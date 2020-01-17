Эминем выпустил новый альбом без анонса и рекламы

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Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил новый альбом. Новинка стала неожиданностью для поклонников, так как исполнитель отказался от анонсов и предварительной рекламы. О новом лонгплее музыкант написал на личной странице в Instagram.
Как рассказал музыкант, он вдохновлялся музыкальным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого принял участие знаменитый режиссер Альфред Хичкок.
"Вдохновлен мастером дядей Альфредом", – написал Эминем, название альбома которого практически полностью повторяет наименование оригинального релиза с Хичкоком.
В новую работу известного рэп-исполнителя вошли 20 композиций. В частности, совместные записи с Эдом Шираном, рэпером Juice WRLD и рядом других звезд.
Предыдущий альбом Эминема Kamikaze также появился на прилавках без предварительных объявлений. Тогда о новом релизе музыкант написал в Twitter.