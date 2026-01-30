Сколько стоят московские квартиры, которые решили продать звезды шоу-бизнеса

В январе СМИ сообщили, что продюсер Яна Рудковская решила продать квартиру в центре столицы. Ранее стало известно, что американский актер и режиссер Стивен Сигал тоже ищет нового владельца для своего особняка на Рублевке. Кто еще из звезд планирует сделки с недвижимостью и какова цена вопроса – в материале Москвы 24.

Яна Рудковская

В конце января 2026 года риелтор Сергей Галлер, который сотрудничает со многими знаменитостями, сообщил в своих соцсетях, что квартира продюсера Яны Рудковской на Пресне выставлена на продажу. Специалист выложил снимки квартиры и сообщил, что открыта запись на просмотр. Кроме того, он поделился некоторыми подробностями.

Площадь квартиры составляет 155 квадратных метров, в ней четыре комнаты.

"Высокие потолки 3 метра, продуманная планировка, дизайнерский интерьер с мебелью Fendi и Armani, два балкона, тишина, свет и ощущение дома", – отметил риелтор.

Помимо этого, Галлер пообещал развитую инфраструктуру и пешую доступность от метро. Стоимость квартиры Рудковской специалист оценил в 135 миллионов рублей.

Однако риелтор Юлия Юсова уверена, что цена завышена, и если продюсер не сбавит ее хотя бы до 700 тысяч рублей за квадратный метр, апартаменты рискуют простоять около года, сообщает "Газета.ру". Кроме того, специалист отметила, что жилье оформлено в классическом стиле, что является декором "на любителя".

"Современные тренды диктуют иные предпочтения – больше света, простора, функциональности. Минимализм, нейтральные оттенки, натуральные материалы – вот что вызывает желание покупать у большинства клиентов сегодня. Квартира имеет потенциал, но теряет внимание тех, кто хочет "заехать и жить", без переделок и диссонанса между ценой и стилем", – заключила Юсова.

Стивен Сигал

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

В конце января стало известно, что американский актер Стивен Сигал собрался продать особняк в Подмосковье общей площадью 500 квадратных метров. По данным СМИ, недвижимость располагается на территории закрытого охраняемого поселка на Рублево-Успенском шоссе.

В двухэтажном особняке есть кинотеатр, винная комната, отдельное помещение для чемоданов и гараж. Кроме хозяйского дома на 15 сотках расположен гостевой, в котором есть сауна и баня, а также беседка-барбекю.

На сервисе, специализирующемся на сделках с недвижимостью, указана цена за резиденцию американского актера в 700 миллионов рублей.

Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая рассказала в эфире одной из программ, что уже на протяжении трех месяцев пытается продать двухкомнатную квартиру в Москве. Бледанс отметила, что ей тяжело далось решение расстаться с жильем, потому что в него она "вложила всю душу". По словам Эвелины, квартира "уникальная, дизайнерская", в ней "все ручной работы" и сделана она была для себя. При этом знаменитость отметила, что метраж небольшой, поэтому и продает апартаменты она за 30 миллионов рублей.

Ведущий программы Тимур Еремеев отметил, что учитывая ремонт и местоположение квартиры, цену можно назвать "довольно скромной". Однако, вопреки ожиданиям артистки, недвижимость пока не нашла своего покупателя. Телеведущая не исключила, что всему виной может быть так называемый "эффект Долиной", возникший на рынке недвижимости из-за скандала с продажей квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной в Хамовниках.

"Когда смотрят картинки этой квартиры, наверное, думают: "Бледанс – артистка, устроит какой-нибудь цирк". Может, этого боятся… Если это квартира известного человека, то лучше, наверное, об этом не говорить", – отметила Эвелина.

Знаменитость также рассказала, что деньги от продажи жилья вложит в строительство реабилитационного центра в Крыму для людей с особенностями здоровья.

Дмитрий Дибров

В ноябре 2025-го также стало известно, что телеведущий выставил на продажу особняк, в котором жил с бывшей супругой Полиной и тремя общими сыновьями. Трехэтажная усадьба знаменитости в 1 200 квадратных метров расположена в деревне Лапино в Одинцовском районе.

По данным СМИ, телеведущий приобрел эту жилплощадь почти сразу после свадьбы с Полиной. Изначально там были голые стены, и экс-супруга Диброва обставила дом по своему вкусу. На первом этаже особняка расположена кухня, обеденная зона и большая гостиная с камином и роялем. На втором – спальная комната хозяев, гостевая, две детские, три ванные, две сауны, а также пространство для отдыха.

Также в доме есть оранжерея, спортзал, солярий, бассейн, кабинет. Кроме того, на территории расположен пруд и сделан сад. Особняк оценен в 570 миллионов рублей.

Слава

Фото: legion-media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Слава рассказала о желании продать столичную студию со свободной планировкой еще в октябре 2025-го. Она опубликовала ролик с интерьером апартаментов в своих соцсетях. Дизайн выполнен в светлых тонах с яркими синими и красными акцентами. В квартире панорамные окна, много зеркальных поверхностей, элементы из бархата, а также душевая кабина в виде космической капсулы.

"Раньше хотела любоваться видами, заниматься интимом с зеркальным потолком. Теперь все изменилось… И если кто-то хочет суперлюкс, продам, но очень дорого", – отметила исполнительница хита "Попутчица".

При этом знаменитость подчеркнула, что просмотр квартиры невозможен, сразу покупка. В СМИ также появилась информация, что апартаменты Славы оцениваются в 150 миллионов рублей.

При этом в конце ноября 2025 года исполнительница эмоционально заявила в своих соцсетях, что не может продать квартиру. Сланевская решила, что в этом также виноват "эффект Долиной".