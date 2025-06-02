Концерт Леди Гаги в Бразилии стал рекордным по посещаемости

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Концерт американской певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, который прошел в мае, был признан Книгой рекордов Гиннесса как самый посещаемый среди женщин-музыкантов. Об этом сообщается на сайте справочника.

По информации Книги, бесплатный концерт, состоявшийся 3 мая на пляже Копакабана, посетили 2,5 миллиона человек.

"Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, который в том же месте установила Мадонна 4 мая 2024 года", – отмечается в сообщении.

Однако общий рекорд по посещаемости уже свыше 30 лет принадлежит британскому музыканту Роду Стюарту, новогодний концерт которого в 1994 году собрал как минимум 3,5 миллиона человек. Книга указала, что при подсчете числа зрителей могли учитывать жителей города, которые пришли увидеть салют.

Второе место занимает концерт и лазерное шоу французского композитора Жан-Мишеля Жарра. Они были проведены у главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова во время празднования 850-летия Москвы в 1997 году.

Ранее Леди Гага запустила собственную радиостанцию GAGA RADIO. Мероприятие было приурочено к выходу седьмого студийного альбома Mayhem. В эфире будут звучать треки, которые выбрала сама певица, в том числе песни Дэвида Боуи, Уитни Хьюстон, Эллы Фицджеральд, Queen и других.

