шоу артиста в честь его 55-летия. Общественность возмутил номер, в ходе которого тот пел на установленном на сцене опрокинутом кресте. В Генпрокуратуру и СКР были направлены обращения с призывами возбудить уголовное дело в отношении певца в связи с оскорблением чувств верующих. Разбираемся в подробностях истории и выясняем, грозит ли Киркорову наказание.

"Человек-павлин верхом на кресте"

В конце апреля Филипп Киркоров дал в Кремлевском дворце серию концертов, приуроченных к своему 55-летию. Один из номеров в программе шоу вызвал широкий общественный резонанс. Во время композиции "Мария Магдалина" певец ходил по опрокинутому на сцене кресту с артисткой внутри и исполнял песню. Перед ним на коленях ползали танцоры из подтанцовки.

Одной из первых на этот перформанс обратила внимание актриса и телеведущая Мария Шукшина, разместив фрагмент концерта у себя в телеграм-канале. Шоу Киркорова она назвала бесовским. Пост Шукшиной набрал более 3 500 комментариев, многие подписчики выражали возмущение и интересовались, куда обратиться по поводу оскорбления чувств верующих.

С осуждением Киркорова выступили и в РПЦ, заподозрив певца в сознательной антирелигиозной провокации.

Что это? Искреннее непонимание (скажу эвфемистически) простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом?
Владимир Легойда
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

В свою очередь, глава общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов назвал выступление Киркорова святотатством и оскорблением чувств верующих. Он потребовал от Генпрокуратуры и СКР провести проверку в отношении певца. "Дополнительно направлено обращение по линии администрации президента России с просьбой оказать возможное содействие в недопущении продолжения подобных провокаций, направленных на раскол общества", – указал Резяпов.

Правозащитный центр Общества "Царьград" также обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь Киркорова к уголовной ответственности.

Антихристианскую выходку Филиппа Киркорова, устроившего "пляски на кресте Господнем" в Светлую Пасхальную седмицу, нельзя ни осознать, ни простить. Человек-павлин верхом на кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих.
Константин Малофеев
предприниматель, основатель телеканала "Царьград"

Запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет направил и депутат Госдумы Александр Бородай. Он потребовал возбудить против Киркорова уголовное дело по статье 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

Художественный номер?

Филиппа Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за шоу с крестом

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил номер Киркорова и призвал его публично извиниться. "То, что он сделал, – это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок", – сказал парламентарий.

Тем не менее Милонов выступил против того, чтобы певца наказывали. Свою позицию он, в частности, объяснил тем, что "артист всегда таким был и вел себя вызывающе". Вместе с тем пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила, что выступление певца не содержало в себе оскорбления.

На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления.
Екатерина Успенская
пресс-секретарь Филиппа Киркорова

Успенская добавила, что артист сам придумал номер, в ходе которого танцевал и пел на опрокинутом кресте. Она уточнила, что Киркоров был режиссером и продюсером своего юбилейного шоу.

Юрист Елена Пономарева в интервью с Москвой 24 рассказала, что вопрос о возбуждении дела в отношении певца будет решаться после тщательной экспертизы. Тем не менее она усомнилась, что Киркорову может грозить уголовное преследование.

Исходя из представленного видео, на нем запечатлен художественный номер, а крест является частью декорации, на котором образно изображена девушка. Каких-либо действий Киркорова, оскорбляющих чувства верующих, по моему мнению, не усматривается.
Елена Пономарева
юрист

Однако даже если уголовное дело все-таки возбудят и артиста признают виновным, скорее всего, он отделается штрафом, полагает специалист.

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Носатов Иван

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