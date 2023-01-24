Выяснились новые подробности инцидента с поркой школьников учителем на Кубани

Учитель одной из школ на Кубани отшлепал двух шестиклассников ремнем за непослушание. Ролик с наказанием попал в Сеть, и им заинтересовались правоохранительные органы. Педагог написал заявление об увольнении, вместе с тем родители претензий к нему не предъявляют, а дети и вовсе выпустили видеообращение в защиту. Рассказываем подробности происшествия.



Повод для применения силы?

В Сети появился ролик из города Усть-Лабинска на Кубани, где учитель бьет ремнем двух учеников у школьной доски. Судя по видео, каждый мальчик получил по пять ударов. На записи можно услышать закадровый смех. Один из учеников выкрикивает: "А можно и мне тоже?" На ролик отреагировали региональные следователи.





из сообщения СУ СК России по Краснодарскому краю Была незамедлительно организована доследственная проверка. Согласно полученным данным, один из учителей средней школы во время учебного процесса нанес двум ученикам 6-го класса несколько ударов ремнем, использовав как повод для применения силы их непослушание.

По данным СМИ, сама порка произошла 18 января. На кадрах запечатлен Владислав Дорофеев – заместитель директора по воспитательной работе, который также преподавал математику и информатику. Предположительно, педагог проходил мимо кабинета, когда услышал шум.

Мужчина зашел в класс и увидел, как школьники бросаются стульями. Он сделал замечание, на что дети якобы сами предложили ему "побить виновных". В результате преподаватель по очереди отшлепал двух учеников, а кто-то из присутствующих заснял порку на видео.

Педагог в школе уже не работает, рассказала начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова.





Алла Баженова начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Ролик я увидела в пятницу, 20 января. Сразу поручила направить соответствующие письма для разбирательства в прокуратуру, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних Усть-Лабинского района. В этот же день было принято решение уволить данного учителя.

Сообщалось, что родители детей отказались писать заявление на мужчину. Более того, ученики выступили в защиту педагога. Подростки записали видеообращение к городской администрации и министерству образования. В нем говорится, что учителя обвинили незаслуженно, он достоин уважения и понимания.



"Цели наносить увечья не было"

Лишившийся работы Владислав Дорофеев объяснил в беседе с телеканалом "360", почему решил выпороть школьников. Он надеялся, что это поможет "угомонить" вышедших из-под контроля детей. "Это был воспитательный момент по-отцовски. Может быть, мне не стоило этого делать, но в той ситуации я думал, что они поубивают друг друга", – говорит мужчина.

С его слов, двое ребят кидали друг в друга портфели и размахивали стульями. Они якобы успокоились только после того, как педагог вошел в кабинет и потребовал разойтись. "Я человек по жизни с юмором, поэтому спрашиваю: "Ну что, как будем наказывать – родителей в школу вызывать или ремня дать по-отечески?" Школьники решили, что ремень лучше. По пять раз стукнул", – говорит педагог.





Владислав Дорофеев учитель Цели наносить увечья не было – дети меня знают, я знаю их. На видео дети смеются, сами подходят ко мне. Если бы действительно хотел бы провести "экзекуцию", то отвел бы в кабинет замдиректора. И там уже другими методами.

Дорофеев добавил, что подходил к ребятам на следующей перемене и спрашивал их про самочувствие. Педагог говорит, что заявление об увольнении его якобы попросили написать в руководстве школы, но по завершении проверок он надеется вернуться на работу. При этом в образовательном учреждении утверждают, что Дорофеев ушел по собственному желанию.

Мать одного из учеников, наказанных ремнем, рассказала, что ее сын не получил травм и чувствует себя хорошо. "Ребенок говорит, что хороший (учитель. – Прим. ред.). <…> Наказал за баловство", – отметила женщина, добавив, что виновным в произошедшем все же считает мужчину.

В свою очередь, одна из школьниц, принимавшая участие в записи ролика в поддержку Дорофеева, рассказала, что в школе он пользуется большим уважением, сообщает "Газета.ру".





школьница Мы решили это снять, потому что мы его очень любим и без него нам никак. <...> Он очень нужен нам! Вообще уроки проходят очень хорошо, он хорошо все объясняет. Да, он может быть строгим, но только за дело, например, если не слушают или бесятся, но руку не поднимает. Он просто прекрасный учитель, его все любят и уважают.

По словам девочки, родители "были не в восторге" от того, что учитель отшлепал детей ремнем. Несмотря на это, они все равно хотят его вернуть, заключила ученица.

