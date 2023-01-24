Выяснились новые подробности инцидента с поркой школьников учителем на Кубани

Учитель одной из школ на Кубани отшлепал двух шестиклассников ремнем за непослушание. Ролик с наказанием попал в Сеть, и им заинтересовались правоохранительные органы. Педагог написал заявление об увольнении, вместе с тем родители претензий к нему не предъявляют, а дети и вовсе выпустили видеообращение в защиту. Рассказываем подробности происшествия.
Повод для применения силы?
В Сети появился ролик из города Усть-Лабинска на Кубани, где учитель бьет ремнем двух учеников у школьной доски. Судя по видео, каждый мальчик получил по пять ударов. На записи можно услышать закадровый смех. Один из учеников выкрикивает: "А можно и мне тоже?" На ролик отреагировали региональные следователи.
По данным СМИ, сама порка произошла 18 января. На кадрах запечатлен Владислав Дорофеев – заместитель директора по воспитательной работе, который также преподавал математику и информатику. Предположительно, педагог проходил мимо кабинета, когда услышал шум.
Мужчина зашел в класс и увидел, как школьники бросаются стульями. Он сделал замечание, на что дети якобы сами предложили ему "побить виновных". В результате преподаватель по очереди отшлепал двух учеников, а кто-то из присутствующих заснял порку на видео.
Педагог в школе уже не работает, рассказала начальник управления образования администрации Усть-Лабинского района Алла Баженова.
Сообщалось, что родители детей отказались писать заявление на мужчину. Более того, ученики выступили в защиту педагога. Подростки записали видеообращение к городской администрации и министерству образования. В нем говорится, что учителя обвинили незаслуженно, он достоин уважения и понимания.
"Цели наносить увечья не было"
Лишившийся работы Владислав Дорофеев объяснил в беседе с телеканалом "360", почему решил выпороть школьников. Он надеялся, что это поможет "угомонить" вышедших из-под контроля детей. "Это был воспитательный момент по-отцовски. Может быть, мне не стоило этого делать, но в той ситуации я думал, что они поубивают друг друга", – говорит мужчина.
С его слов, двое ребят кидали друг в друга портфели и размахивали стульями. Они якобы успокоились только после того, как педагог вошел в кабинет и потребовал разойтись. "Я человек по жизни с юмором, поэтому спрашиваю: "Ну что, как будем наказывать – родителей в школу вызывать или ремня дать по-отечески?" Школьники решили, что ремень лучше. По пять раз стукнул", – говорит педагог.
Дорофеев добавил, что подходил к ребятам на следующей перемене и спрашивал их про самочувствие. Педагог говорит, что заявление об увольнении его якобы попросили написать в руководстве школы, но по завершении проверок он надеется вернуться на работу. При этом в образовательном учреждении утверждают, что Дорофеев ушел по собственному желанию.
Мать одного из учеников, наказанных ремнем, рассказала, что ее сын не получил травм и чувствует себя хорошо. "Ребенок говорит, что хороший (учитель. – Прим. ред.). <…> Наказал за баловство", – отметила женщина, добавив, что виновным в произошедшем все же считает мужчину.
В свою очередь, одна из школьниц, принимавшая участие в записи ролика в поддержку Дорофеева, рассказала, что в школе он пользуется большим уважением, сообщает "Газета.ру".
По словам девочки, родители "были не в восторге" от того, что учитель отшлепал детей ремнем. Несмотря на это, они все равно хотят его вернуть, заключила ученица.