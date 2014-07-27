Москва впервые за 7 лет станет центром празднования Дня крещения Руси

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Центральные торжества по случаю Дня крещения Киевской Руси впервые за 7 лет пройдут не в Киеве, а в Москве, сообщило агентство "Интерфакс". В столице России уже прошло заседание священного Синода с участием всех его членов, в том числе и от Украины.

В понедельник, 28 июля патриарх Кирилл возглавит торжественную службу по этому случаю в своем кафедральном соборе. Предстоятель Церкви вместе с прихожанами будет молиться о мире на Украине.

В России День крещения Руси стал государственной памятной датой в 2010 году. Закон о его установлении подписал президент Дмитрий Медведев. Однако отмечать его 28 июля (15 июля по старому стилю) в день памяти святого князя Владимира начали еще в 2008 году. Традицию празднования Дня Крещения Руси в Киеве заложил патриарх Алексий II.