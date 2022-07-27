Знакомые рассказали об угрозах зарезанной в Новосибирске девушке

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее не менее 15 раз ударили ножом на глазах у прохожих. По версии следствия, девушку убил бывший молодой человек. Сам мужчина уже признался в преступлении, а семья погибшей не раз подавала на него заявления в полицию. Подробнее – в материале Москвы 24.

Попытка сбежать

Фото: СК РФ

Убийство 17-летней девушки на улице Лесосечной в Новосибирске произошло вечером 26 июля. Преступление попало в объектив видеорегистратора. На видео молодой человек догоняет девушку, толкает на землю и начинает бить ножом. Он успел нанести не менее 15 ударов, рассказали в СК РФ по Новосибирской области. Девушка скончалась на месте. Позже жители организовали там стихийный мемориал: люди несут цветы и игрушки.

Подозреваемого задержали в другом районе города. Им оказался 27-летний мужчина, которого уже судили за побои и угрозу убийством. Он планировал уехать из России, но не успел, рассказали в региональном главке МВД. В опубликованном видео допроса мужчина назвал убитую своей девушкой. По предварительным данным, до преступления он поссорился с ней на почве ревности.





из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Также ведомство оценит информацию, что родственники девушки не раз сообщали в полицию об угрозах от задержанного, но там на это никак не отреагировали.

Служебную проверку на этот счет организовал и региональный главк МВД. Там рассказали, что с ноября 2021 по июнь 2022 года мать девушки трижды подавала заявления на возлюбленного дочери. В них женщина писала, что мужчина угрожал той убийством и нанес телесные повреждения. Во всех случаях возбуждать уголовное дело не стали, уточнили в МВД.

Кроме того, сотрудники полиции возбуждали административное производство по статье о побоях. Пострадавшую 22 июня этого года направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой в ведомство не поступили.

Собственную проверку организовала и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Семье девушки окажут всю необходимую помощь, если понадобится, подчеркнула она.

Водитель пытался помешать

Фото: телеграм-канал Mash

Друг погибшей рассказал "КП-Новосибирск", что за несколько минут до убийства видел ее и подозреваемого у магазина: в тот момент они спокойно общались друг с другом.

Очевидец убийства Марина рассказала изданию, что парень и девушка бежали в ее сторону, когда она возвращалась домой. Женщина призналась, что и подумать не могла, чем все закончится.





Марина очевидец Я еще далековато была, не сообразила, почему бегут, потом увидела, что они остановились и начали как будто драться. Пока подходила ближе, заметила, что убийца нанес финальные ранения и убежал.

"У меня было чувство шока. Я не понимала, что могло случиться дальше: набросился бы он на меня или побежал бы в другую сторону", – вспоминает Марина.

Остановить убийцу попытался водитель, чей видеорегистратор записал нападение. В этот момент в его машине сидели жена и маленький ребенок. "Он у них на глазах выбежал спасать ее. При виде ножа он просто понял, что не сможет защититься, и девушку уже не спасти было. После всего у водителя руки тряслись, он в шоке находился", – рассказала женщина.

По ее словам, на помощь девушке пришел и водитель такси. Тот попытался кузовом своей машины остановить напавшего, но сделать это ему не удалось.

"Убью когда-нибудь"

Пара часто ссорилась, мужчина постоянно бил свою юную возлюбленную, вспоминает их общий знакомый. Примерно 1,5 месяца назад они расстались. Молодой человек не раз пытался вернуть девушку, но та не ответила ему взаимностью.

По словам знакомого пары, у мужчины были проблемы с наркотиками. "Он недавно начал увлекаться мефедроном и чуть не отъехал в больницу. Не буду утверждать, но, скорее всего, у него поплыл мозг, от ревности он решил не церемониться и совершил убийство", – рассказал он.





общий знакомый подозреваемого и убитой девушки Мой знакомый, который часто с ним выпивал и проводил время, неоднократно замечал за ним слова: "Я в натуре ее убью когда-нибудь". Это не дословно, но близко к сути.

Одна из подруг жертвы вспомнила, что бывший парень убитой любил знакомиться с другими несовершеннолетними на улице или через соцсети. Кроме того, мужчину часто видели пьяным. В то же время мать девушки не препятствовала отношениям дочери. Более того, она якобы помогла ее бывшему молодому человеку найти работу.

При этом в последнее время мать запрещала дочери общаться с мужчиной, так как тот начал ей угрожать, поделилась знакомая девушки. Об агрессивном поведении подозреваемого рассказала и соседка семьи Елена.

"Она его боялась, пыталась уйти от него. Он угрожал. Какие угрозы? Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу. Вот такое говорил", – утверждает Елена.

Школьная подруга девушки поделилась с порталом sib.fm, что убитая отсылала молодым людям интимные снимки. Об одном из таких случаев ее бывший парень якобы узнал накануне преступления.





школьная подруга убитой девушки Она любила делать фотки и отсылала парням интимные фотки. Накануне она отправила снимки другому парню, а Роман (подозреваемый в убийстве. – Прим. ред.) об этом узнал и решил устроить разборки.

Друзья пары говорят о подозреваемом как об очень ревнивом человеке. По их словам, за несколько дней до преступления он сказал, что его возлюбленная будет либо с ним, либо ни с кем.