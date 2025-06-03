Пять знаменитостей, которые вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Бесплатный концерт Леди Гаги в Рио-де-Жанейро установил рекорд посещаемости: послушать исполнительницу пришли около 2,5 миллиона человек. О других звездах-рекордсменах расскажет Москва 24.

Леди Гага

Фото: AP Photo/Bruna Prado

3 мая певица выступила в столице Бразилии Рио-де-Жанейро и установила рекорд по посещаемости среди женщин-музыкантов: на бесплатный концерт на пляже Копакабана пришли примерно 2,5 миллиона человек.

"Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, который в том же месте установила Мадонна 4 мая 2024 года", – говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Тогда Мадонне удалось собрать на той же площадке в Рио 1,6 миллиона фанатов. Впрочем, абсолютный рекорд по посещаемости по-прежнему принадлежит британскому музыканту Роду Стюарту: на его новогодний концерт в 1994 году пришли как минимум 3,5 миллиона меломанов.

BTS

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

По информации СМИ, у южнокорейского бойз-бенда более 23 мировых рекордов. Например, в 2019 году BTS разместили в соцсетях короткое видео, где станцевали на фоне заката, и за три с половиной часа набрали миллион фолловеров.

А в 2020-м группа дала самый масштабный онлайн-концерт за всю историю поп-музыки: послушать творчество ребят собрались 756 тысяч виртуальных зрителей из более чем 100 стран. Чтобы собрать их всех вместе, понадобилось бы около 10 стадионов, сообщали СМИ.

Плюс ко всему музыканты из BTS являются обладателями самого продаваемого альбома в Южной Корее. Кроме того, у группы наибольшее количество прослушиваний на стриминговом сервисе и рекордная активность аудитории в одной из соцсетей.

Эминем

Фото: AP Photo/Doug Benc

Американский рэпер несколько раз устанавливал рекорд по скорости читки. В 2013 году в треке Rap God Эминем произнес 9,6 слога в секунду. К слову, композиция до сих пор занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество слов в хит-сингле – их там 1 560.

Позже, в 2018-м, рэпер побил собственное достижение в треке с Никки Минаж Majesty: там он читал со скоростью уже 10,3 слога в секунду. А спустя два года Эминем вновь превзошел самого себя: в композиции Godzilla исполнитель смог произнести 11,3 слога в секунду. При этом в Книге рекордов Гиннесса скорость Эминема назвали сверхзвуковой.

Дуэйн Джонсон

Фото: AP Photo/Al Powers/Invision/AP

В мае 2015 года актер установил мировой рекорд по количеству селфи на скорость. Это произошло перед премьерой его нового фильма "Разлом Сан-Андреас" в Лондоне. Джонсон сделал на свой смартфон 105 селфи за три минуты и побил прошлый рекорд – 75 снимков за то же время.

К слову, судья Книги рекордов Гиннесса Марк МакКинли, который фиксировал достижение, забраковал несколько кадров. При этом остальные 105 были сделаны по правилам: изображение четкое, видна голова и плечи, лицо узнаваемо.

А в 2017 году Дуэйн Джонсон и его команда вновь вошли в Книгу рекордов Гиннесса: они приготовили 245 килограммов соуса, на что ушло более пяти часов. В итоге соус вместе с едой раздали бездомным Лос-Анджелеса.

Джоан Роулинг

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision/AP

В 2011 году создатель вселенной Гарри Поттера попала в Книгу рекордов Гиннесса как "первый писатель-миллиардер" из-за рекордных продаж своих произведений: более 400 миллионов экземпляров по всему миру.

Позже СМИ сообщали, что Роулинг признана автором детской литературы с самым высоким уровнем дохода, а ее книга "Гарри Поттер и Дары Смерти" стала самой продаваемой в первые сутки после выхода.

