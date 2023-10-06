Эксперт рассказал, опасно ли для человека употребление мяса с вирусом АЧС

В Ханты-Мансийском автономном округе в сосисках и колбасе обнаружили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили местные власти. Ранее схожая ситуация произошла в Калмыкии. Там в одном из магазинов Элисты также нашли зараженные АЧС сосиски. В связи с этим торговую точку закрыли на карантин. Рассказываем подробности и выясняем, опасна ли подобная продукция для людей.



Зараженный продукт

Власти как минимум трех муниципалитетов в Ханты-Мансийском автономном округе сообщили об обнаружении в сосисках и колбасе вируса африканской чумы свиней. Речь идет о Югорске, а также о сельских поселениях Хулимсунт и Солнечный. Зараженной оказалась продукция, которая поступила на прилавки в регион из Владимирской области. До этого схожая ситуация произошла в Калмыкии.

"В Элисте была отобрана одна проба пищевой продукции от колбасного изделия "Продукт мясной категории В. Сосиски "Баварские" производства одного из мясоперерабатывающих предприятий Владимирской области. По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе выявлен геном вируса АЧС", – цитирует ТАСС пресс-службу управления ветеринарии Калмыкии.

На территории торговой точки в Элисте, где была найдена некачественная продукция, ввели карантин. В апреле этого года в России возобновились внеплановые проверки производителей свинины из-за случаев африканской чумы свиней. На фоне непростой ситуации кабмином был разработан план по совершенствованию ветеринарной безопасности в РФ.

Африканская чума свиней, в соответствии с международной классификацией, относится к числу особо опасных болезней животных. Она не поддается лечению и серьезно бьет по сельхозотрасли, поскольку поголовье, которое находится в зоне очага инфекции, подлежит уничтожению. Впервые эта вирусная болезнь была зафиксирована в Южной Африке в 1903 году.



Неопасно для человека

Человек ни при каких обстоятельствах не может заболеть африканской чумой свиней. Об этом Москве 24 рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.





Алексей Аграновский вирусолог, доктор биологических наук Вирус не патогенен для человека. Заболевание может заражать только свиней от свиней. Если мясо с геномом вируса попало в розницу – это в целом безопасно для людей.

Однако для свиней этот вирус очень опасен, продолжает специалист. Он распространяется через загрязнения и фекалии, попадая в организм здорового животного с кормом. "То есть по воздуху он не летает, а передается скорее как кишечная инфекция, хоть ею не является", – отметил Аграновский.

Мясо, зараженное вирусом АЧС, изымают из магазинов и уничтожают не ради безопасности людей, а для пресечения распространения заболевания среди животных. Об этом Москве 24 сообщил генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, данная инфекция чрезвычайно заразная.





Юрий Ковалев генеральный директор Национального Союза свиноводов Вспышки на личных подсобных хозяйствах зачастую возникают в летне-осенний период, когда начинаются походы в лес за грибами. Человек проходит по тропе, где пробежал дикий зараженный кабан, и потом с травой на сапоге приносит болезнь в подворье к своим животным. Все, в этот момент они уже пропали. Настолько коварен этот вирус.

Специалист объяснил, что после употребления зараженного мяса, сала, сосисок или колбасы человек, скорее всего, выбросит шкурки или толстую кожу. Как правило, они попадают в пищевые отходы, которые потом в личных подсобных хозяйствах зачастую идут в корм животным.

По словам эксперта, в связи с повышенной заразностью вируса в борьбе с ним приходится действовать на упреждение. При вспышке предотвратить его распространение практически невозможно. Поэтому, как правило, все зараженное мясо изымается и сжигается.



Степан Жирнов