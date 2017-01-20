СМИ узнали о планах Минобороны отказаться от Ту-154

Фото: ТАСС/Дмитрий Петроченко

Министерство обороны может вывести из эксплуатации самолеты Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, сообщает "Коммерсантъ".

В настоящее время ведомство подбирает замену лайнерам. Известно, что рассматриваются варианты Ту-214 и SSJ 100. Вопросом занимается замминистра по вооружениям Юрий Борисов, МО ведет консультации с промышленностью.

Сейчас Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2, семь Ту-154М, 36 Ту-134А и три Ту-134А, а также девять Ил-62. Они нужны ведомству для перелетов руководства, высших военачальников и перевозки личного состава.

К теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны вернулись после крушения Ту-154Б-2 25 декабря 2016 года: самолет упал в Черное море рядом с Сочи. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. Это военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Полный список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. С начала поисков были обнаружены тела 19 погибших и более двухсот фрагментов останков жертв крушения. 13 тел и 140 фрагментов останков доставили в бюро судмедэкспертизы в Москве.

Спасателям удалось отыскать два бортовых самописца – речевой и параметрический. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их расшифровкой занимаются в Москве. Третий черный ящик разрушен.

Эксперты устанавливают причину катастрофы. Версия теракта исключена.