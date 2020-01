Эминем выпустил новый альбом без анонса и рекламы

Фото: ТАСС/Evan Agostini/AP

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил новый альбом. Новинка стала неожиданностью для поклонников, так как исполнитель отказался от анонсов и предварительной рекламы. О новом лонгплее музыкант написал на личной странице в Instagram.

Как рассказал музыкант, он вдохновлялся музыкальным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого принял участие знаменитый режиссер Альфред Хичкок.

"Вдохновлен мастером дядей Альфредом", – написал Эминем, название альбома которого практически полностью повторяет наименование оригинального релиза с Хичкоком.

В новую работу известного рэп-исполнителя вошли 20 композиций. В частности, совместные записи с Эдом Шираном, рэпером Juice WRLD и рядом других звезд.

Предыдущий альбом Эминема Kamikaze также появился на прилавках без предварительных объявлений. Тогда о новом релизе музыкант написал в Twitter.