Mash: рэпер Tyga чуть не лишился кольца за 3 млн рублей в Москве

У рэпера Tyga чуть не украли кольцо стоимостью три миллиона рублей прямо на концерте в Москве. Каких еще знаменитостей пытались обворовать во время выступлений, расскажет в нашем материале.

Tyga

Фото: legion-media.com/Jamie McCarthy/NBC via Sipa USA

31 мая американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) дал концерт в российской столице, который посетили 14 тысяч человек. Выступление запомнится не только зрителям, но и самому музыканту. Ведь Tyga едва не лишился кольца с бриллиантами стоимостью как минимум три миллиона рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, когда рэпер спустился в зал, поклонники решили прикоснуться к кумиру. При этом одна из зрительниц умудрилась стянуть украшение с пальца звезды, но удержать не смогла: драгоценность упала на пол, это привлекло внимание исполнителя, и он подал знак охране. В итоге секьюрити забрали дорогостоящую вещицу и вернули владельцу.

Билли Айлиш

Фото: legion-media.com/Dane Andrew/ZUMA Press Wire

В 2019 году в подобную историю попала и американская исполнительница Билли Айлиш: во время выступления в Техасе певица спустилась к зрителям, а затем вернулась на сцену. Там она и обнаружила, что на ней нет кольца, сообщали СМИ.

Раздосадованная звезда обратилась к недобросовестному фанату, который обокрал ее. К удивлению публики, девушка сказала, что поклонник может оставить вещь себе, опасаясь, что разгневанные слушатели могут затоптать злоумышленника.

Зрители хором требовали вернуть кольцо Айлиш, но чуда не случилось. Тогда Билли заявила, что "виновата сама".





Билли Айлиш певица Кольцо ушло навсегда. Ничего страшного, не беспокойся об этом. Кто бы ни взял это, хотя бы позаботься о нем, хорошо?

Инцидент также вызвал бурную реакцию и негодование поклонников в соцсетях. Фанаты призывали "проявлять уважение" к певице.

Филипп Киркоров

В 2018 году народного артиста РФ обокрали во время гастролей по Нижегородской области. Злоумышленники похитили концертные костюмы кордебалета поп-певца на сумму около 11 тысяч долларов прямо накануне очередного выступления.

Киркоров отнесся к ситуации с юмором и написал в соцсетях, что инцидент не испортил его настроение.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ В любом случае, если кому-то эти костюмы скрасили или украсили жизнь, или кому-то легче от этого стало в жизни – да на здоровье! Жизнь так коротка и быстротечна, чтобы переживать из-за такой ерунды. Мы себе новые пошьем, еще лучше.

Певец также отметил, что хотел бы посмотреть, как воришки разгуливают по городу в его концертных костюмах, расшитых стразами.

При этом преступников нашли в течение суток: ими оказались двое подростков 13 и 15 лет. По данным СМИ, они хотели продать украденное старшеклассникам или учителям, и принесли наряды звезды в школу, где парней и задержали.

Ирина Грибулина

Композитора, поэтессу и певицу в 2016 году тоже ограбили прямо во время выступления, но уже в центре Москвы. Собираясь на концерт, Ирина прихватила вместе со сценическими костюмами еще и "мешочки с золотом, серебром и бижутерией". Во время выступления Грибулина зашла в гримерку, чтобы переодеться, и обнаружила, что украшения пропали, рассказывала артистка изданию "7 дней".





Ирина Грибулина композитор, поэтесса, певица Гости вне подозрений, это даже не обсуждается – ВИПы, уважаемые люди, мои поклонники, к тому же из зала ни на минуту никто не отлучался. А четверо охранников так хотели меня послушать, что сели среди зрителей и, как зачарованные, внимали моему исполнению, совершенно забыв о своих обязанностях. Впрочем, я на ребят не в обиде.

Гримерка не была оборудована камерами, поэтому вора не нашли. Но Ирина отнеслась к потере философски и заявила, что она востребованная артистка и "заработает еще". Однако певица сокрушалась, что среди украденных драгоценностей были подарки от семьи Иосифа Кобзона, Николая Еременко, Льва Дурова и Валентина Юдашкина, которые были ей дороги как память.

