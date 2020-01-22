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Москва 24

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Общество

01:56

Эминем побил собственный рекорд по скорости чтения рэпа

общество культура за рубежом

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS/Dennis Van Tine

Американский исполнитель Эминем (Маршалл Мэзерс) установил новый рекорд по скорости чтения рэпа. В новом треке Godzilla он смог произнести 11,3 слогов в секунду. Всего исполнитель успел прочесть 229 слов за 30 секунд.

Отмечается, что этим достижением Эминем перекрыл свой собственный рекорд. В прошлый раз в треке Majesty он смог прочитать рэп со скоростью 10,3 слогов в секунду. Еще раньше в песне Rap God исполнитель сумел зачитать 9,6 слогов в секунду.

Трек Godzilla, в котором был обновлен рекорд, вошел в новый альбом Эминема, вышедший 17 января нынешнего года. Новинка стала неожиданностью для поклонников, так как исполнитель отказался от анонсов и предварительной рекламы.

Книга рекордов Гиннесса обозначила скорость Эминема как "сверхзвуковую". Подробности нового достижения – в сюжете телеканала Москва 24.

Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа

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